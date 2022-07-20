УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10236 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 163 22
Білорусь (7840) пропаганда (2759) росія (63589) фейк (732) HIMARS (301)

Російські пропагандисти хочуть зняти фейковий сюжет про знищення HIMARS. ДОКУМЕНТ

himars

"Макет" РСЗО HIMARS мають підвезти російські військові, а полігон для зйомок - надати Міноборони Білорусі.

Про це йдеться в запиті, який російське інформаційне агентство "Россия сегодня" направив на ім’я міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна. Документ опублікував у твітері користувач КРИМський бандерівець, повідомляє Цензор.НЕТ.

Від міністерства просять "посприяти в підготовці репортажу... про знищення російськими військами РСЗО американського виробництва HIMARS".

Сюжет пропагандисти збираються знімати для сайту "Спутник".

Також дивіться: Російські пропагандисти підтвердили удар ЗСУ по Антонівському мосту: "Очень много новых отверстий". ВIДЕО

"Згідно з досягнутими домовленостями, макет пускової установки буде поставлений російською стороною 22 липня 2022 року на військовий полігон "Обуз-Лісновський" в день проведення постановочної зйомки", - йдеться в документі.

Російські пропагандисти хочуть зняти фейковий сюжет про знищення HIMARS 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Так, знаємо.
Вони великі фахівці по "картонним Рейстагам"!
показати весь коментар
20.07.2022 14:09
+17
Что ни делает дурак -все он делает не так...
показати весь коментар
20.07.2022 14:08
+13
Нехай знімають. Тим часом реальні Хаймарси зніматимуть кацапів ))
показати весь коментар
20.07.2022 14:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что ни делает дурак -все он делает не так...
показати весь коментар
20.07.2022 14:08 Відповісти
Знищення одного, двох чи навіть десяти ПУ химер нічого для цапів не змінить.
показати весь коментар
20.07.2022 14:08 Відповісти
Так, знаємо.
Вони великі фахівці по "картонним Рейстагам"!
показати весь коментар
20.07.2022 14:09 Відповісти
Нехай знімають. Тим часом реальні Хаймарси зніматимуть кацапів ))
показати весь коментар
20.07.2022 14:09 Відповісти
Надо же, теперь у белорусского народа есть и персональные данные пропагандиста. Надеюсь, понадобятся.
показати весь коментар
20.07.2022 14:09 Відповісти
хай знищують макети . головне ,щоб кацапам на голову падали справжні ракети .
показати весь коментар
20.07.2022 14:10 Відповісти
А мультики уже не катят?
показати весь коментар
20.07.2022 14:11 Відповісти
туалетного папіру не вистачає, терміново знімайте "знищення хаймарса"
показати весь коментар
20.07.2022 14:11 Відповісти
в мордорі скрізь тільки макети і брехня
показати весь коментар
20.07.2022 14:12 Відповісти
скрєпи затрєщалі
показати весь коментар
20.07.2022 14:12 Відповісти
people схавает
показати весь коментар
20.07.2022 14:13 Відповісти
Да пусть снимают любые мультики. Хоть макет Пентагона построят и разбомбят, вообще плевать. Главное, кацапы на фронте дохнут в таких масштабах, что бабы не успевают нарожать.
По хорошему, людей вообще не должно волновать, что там происходит на инфопомойках хрюсии, если только вы не специалист в определенных сферах.
показати весь коментар
20.07.2022 14:13 Відповісти
А для чого це і для кого?для своїх холопів?так ***** насрать на них їх думка,***** за людей не вважає своїх же,нахрена оце кіно придумувати щось знімати,можна подумати що глядачі авторітет і в разі провалу населеніе вийди на вулиці,не вийде навіть якщо раша капітулює,народ такий ссикливий
показати весь коментар
20.07.2022 14:16 Відповісти
это давно ожидаемый трюк. где-то раньше я тут уже предполагал, что после захвата лисичанского завода "резинотехнических изделий" выпускавшего надувнушки тяжёлой савецкой техники и самолётов, они изготовят таки хаймарс, и скорее всего даже не разбомбят, а его уничтожит дрг группа, как это было с с-300. и оператор скажет типо "сдулся ихний хаймарс!")). следующие ожидаемое событие - покажут обломки "сбитого байрактара" подаренного Литвой. и именно с его наиболее известным цветным лого "Vanagas".
показати весь коментар
20.07.2022 14:17 Відповісти
Так кацапам хочется хоть каких то успехов и славы, что аж кушать не могут.
показати весь коментар
20.07.2022 15:16 Відповісти
Надувні хай беруть.
показати весь коментар
20.07.2022 15:18 Відповісти
..быдлонасекомышам болот мацковии поперек горла.....
показати весь коментар
20.07.2022 15:37 Відповісти
новости-фейк,армия-фейк,страна-фейк...мда
показати весь коментар
20.07.2022 15:51 Відповісти
А что "Союзмультфильм" уже не пользуется доверием у зомби федеральных каналов!?
показати весь коментар
20.07.2022 15:55 Відповісти
а ****)макетів наробили - макети підбили і бабло збрили)за те вони хєрої)
показати весь коментар
20.07.2022 17:17 Відповісти
 
 