Открыто уголовное производство за уничтожение ГБР уголовных производств в отношении Майдана и Харьковских соглашений

СБУ начала уголовное производство по факту уничтожения ГБР материалов важных уголовных производств.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос журналистов Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о таких делах: "Харьковские соглашения", "Угольное дело" Виктора Медведчука, "Дело о причастности к расстрелам на Майдане бывшего главы СБУ Александра Якименко", "Дело о доведении украинской армии до обнищания" и ряд других дел, где фигурируют бывшие украинские чиновники.

Правоохранители открыли уголовные производства по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 "Государственная измена";

ч. 2 ст. 329 "Потеря документов, содержащих государственную тайну";

ч. 2 ст. 357 "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".

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"В настоящее время прокурорами и следователями осуществляются мероприятия, направленные на восстановление уничтоженных материальных носителей секретной информации, путем установления и истребования экземпляров, которые хранились в других учреждениях", - говорится в ответе Офиса генпрокурора.

Журналистка Ирина Ромалийская, которая первой сообщила об уничтожении материалов дел, напоминает, что это делали, по ее данным, во исполнение приказа Директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

"Ну и следствие теперь должно выяснить, почему тайные материалы уничтожались. За деньги? "По любви"? За влияние? Или потому, что 25 февраля Сухачев боялся, что россияне дойдут до Хмельницкого и им в руки попадут, например, приказ прежнего главы СБУ Якименко о расстреле Майдана или тайных видео того, как председатель Ивано-Франковской таможни брал взятку?", - пишет Ромалийская.