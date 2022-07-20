Открыто уголовное производство за уничтожение ГБР уголовных производств в отношении Майдана и Харьковских соглашений
СБУ начала уголовное производство по факту уничтожения ГБР материалов важных уголовных производств.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос журналистов Суспільного, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о таких делах: "Харьковские соглашения", "Угольное дело" Виктора Медведчука, "Дело о причастности к расстрелам на Майдане бывшего главы СБУ Александра Якименко", "Дело о доведении украинской армии до обнищания" и ряд других дел, где фигурируют бывшие украинские чиновники.
Правоохранители открыли уголовные производства по статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 "Государственная измена";
- ч. 2 ст. 329 "Потеря документов, содержащих государственную тайну";
- ч. 2 ст. 357 "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".
"В настоящее время прокурорами и следователями осуществляются мероприятия, направленные на восстановление уничтоженных материальных носителей секретной информации, путем установления и истребования экземпляров, которые хранились в других учреждениях", - говорится в ответе Офиса генпрокурора.
Журналистка Ирина Ромалийская, которая первой сообщила об уничтожении материалов дел, напоминает, что это делали, по ее данным, во исполнение приказа Директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.
"Ну и следствие теперь должно выяснить, почему тайные материалы уничтожались. За деньги? "По любви"? За влияние? Или потому, что 25 февраля Сухачев боялся, что россияне дойдут до Хмельницкого и им в руки попадут, например, приказ прежнего главы СБУ Якименко о расстреле Майдана или тайных видео того, как председатель Ивано-Франковской таможни брал взятку?", - пишет Ромалийская.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ми знаем, где и кто кому елдак, да Беня?
...ядське шапіто!
Отакий колообіг лайна у природі.
Вила точите!
в опу его к собратьям ермаку и ко.
Очень даже вероятно, что с ВЫСОЧАЙШЕГО ↑ БЛАГОСЛОВЕНИЯ!
Я так понимаю,это уголовное дело тоже где то в скоре пропадет?
ЗЕдегинираты ***..е.
Профанація.
- нисколько?
- тогда к чему этом "суровый" флэшмоб для 73%ного, вполне неплохо сохранившегося лохтората?
Як бачимо, нічого не змінилось.
хай далі палять різні документи,
кому вони треба