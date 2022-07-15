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Из-за уничтожения материалов дел ГБР фигуранты резонансных производств могут избежать ответственности, уже есть пример начальника Ивано-Франковской таможни, - Ромалийская. ДОКУМЕНТ

дбр

В ГБР заявили, что уничтожение материалов уголовных производств не приведет к тому, что расследования будут тормозиться или производство закроют.

Об этом в Facebook пишет журналистка Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, ГБР в первые дни войны уничтожало секретные и тайные материалы многих резонансных уголовных производств. В то же время представительница ГБР Татьяна Сапьян заявила, что все уничтоженные материалы возобновлены и что это не приведет к тому, что будут тормозиться расследования или закрываться производства.

В то же время, отметила Ромалийская, это не так.

"7 месяцев назад украинские СМИ сообщали: "Начальника таможни Ивано-Франковской области разоблачили на взятке в $10 тысяч". Тогда СБУ отрапортовало: на взятке задержали председателя Ивано-Франковской таможни Святослава Пересунько. Потому что он брал взятки с одного производителя меда. Пересунько арестовали, изъяли у него 234 тысячи долларов наличными, коллекцию часов и монет. По версии следствия, сумма взяток составляла до 10 тысяч долларов с каждого бизнесмена в месяц. Что делало следство? Фиксировало на видео факт передачи взяток. Долго", – рассказала она.

Ромалийская отметила, что дело это было в ГБР, а материалы негласных следственных (розыскных) действий были уничтожены после начала полномасштабного вторжения.

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"Материалы НС(Р)Д – в этом случае это могут быть видео, на которых сняты факты передач взяток, телефонные прослушки и прочее. В документе, который я публикую, пишут, что после 24 февраля "с целью недопущения утечки секретной информации тайные материалы негласных следственных (розыскных) действий были уничтожены".

И далее по тексту: "В ходе следствия установлено, что материалы негласных следственных (розыскных) действий, чтобы доказать совершение Пересунько С.С. уголовного правонарушения уничтожены, а потому в действиях Пересунько С.С. отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. .368 УК Украины". Занавес", - подчеркнула журналистка.

Таким образом, продолжает Ромалийская, уничтожили видео, на котором таможенник возможно получал взятку, а значит и дело закрыли.

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"Это я вам цитировала "Постановление о закрытии уголовного производства в отношении личности". Закрыл дело прокурор Офиса Генпрокурора Егор Сандул. Осталось понять, кто уничтожал материалы. И кто отдавал приказы. И что с другими уголовными производствами, в том числе и громкими? Пойдут по этой схеме? Искать ответы на эти вопросы мы будем дальше в наших расследованиях. Готовлю запросы", - подытожила она.

Напомним, ранее журналистка Ирина Ромалийская заявила, что ГБР уничтожило тайные материалы по резонансным делам, в частности, относительно "Харьковских соглашений", доведения армии до нищеты, разгона Майдана.

Позже Ромалийская получила официальный ответ от Офиса ГПУ, в котором подтверждается тот факт, что ГБР уничтожило тайные и секретные материалы по нескольким важным уголовным делам.

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Из-за уничтожения материалов дел ГБР фигуранты резонансных производств могут избежать ответственности, уже есть пример начальника Ивано-Франковской таможни, - Ромалийская 01
Из-за уничтожения материалов дел ГБР фигуранты резонансных производств могут избежать ответственности, уже есть пример начальника Ивано-Франковской таможни, - Ромалийская 02
Из-за уничтожения материалов дел ГБР фигуранты резонансных производств могут избежать ответственности, уже есть пример начальника Ивано-Франковской таможни, - Ромалийская 03
Из-за уничтожения материалов дел ГБР фигуранты резонансных производств могут избежать ответственности, уже есть пример начальника Ивано-Франковской таможни, - Ромалийская 04
Из-за уничтожения материалов дел ГБР фигуранты резонансных производств могут избежать ответственности, уже есть пример начальника Ивано-Франковской таможни, - Ромалийская 05
Из-за уничтожения материалов дел ГБР фигуранты резонансных производств могут избежать ответственности, уже есть пример начальника Ивано-Франковской таможни, - Ромалийская 06

документ (398) Ромалийская Ирина (423) ГБР (2979)


