Українського військового евакуювали з тимчасово окупованої території на півдні, - ГУР

Детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони евакуювали українського військовослужбовця з тимчасово захопленої частини Півдня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує на своїй сторінці у фейсбук Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"З початку повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки разом з колегами з інших відомств провели понад 10 вдалих операцій з евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їхніх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення.

Чергове підтвердження ефективної співпраці - це спільна робота детективів Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо евакуації українського військовослужбовця на півдні країни. Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню", - зазначається в повідомленні.

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