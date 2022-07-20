РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5813 посетителей онлайн
Новости
12 148 59

Открыто уголовное производство за уничтожение ГБР уголовных производств в отношении Майдана и Харьковских соглашений

дбр,дбр_вивіска,дбр_лого

СБУ начала уголовное производство по факту уничтожения ГБР материалов важных уголовных производств.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос журналистов Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о таких делах: "Харьковские соглашения", "Угольное дело" Виктора Медведчука, "Дело о причастности к расстрелам на Майдане бывшего главы СБУ Александра Якименко", "Дело о доведении украинской армии до обнищания" и ряд других дел, где фигурируют бывшие украинские чиновники.

Правоохранители открыли уголовные производства по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 "Государственная измена";
  • ч. 2 ст. 329 "Потеря документов, содержащих государственную тайну";
  • ч. 2 ст. 357 "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".

Читайте также: Из-за уничтожения материалов дел ГБР фигуранты резонансных производств могут избежать ответственности, уже есть пример начальника Ивано-Франковской таможни, - Ромалийская. ДОКУМЕНТ

"В настоящее время прокурорами и следователями осуществляются мероприятия, направленные на восстановление уничтоженных материальных носителей секретной информации, путем установления и истребования экземпляров, которые хранились в других учреждениях", - говорится в ответе Офиса генпрокурора.

Журналистка Ирина Ромалийская, которая первой сообщила об уничтожении материалов дел, напоминает, что это делали, по ее данным, во исполнение приказа Директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

"Ну и следствие теперь должно выяснить, почему тайные материалы уничтожались. За деньги? "По любви"? За влияние? Или потому, что 25 февраля Сухачев боялся, что россияне дойдут до Хмельницкого и им в руки попадут, например, приказ прежнего главы СБУ Якименко о расстреле Майдана или тайных видео того, как председатель Ивано-Франковской таможни брал взятку?", - пишет Ромалийская.

Автор: 

СБУ (19928) Ромалийская Ирина (423) ГБР (3001) Сухачев Алексей (57)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Зелена сволота
показать весь комментарий
20.07.2022 15:11
+23
САП и посадка друзив ГДЕ?
А ми знаем, где и кто кому елдак, да Беня?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:07
+21
нікого не знайдуть, а якщо знайдуть, то не покарають
...ядське шапіто!
показать весь комментарий
20.07.2022 15:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
САП и посадка друзив ГДЕ?
А ми знаем, где и кто кому елдак, да Беня?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:07 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 15:28 Ответить
о козирь з діркачом попадосіна
показать весь комментарий
20.07.2022 15:08 Ответить
бєня і шашличніця тож
показать весь комментарий
20.07.2022 15:10 Ответить
А ще автортак званих "харківських угод" такий собі Демченко все з тої ж ОПи.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zV-b2ptWTmo Ищи его! Свищи его!
показать весь комментарий
20.07.2022 15:09 Ответить
нікого не знайдуть, а якщо знайдуть, то не покарають
...ядське шапіто!
показать весь комментарий
20.07.2022 15:10 Ответить
вибачте: зешапіто
показать весь комментарий
20.07.2022 15:12 Ответить
ми покараєм. хто як не ми?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:36 Ответить
ха..потім ще себе нагородять..
показать весь комментарий
20.07.2022 15:45 Ответить
Яка різниця яке шапіто, глядачі ті ж самі.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:40 Ответить
І де ж відсторонення сухачова? Чи «єрмаки своїх не кидають»?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:11 Ответить
ДБР, яке контролює Татаров, знищило важливі справи і по факту відкрито кримінальне провадження СБУ, яке вже контролює Татаров, а значить справу закриють.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:36 Ответить
СБУ і прокуратуру очолили ставленики татарова, які злили справу татарова з НАБУ в СБУ, а звідти в унітаз.
Отакий колообіг лайна у природі.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:23 Ответить
Зелена сволота
показать весь комментарий
20.07.2022 15:11 Ответить
Судячи з того, кого Єрмак призначив на посади Керівника СБУ та ГенПрокурора - ці розслідування суцільна ВІДМАЗКА.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:11 Ответить
Трепотня чергова. До сраки ці справи, де реформи, ВР альо?
показать весь комментарий
20.07.2022 15:11 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 15:13 Ответить
Речниця ДБР а об"єднаному марафоні визнала , що таки справи вони знищили. Мовляв вони у паперовому вигляді і це не відповідає ******** вимогам. Незрозуміло це тупість чи свідомий саботаж . В умоваї війни і за те і за інше треба просто розстрілювати.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:17 Ответить
Поквакали, и в тину! Некому их наказывать, кроме самого народа Украины. А он думает, шо Ермака Татров посадит, или Ленка Зеленская качалкой забьет мужа за зраду...
Вила точите!
показать весь комментарий
20.07.2022 15:14 Ответить
армія мова віра
показать весь комментарий
20.07.2022 15:15 Ответить
Поржать поср.ать хуженебудет.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:24 Ответить
Забудьте про закон, мораль і право там, де з'являється ДБР. То опричники єрмака. Каральний орган для патріотів України.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:15 Ответить
Полиция задержала одессита за призывы к бомбёжке Одессы. Парень просил в российских чатах «ударить по Одессе так, как по Виннице».
в опу его к собратьям ермаку и ко.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:18 Ответить
Сухачев выйдет из этой ситуации белый и пушистый. Как и его подчиненные. Которые уничтожали документы, а потом бесстыдно врали
показать весь комментарий
20.07.2022 15:19 Ответить
тепер важко буде в ході слідства вийти на самих себе
показать весь комментарий
20.07.2022 15:22 Ответить
И шо дальше??
показать весь комментарий
20.07.2022 15:26 Ответить
"За деньги? "По любви"? За влияние?" Источник:

