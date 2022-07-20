Російські пропагандисти хочуть зняти фейковий сюжет про знищення HIMARS. ДОКУМЕНТ
"Макет" РСЗО HIMARS мають підвезти російські військові, а полігон для зйомок - надати Міноборони Білорусі.
Про це йдеться в запиті, який російське інформаційне агентство "Россия сегодня" направив на ім’я міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна. Документ опублікував у твітері користувач КРИМський бандерівець, повідомляє Цензор.НЕТ.
Від міністерства просять "посприяти в підготовці репортажу... про знищення російськими військами РСЗО американського виробництва HIMARS".
Сюжет пропагандисти збираються знімати для сайту "Спутник".
"Згідно з досягнутими домовленостями, макет пускової установки буде поставлений російською стороною 22 липня 2022 року на військовий полігон "Обуз-Лісновський" в день проведення постановочної зйомки", - йдеться в документі.
Будь ласка, зачекайте...
Вони великі фахівці по "картонним Рейстагам"!
По хорошему, людей вообще не должно волновать, что там происходит на инфопомойках хрюсии, если только вы не специалист в определенных сферах.