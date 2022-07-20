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разведка (4119) эвакуация (2001)

Украинский военный эвакуирован с временно оккупированной территории на юге, - ГУР

розвідка

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны эвакуировали украинского военнослужащего из временно захваченной части Юга.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"С начала полномасштабного вторжения Главное управление разведки вместе с коллегами из других ведомств провели более 10 удачных операций по эвакуации с временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов и материальных ценностей государственного значения".

Очередное подтверждение эффективного сотрудничества – это совместная работа детективов Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины по эвакуации украинского военнослужащего на юге страны. Украинский военный не получил повреждений, его передали командованию", - отмечается в сообщении.

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Детективі НАБУ???Серьезно!!!
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20.07.2022 14:50 Ответить
з яких пір детективи НАБУ працюють в зоні бойових дій,та ще приймають участь в війскових операціях ??? Та по-друге,що це за такий війсковослужбовец,що за нього така операція порятунку відбулась??? Прям як була за звільнення хлопчика управлінця з Херсонщини...
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20.07.2022 14:57 Ответить
Якась дивна новина.
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20.07.2022 15:00 Ответить
Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню", - зазначається в повідомленні. Джерело:
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20.07.2022 15:01 Ответить
Мабуть, не міг. Або не хотів...
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20.07.2022 15:08 Ответить
.. чи то не Портнов?.. який міг дико опиратися своєму "рятуванню"..(((
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20.07.2022 15:58 Ответить
 
 