Очень даже вероятно, что с ВЫСОЧАЙШЕГО ↑ БЛАГОСЛОВЕНИЯ!
показать весь комментарий
20.07.2022 15:28 Ответить
Так ДБР говорили что ниче не сжигали, не могло же ДБР соврать
показать весь комментарий
20.07.2022 15:33 Ответить
Ціную гарний юмор.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:41 Ответить
"Возбуждено уголовное дело"?😁😁😁.
Я так понимаю,это уголовное дело тоже где то в скоре пропадет?
ЗЕдегинираты ***..е.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:33 Ответить
Буде як і з вагнергейтом.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:34 Ответить
ДБР це не ФБР.
Профанація.
показать весь комментарий
20.07.2022 15:38 Ответить
Назовіть хоча би один владний чи правоохороний орган який не є профанацією.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:40 Ответить
Знищили, не знищили..., яка різниця? Все одно нікого не покарають!
показать весь комментарий
20.07.2022 15:55 Ответить
..сколько причетнЫх к инциденту ДБРовцев расстреляно (ну хотя бы помещено в СИЗО, во время военного положения)?..
- нисколько?
- тогда к чему этом "суровый" флэшмоб для 73%ного, вполне неплохо сохранившегося лохтората?
показать весь комментарий
20.07.2022 16:09 Ответить
коли все втихне. справу закриють за відсутності складу злочину, іііі ... це все вже було, країна сурка.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:22 Ответить
Зараз перед всім нашим народом завдання не на життя, а на смерть: розгромити і вигнати орків. Після цього потрібно буде заасфальтувати нинішню владу так, щоб після наступних виборів від нинішньої влади жодна бур'янина не проросла. І нарешті з тих, хто відстоює сьогодні нашу волю і життя на фронті, обрати собі нових лідерів в надії, що їх руки навчені вбивати ворога, а не красти.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:28 Ответить
Щоб нічого не проросло,треба заасфальтувати не тільки нинішню,а і всі попередні влади.Там теж був суцільний бур'ян.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:35 Ответить
Не після цього, а разом с цим. Після цього нічого не буде, навіть країни.
показать весь комментарий
20.07.2022 17:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TShV2ulApcM "Гірше ніж московські воші можуть бути тільки українські гниди" Що змінилося з 2014 року?
показать весь комментарий
20.07.2022 18:27 Ответить
Цей вислів приписують гетьману Скоропадському. 100 років тому.
Як бачимо, нічого не змінилось.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:37 Ответить
Щось давно вже почали неправильно призначати керівників спецслужб. Колись один з таких керівників знищив багатотомну Справу на могилевича в СБУ.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:46 Ответить
А коли вони почнуть з вікон падати чи по два рази в скроню стріляти? Поки не почнуть, нікому не повірю.
показать весь комментарий
20.07.2022 16:56 Ответить
