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Российские пропагандисты хотят снять фейковый сюжет об уничтожении HIMARS. ДОКУМЕНТ

himars

"Макет" РСЗО HIMARS должны подвезти российские военные, а полигон для съемок – предоставить Минобороны Беларуси.

Об этом говорится в запросе, который российское информационное агентство Россия сегодня направил на имя министра обороны Беларуси Виктора Хренина. Документ опубликовал в твиттере пользователь КРЫМский бандеровец, сообщает Цензор.НЕТ.

От министерства просят "посодействовать в подготовке репортажа... об уничтожении российскими войсками РСЗО американского производства HIMARS".

Сюжет пропагандисты собираются снимать сайту "Спутник".

"Согласно достигнутым договоренностям, макет пусковой установки будет поставлен российской стороной 22 июля 2022 года на военный полигон "Обуз-Лесновский" в день проведения постановочной съемки", - говорится в документе.

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Российские пропагандисты хотят снять фейковый сюжет об уничтожении HIMARS 01
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Топ комментарии
+19
Так, знаємо.
Вони великі фахівці по "картонним Рейстагам"!
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20.07.2022 14:09
+17
Что ни делает дурак -все он делает не так...
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20.07.2022 14:08
+13
Нехай знімають. Тим часом реальні Хаймарси зніматимуть кацапів ))
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20.07.2022 14:09
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Что ни делает дурак -все он делает не так...
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20.07.2022 14:08 Ответить
Знищення одного, двох чи навіть десяти ПУ химер нічого для цапів не змінить.
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20.07.2022 14:08 Ответить
Так, знаємо.
Вони великі фахівці по "картонним Рейстагам"!
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20.07.2022 14:09 Ответить
Нехай знімають. Тим часом реальні Хаймарси зніматимуть кацапів ))
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20.07.2022 14:09 Ответить
Надо же, теперь у белорусского народа есть и персональные данные пропагандиста. Надеюсь, понадобятся.
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20.07.2022 14:09 Ответить
хай знищують макети . головне ,щоб кацапам на голову падали справжні ракети .
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20.07.2022 14:10 Ответить
А мультики уже не катят?
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20.07.2022 14:11 Ответить
туалетного папіру не вистачає, терміново знімайте "знищення хаймарса"
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20.07.2022 14:11 Ответить
в мордорі скрізь тільки макети і брехня
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20.07.2022 14:12 Ответить
скрєпи затрєщалі
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20.07.2022 14:12 Ответить
people схавает
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20.07.2022 14:13 Ответить
Да пусть снимают любые мультики. Хоть макет Пентагона построят и разбомбят, вообще плевать. Главное, кацапы на фронте дохнут в таких масштабах, что бабы не успевают нарожать.
По хорошему, людей вообще не должно волновать, что там происходит на инфопомойках хрюсии, если только вы не специалист в определенных сферах.
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20.07.2022 14:13 Ответить
А для чого це і для кого?для своїх холопів?так ***** насрать на них їх думка,***** за людей не вважає своїх же,нахрена оце кіно придумувати щось знімати,можна подумати що глядачі авторітет і в разі провалу населеніе вийди на вулиці,не вийде навіть якщо раша капітулює,народ такий ссикливий
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20.07.2022 14:16 Ответить
это давно ожидаемый трюк. где-то раньше я тут уже предполагал, что после захвата лисичанского завода "резинотехнических изделий" выпускавшего надувнушки тяжёлой савецкой техники и самолётов, они изготовят таки хаймарс, и скорее всего даже не разбомбят, а его уничтожит дрг группа, как это было с с-300. и оператор скажет типо "сдулся ихний хаймарс!")). следующие ожидаемое событие - покажут обломки "сбитого байрактара" подаренного Литвой. и именно с его наиболее известным цветным лого "Vanagas".
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20.07.2022 14:17 Ответить
Так кацапам хочется хоть каких то успехов и славы, что аж кушать не могут.
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20.07.2022 15:16 Ответить
Надувні хай беруть.
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20.07.2022 15:18 Ответить
..быдлонасекомышам болот мацковии поперек горла.....
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20.07.2022 15:37 Ответить
новости-фейк,армия-фейк,страна-фейк...мда
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20.07.2022 15:51 Ответить
А что "Союзмультфильм" уже не пользуется доверием у зомби федеральных каналов!?
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20.07.2022 15:55 Ответить
а ****)макетів наробили - макети підбили і бабло збрили)за те вони хєрої)
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20.07.2022 17:17 Ответить
 
 