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Топ комментарии
+42
Ми так раділи двом купленим за народні гроші байрактарам. Тим часом митне шобло краде гроші із швидкістю "2 байрактари на годину".
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15.07.2022 16:04
+29
з такою демократією ЄС нам не світить- на -жаль
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15.07.2022 15:56
+28
Верещук: Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден.
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15.07.2022 16:17
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з такою демократією ЄС нам не світить- на -жаль
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15.07.2022 15:56 Ответить
в ЄС такого теж повно, хоч би й пані меркєль і пан шроьодер, і решта на зарплаті у газпрома, я вибачаюся але це сама справжнісєнька корупція. Інша справа що нам так взагалі нічого не світить, не тільки ЄС.
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15.07.2022 18:46 Ответить
В Німеччині саме ТАКОГО не повно, а навіть немає. Бо тут мер за зловживання на декілька тисяч позбудеться крісла.
Якщо журналісти надрукують що хтось з держслужбовців коханку навіть не на держкошти, а на сумнівні кошти з собою у поїздку візьме, фігурант у кращому варіанті довго буде відмиватися, а загалом хрест на кар"єрі.
Тому й живуть у Німеччині навіть нелегали краще, ніж громадяни в Україні.
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16.07.2022 01:08 Ответить
сложно рыглу победить рыгло...
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15.07.2022 15:57 Ответить
И главное, от ответственности уйдут те, кто виновен в фальсификации дел ради политических преследований, что и было главной целью этой акции.
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15.07.2022 16:00 Ответить
Так саме для цьго їх і знищували...
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15.07.2022 16:03 Ответить
Ми так раділи двом купленим за народні гроші байрактарам. Тим часом митне шобло краде гроші із швидкістю "2 байрактари на годину".
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15.07.2022 16:04 Ответить
Буба ні на що не реагує, бо зелена гангрена просякла у всі структури і по вертикалі, і по горизонталі - це суть зеленої влади.
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15.07.2022 16:04 Ответить
Верещук: Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден.
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15.07.2022 16:17 Ответить
Звісно не розуміють. То є правда.
Бо то для них - норма!
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15.07.2022 16:37 Ответить
ніяких проблем в жодного корупціонера немає.
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15.07.2022 18:47 Ответить
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15.07.2022 16:06 Ответить
ДБР - філіал ФСб ,яке створив портнов , який з'явився в Україні знову за 1 день до інавгурації Зеленського. Такі от співпадіння.
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15.07.2022 16:07 Ответить
А до чого тут Zеленський Vолодимир?!
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15.07.2022 16:19 Ответить
ДБР - філіал ФСб ,яке створив портнов ,
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вы ничего не путаете?
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15.07.2022 17:56 Ответить
І скільки ж це вони заробили, в тому числі в зелений "общак"?
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15.07.2022 16:10 Ответить
Раніше корупція була індивідуальною справою кожного, а тепер стала групова. Еволюція.