Від цих не дочекаємось. Вони неначе гумові - готові слугувати кому завгодно і робити що завгодно. Аби тільки при владі.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:35 Ответить
Їх нагородять?Чи вони просто антигерої «Вайсберг Пикчерс» як Наумов? (за кордоном)
показать весь комментарий
20.07.2022 18:22 Ответить
Це все зробили 73%, це вони запустили малоросів і любілєлєй "русского мира" в державні установи, це вони притзначили керівниками в ці органи адвокатів Януковича, які і гарно зробили свою справу - під приводом війни, знищили всі справи, де проходять їх шефи. Ну що, зробили себе разом ще разок? Ва всьом вінават Порошенка?
показать весь комментарий
20.07.2022 18:58 Ответить
Повністю потрібне вичищення всієї влади (заміна)
показать весь комментарий
20.07.2022 18:59 Ответить
Але вже пізно, вони вже своє зробили!!! Дякую 73%, ви такі вумні, ви такі кмітливі, ви такі оригінальні, ви все-таки довбо@оби невиліковні!!!
показать весь комментарий
20.07.2022 19:08 Ответить
пам'ятаю як наголосувавші говорили "ну і шо шо Зєлєнскій прізначіл Сухачова. Он жє нє просто адвокат Януковіча, он адвокат в пєрвую очєрєдь". О, а що це раптом сталося?
показать весь комментарий
20.07.2022 19:18 Ответить
І головне з цього, що Сухачов не понесе ніякої відповідільності, він ці справи не палив, а спалила якась пані сенкретар, якій він дав усний наказ від якого відмовиться. А її запевний, що все зробить, щоб її наказали просто формально. І на один слідчий не предявить звинувачення, бо то слова, сьогодні він мложу сказати, що дав дозвіл, а завтра відмовиться і це не доказ у справі. Ніхто більше не волає, чому не розслідуванні "майданні справи"? Єй, наріде 73%, ви ж так волали про це у 2019 році, коли вам у вуха це вкладав Беня і медведчук на телеканалі "1+1", які є його власниками і призначили в ДБР того, хто ці справи тормозив і нищив в судах. Ай, які маладув 73%, просто супер., ніхідка для Бені і пуйла1
показать весь комментарий
20.07.2022 19:29 Ответить
українські гниди заворушились,підвезли дустове мило!!!
показать весь комментарий
20.07.2022 20:11 Ответить
Все піде у пісок бо обома органами керує один і той же запроданець. Відкрили тільки щоб заткнути пельки суспільству через розголос, а потім через деякий час покладуть під сукно і все забудеться через наступні зради та скандали.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:31 Ответить
і виконавців не відсторонили,
хай далі палять різні документи,
кому вони треба
показать весь комментарий
21.07.2022 00:48 Ответить
Демченка і Татарова підфарбували білим. Майже чисті.
показать весь комментарий
21.07.2022 03:17 Ответить
Суки, клоунада продолжается.Дебилы,а гбр -это зели дитя?
показать весь комментарий
21.07.2022 07:52 Ответить
Чи є такі наївні серед читачів Цензора, котрі вважають, що Татаров з Демченком та ЗЕлупа хоч якось мінімально будуть відповідати за цей державний злочин? Я от впевнений, що НІЧОГО ЇМ НЕ БУДЕ.
показать весь комментарий
21.07.2022 08:35 Ответить
 
 