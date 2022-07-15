Из-за уничтожения материалов дел ГБР фигуранты резонансных производств могут избежать ответственности, уже есть пример начальника Ивано-Франковской таможни, - Ромалийская. ДОКУМЕНТ

В ГБР заявили, что уничтожение материалов уголовных производств не приведет к тому, что расследования будут тормозиться или производство закроют.

Об этом в Facebook пишет журналистка Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, ГБР в первые дни войны уничтожало секретные и тайные материалы многих резонансных уголовных производств. В то же время представительница ГБР Татьяна Сапьян заявила, что все уничтоженные материалы возобновлены и что это не приведет к тому, что будут тормозиться расследования или закрываться производства.

В то же время, отметила Ромалийская, это не так.

"7 месяцев назад украинские СМИ сообщали: "Начальника таможни Ивано-Франковской области разоблачили на взятке в $10 тысяч". Тогда СБУ отрапортовало: на взятке задержали председателя Ивано-Франковской таможни Святослава Пересунько. Потому что он брал взятки с одного производителя меда. Пересунько арестовали, изъяли у него 234 тысячи долларов наличными, коллекцию часов и монет. По версии следствия, сумма взяток составляла до 10 тысяч долларов с каждого бизнесмена в месяц. Что делало следство? Фиксировало на видео факт передачи взяток. Долго", – рассказала она.

Ромалийская отметила, что дело это было в ГБР, а материалы негласных следственных (розыскных) действий были уничтожены после начала полномасштабного вторжения.

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"Материалы НС(Р)Д – в этом случае это могут быть видео, на которых сняты факты передач взяток, телефонные прослушки и прочее. В документе, который я публикую, пишут, что после 24 февраля "с целью недопущения утечки секретной информации тайные материалы негласных следственных (розыскных) действий были уничтожены".

И далее по тексту: "В ходе следствия установлено, что материалы негласных следственных (розыскных) действий, чтобы доказать совершение Пересунько С.С. уголовного правонарушения уничтожены, а потому в действиях Пересунько С.С. отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. .368 УК Украины". Занавес", - подчеркнула журналистка.

Таким образом, продолжает Ромалийская, уничтожили видео, на котором таможенник возможно получал взятку, а значит и дело закрыли.

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"Это я вам цитировала "Постановление о закрытии уголовного производства в отношении личности". Закрыл дело прокурор Офиса Генпрокурора Егор Сандул. Осталось понять, кто уничтожал материалы. И кто отдавал приказы. И что с другими уголовными производствами, в том числе и громкими? Пойдут по этой схеме? Искать ответы на эти вопросы мы будем дальше в наших расследованиях. Готовлю запросы", - подытожила она.

Напомним, ранее журналистка Ирина Ромалийская заявила, что ГБР уничтожило тайные материалы по резонансным делам, в частности, относительно "Харьковских соглашений", доведения армии до нищеты, разгона Майдана.

Позже Ромалийская получила официальный ответ от Офиса ГПУ, в котором подтверждается тот факт, что ГБР уничтожило тайные и секретные материалы по нескольким важным уголовным делам.

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