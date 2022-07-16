Со Святогорской лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей, - ГУР

С территории Святогорской лавры, подвергающейся обстрелам со стороны захватчиков, удалось эвакуировать группу мирных жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в телеграм-канале.

"Усилиями ГУР МО, при участии народных депутатов Украины, с территории Святогорской лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей. Это семья, которая скрывалась в стенах лавры от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов: отец, мать и трое детей. При этом самый младший ребенок родился на территории лавры несколько дней назад. Также смогла выехать пара пожилых людей - муж и жена", - говорится в сообщении.

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Сейчас все они находятся на подконтрольной Украине территории и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Как отметили в разведке, Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую лавру. На ее территории находятся до 600 мирных жителей, из которых более 50 – дети, в том числе 4 младенца.

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