В тому САП, про який тут всі ниють, буде теж саме. Лише масові розстріли врятують країну.
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15.07.2022 16:11 Ответить
Так и живем. Когда ты можешь совершить преступление и откупиться, сбежать и прочее.
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15.07.2022 16:12 Ответить
Всіх суддів та прокурорів потрібно просто уволити та судити за незароблені кошти. Порахувати заробітну плату за роки і все дуже просто а решту конфіскувати.. І тоді тільки робити зміни в судовій системі.
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15.07.2022 16:18 Ответить
татаров руководит четко, проплатил и дело закрыто за отсутствием состава преступления. А когда огласят весь список невиновных.? Джили обогатился или ******* ссучился
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15.07.2022 16:23 Ответить
він не проплачував. До 2021р Зеленський поставив ДБР керувати Портнова, в 2021 - адвоката Януковича Сухачова. Задача була відбілити Януковича і його посіпак. 26.02 ОАСК мав визнати Януковича діючим президентом.
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15.07.2022 16:34 Ответить
Знищувати ДБР, як правоохоронний орган, почав ще порошенко (згадайте прослушки у приміщенні ЦА ДБР), а "95 квартал" завзято цей процес продовжив і завершив. Мафії не потрібні комісари Катані.
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15.07.2022 17:50 Ответить
тоді нагодуйте те падло медом із гуталіна
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15.07.2022 16:25 Ответить
так дбр говорило что ничего не уничтожили
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15.07.2022 16:26 Ответить
отак замість того, щоб швиденько вилучити 230 тис.дол на купівлю зброї для країни, вони швиденько закрили справу і повернули навіть 9,8 тис хабаря
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15.07.2022 16:31 Ответить
Але винна, нагадую, Спартц. Не Єрмак з Татаровим, які призначили керувати ДБР адвоката Януковича Сухачова, а також Портнова.
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15.07.2022 16:33 Ответить
В болоті всі пов'язані, це зветься - екосистема! ☝️
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15.07.2022 16:43 Ответить
хто сплатив той гуляти заслужив)
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15.07.2022 16:45 Ответить
Чий затверджуючий підпис стоїть в акті на знищення? Це ж так важко з'ясувати, виявляється! Або хто підсунув на підпис ці матеріали на затвердження?
Як говориться, кому війна, а кому мати рідна!
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15.07.2022 16:48 Ответить
Ромалийская говорила что это приказ главы и его зама.
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15.07.2022 16:55 Ответить
не розумію що такого секретного в відеофіксації передачі хабаря, аде добре розумію що знищення було невипадковим і небезкоштовним
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15.07.2022 17:00 Ответить
Так потрібно. Вам не зрозуміти всю ширину зелених глибин! Ви плутаєтесь під найвеличними ногами.
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15.07.2022 17:20 Ответить
А нас в НАТу чи ЄС ще не взяли?
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15.07.2022 17:29 Ответить
Пересунька С. С. - на підвищення. Сухачова О. О. нагородити за пильність.
Демченку Р. М. - нічого.
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15.07.2022 17:56 Ответить
На всі щаблі влади ОП розставив зрадників. Сподіваюсь армія не піддалася їх впливу.
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15.07.2022 18:03 Ответить
И после этого всего хотят чтобы у народа патриотизм поднимался, гордость за страну, желание что то изменить и т.д.??? Один пид... взяток нагреб, другой "Мйбах" купил за держ. деньги, третий ублюдок премию в 700 тыс выписал, всех не пересчитаешь!!! Зато пенсионер должен сдохнуть но с 1900 гривен и пожрать и хату оплатить, и проезд, и внуку на мороженное дать, так получается?? Зато мы *** в европу идем... Откуда у народа гордость за свою родину возьмется???
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15.07.2022 18:11 Ответить
Що дебіл Мілованов про це сказав? Перемога?
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15.07.2022 18:15 Ответить
Значит посадить начальников ДБР
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15.07.2022 18:21 Ответить
Я так понимаю из кормана в корман дбр перешло небольшое состояние.....
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15.07.2022 18:27 Ответить
Робити те що робить ДБР під час війни все одно що бути зрадником.
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15.07.2022 18:28 Ответить
безприцендентна влада ЗЕ. посміхались з генпрокурора Луценка . . . . а тут посміхаються ті на кого ця влада Зе працює. Чим вище "професіоналізм в злочинах" тим наглішують ручні судді-прокурори генпрокурора влади ЗЕ. Може влада ЗЕ провокує на дуже маленький "майдан" щоб вмири руки і звалити з чистим сумілнням за кордон України. а наші продажні митники будуть випускати злочинців і утримувати заручників влади Зе - мирних громадян як пушечне мясо для повного знищення українців.
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15.07.2022 19:08 Ответить
В усьому винна Вікторія Спарс.
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15.07.2022 19:21 Ответить
гниди зелені своіх не здають.
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15.07.2022 19:48 Ответить
гівное е гівно , кольор фуйня - смердить завжди, хоч і в Діорі ....- питання в іншому ...- хто всі ті "ДБР" та інші....- невше гуманоїди чи кацапи ......- всі свої рідненькі -дорогенькі ( реально)....
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15.07.2022 19:56 Ответить
бабло рулить - нічого не міняеться.....
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15.07.2022 19:54 Ответить
А що так можна було?????????
От хтось піднявся!!!!!
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15.07.2022 20:07 Ответить
Цифрана ******* Україна. Зберігати скани документів звісно ніхто не здогадався
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15.07.2022 22:24 Ответить
ДІЯ то для лохів, та щоб тримати стадо на крючку. Реальні пацани рішають просто знищенням паперів.
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15.07.2022 22:30 Ответить
ничего не удивляет,кодла зэШки состоит мз предателей
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15.07.2022 22:53 Ответить
Всіх з ГПУ і ДБР зібрати і на передок під гради. Поки шмаття розлетиться.
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16.07.2022 07:59 Ответить
Ну так хлопці ж заносять куди треба
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16.07.2022 08:13 Ответить
Усе як хотів мудрий нарід, та й зараз хоче.
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16.07.2022 08:24 Ответить
 
 