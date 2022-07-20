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розвідка (3805) евакуація (2244)

Українського військового евакуювали з тимчасово окупованої території на півдні, - ГУР

розвідка

Детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони евакуювали українського військовослужбовця з тимчасово захопленої частини Півдня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує на своїй сторінці у фейсбук Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"З початку повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки разом з колегами з інших відомств провели понад 10 вдалих операцій  з евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їхніх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення.

Чергове підтвердження ефективної співпраці - це спільна робота детективів Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо евакуації українського військовослужбовця на півдні країни. Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню", - зазначається в повідомленні.

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Детективі НАБУ???Серьезно!!!
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20.07.2022 14:50 Відповісти
з яких пір детективи НАБУ працюють в зоні бойових дій,та ще приймають участь в війскових операціях ??? Та по-друге,що це за такий війсковослужбовец,що за нього така операція порятунку відбулась??? Прям як була за звільнення хлопчика управлінця з Херсонщини...
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20.07.2022 14:57 Відповісти
Якась дивна новина.
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20.07.2022 15:00 Відповісти
Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню", - зазначається в повідомленні. Джерело:
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20.07.2022 15:01 Відповісти
Мабуть, не міг. Або не хотів...
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20.07.2022 15:08 Відповісти
.. чи то не Портнов?.. який міг дико опиратися своєму "рятуванню"..(((
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20.07.2022 15:58 Відповісти
 
 