Разоблачен коллаборант, способствовавший перевозке российской бронетехники из Крыма в Херсонскую область, - СБУ
Сотрудники Службы безопасности разоблачили предателя, который сотрудничал с оккупантами и способствовал перевозке вражеской техники из аннексированного Крыма в Херсонскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Задокументированы действия заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации, который перешел на сторону оккупантов и добровольно сотрудничает с врагом.
Чиновник помогал оккупантам перевозить по железной дороге российскую технику и боеприпасы с анексированного полуострова на территорию Херсонской области. Коллаборанта оккупационные власти назначили "руководителем" так называемого "государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога".
Находясь на должности, мужчина организовал присвоение технологического оборудования и подвижного состава местных подразделений Укрзализныци в пользу оккупационной администрации.
Уже установлено местонахождение коллаборанта, работники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.
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Байрактари треба спочатку зробити, їх немає готових, литовський через кілька тижнів прибув в Україну, після того як зібрали гроші.
Але ж ні - все в порядку. Взяли якусь шіську, що виконувала накази.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C https://uk.wikipedia.org/wiki/Червоний_оселедець