Зі Святогірської лаври вдалося евакуювати групу мирних жителів, - ГУР

З території Святогірської лаври, яка зазнає обстрілів з боку загарбників, вдалося евакуювати групу мирних жителів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Телеграмі.

"Зусиллями ГУР МО, за участі народних депутатів України, з території Святогірської лаври вдалося евакуювати групу мирних мешканців. Це родина, яка переховувалась в стінах лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати та троє дітей. При цьому, наймолодша дитина народилась на території лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара літніх людей - чоловік і жінка", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Святогірській лаврі перебуває 600 мирних жителів, працюємо над організацією гуманітарного коридору для евакуації, - ГУР

Зараз всі вони перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Як зауважили у розвідці, Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської лаври. На її території перебувають до 600 мирних жителів, з яких понад 50 - діти, зокрема 4 немовлят.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині. Горить Всіхсвятський скит. ФОТО