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Со Святогорской лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей, - ГУР

лавра,церква,святогірська

С территории Святогорской лавры, подвергающейся обстрелам со стороны захватчиков, удалось эвакуировать группу мирных жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в телеграм-канале.

"Усилиями ГУР МО, при участии народных депутатов Украины, с территории Святогорской лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей. Это семья, которая скрывалась в стенах лавры от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов: отец, мать и трое детей. При этом самый младший ребенок родился на территории лавры несколько дней назад. Также смогла выехать пара пожилых людей - муж и жена", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Святогорской лавре находятся 600 мирных жителей, работаем над организацией гуманитарного коридора для эвакуации, - ГУР

Сейчас все они находятся на подконтрольной Украине территории и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Как отметили в разведке, Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую лавру. На ее территории находятся до 600 мирных жителей, из которых более 50 – дети, в том числе 4 младенца.

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Лавра (421) разведка (4171) эвакуация (2069)


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А куди евакуїровали ? Як захістників Маріуполя у Московію ?
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16.07.2022 21:54 Ответить
население должно знать, куда "мирных" эвакуировали, что бы вопросов тогда не возникало,
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16.07.2022 21:56 Ответить
Хто міг ховатись у тих колаборантських у.обків. Там все свинособачо-кримінальне років 15. Я особисто бачив тих "монахів" з ї.алами бандюків.
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16.07.2022 23:57 Ответить
 
 