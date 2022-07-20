РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11606 посетителей онлайн
Новости Война Российская агрессия
12 102 32
СБУ (19468) Херсонщина (4386) коллаборационизм (834)

Разоблачен коллаборант, способствовавший перевозке российской бронетехники из Крыма в Херсонскую область, - СБУ

сбу

Сотрудники Службы безопасности разоблачили предателя, который сотрудничал с оккупантами и способствовал перевозке вражеской техники из аннексированного Крыма в Херсонскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задокументированы действия заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации, который перешел на сторону оккупантов и добровольно сотрудничает с врагом.

Чиновник помогал оккупантам перевозить по железной дороге российскую технику и боеприпасы с анексированного полуострова на территорию Херсонской области. Коллаборанта оккупационные власти назначили "руководителем" так называемого "государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога".

Находясь на должности, мужчина организовал присвоение технологического оборудования и подвижного состава местных подразделений Укрзализныци в пользу оккупационной администрации.

Уже установлено местонахождение коллаборанта, работники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Читайте также: В офисе Генпрокурора не может быть коллаборантов, - Венедиктова
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Невже Єрмак?!
показать весь комментарий
20.07.2022 14:41
+9
где байрактары *****?
показать весь комментарий
20.07.2022 14:44
+8
надо было с 14 года сажать всю эту шваль,САЖАТЬ,а не давать условные сроки,да и сейчас в условиях войны надо пересмотреть статьи УК--за предательство-ПОЖИЗНЕННО,колаборант--от 10 до 15,а все остальное от лукавого
показать весь комментарий
20.07.2022 14:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже Єрмак?!
показать весь комментарий
20.07.2022 14:41 Ответить
вже
показать весь комментарий
20.07.2022 14:43 Ответить
діркачь
показать весь комментарий
20.07.2022 14:48 Ответить
надо было с 14 года сажать всю эту шваль,САЖАТЬ,а не давать условные сроки,да и сейчас в условиях войны надо пересмотреть статьи УК--за предательство-ПОЖИЗНЕННО,колаборант--от 10 до 15,а все остальное от лукавого
показать весь комментарий
20.07.2022 14:56 Ответить
Ну вот и нашли виновного в сдаче Херсонщины.
показать весь комментарий
20.07.2022 14:42 Ответить
где байрактары *****?
показать весь комментарий
20.07.2022 14:44 Ответить
Для тупых говорили же, будут в Августе или позже, завод не может тебе за секунду все сделать.
показать весь комментарий
20.07.2022 14:54 Ответить
А чё ты Притулу пидаром обозвал?Ты больше сделал ,чем он? Или кто ты вообще,говно сраное?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:00 Ответить
Этот кусок говна бот не обращайте внимания)
показать весь комментарий
20.07.2022 15:06 Ответить
не пидаром, а пидором. Как есть, так и назвал.
показать весь комментарий
13.09.2022 13:58 Ответить
сам ти підор, це мем з російських ресурсів.
Байрактари треба спочатку зробити, їх немає готових, литовський через кілька тижнів прибув в Україну, після того як зібрали гроші.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:51 Ответить
Ага на 600 миллионов.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:04 Ответить
відрубіть йому голову
показать весь комментарий
20.07.2022 14:47 Ответить
ТаК це вже було))))
показать весь комментарий
20.07.2022 14:48 Ответить
у ньго дві, двуглавий орел
показать весь комментарий
20.07.2022 14:50 Ответить
і другу теж
показать весь комментарий
20.07.2022 14:52 Ответить
ЗЄ зараз прутнем Єрмака подавився.

Але ж ні - все в порядку. Взяли якусь шіську, що виконувала накази.
показать весь комментарий
20.07.2022 14:50 Ответить
шо за дурня...і ніхто не помічав?? то Гаррі Поттер був??
показать весь комментарий
20.07.2022 14:50 Ответить
випадково натис відмічено як спам
показать весь комментарий
20.07.2022 14:54 Ответить
до Кабзона!!! Негайно!!
показать весь комментарий
20.07.2022 14:59 Ответить
А коли вже викриють того колоборанта, який здав Херсон?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:02 Ответить
Що, єрмака впіймали?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:03 Ответить
наградить (бочка варенья и корзина печенья) и отпустить!
Земонобільшість - Паспорт негромадянина неначасі?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:05 Ответить
А головний колаборант - Чонгар і Антонівський міст, терміново притягнути до відповідальності...
показать весь комментарий
20.07.2022 15:05 Ответить
щас "викриття" мілкої риби йтимуть сплошним потоком. це широковідомий в тісних колах трюк, щоб збити з пантелику мисливців на крупну рибу
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C https://uk.wikipedia.org/wiki/Червоний_оселедець
показать весь комментарий
20.07.2022 15:10 Ответить
Який жах! Невже він відремонтував підірвані мости через чонгар?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:28 Ответить
Кого саме ? зеленого, ярмака чи татарава ?
показать весь комментарий
20.07.2022 16:14 Ответить
ой, не прошло и пол года !!! нашли глупого козлика !!!
показать весь комментарий
20.07.2022 17:32 Ответить
Ну не отнять---словили лихо. Была правда одна девушка, звали ее Катя Гандзюк, что то когда то года 4 назад говорила. даже кричала, и друзья у нее были. Тоже самое утверждали. Ну то так. Потом она умерла страшной смертью. Такая вот история в славном городе Хер-соне была.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:04 Ответить
Неужели,и фамилия известна?
показать весь комментарий
21.07.2022 07:41 Ответить
Тільки поки ще ім'я Сирожа з наглядової ради УЗ
показать весь комментарий
13.09.2022 13:59 Ответить
зе чмо его имя
показать весь комментарий
11.08.2022 15:20 Ответить
 
 