В Киеве подделывали справки о непригодности к военной службе, - СБУ. ФОТО
В результате следственно-оперативных действий нейтрализована преступная группа, которая занималась незаконной переправкой за границу украинских граждан призывного возраста.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе. ДДля серийного изготовления подделок участники схемы использовали типографский цех аффилированной коммерческой структуры. Пакет фальшивых документов они оценивали в размере от 800 до 2 тыс. долл., в зависимости от сроков их оформления", - говорится в сообщении.
Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы.
"Для поиска клиентов они создали специализированную интернет-платформу, где предлагали свои "услуги". Расчет за них получали на собственные банковские карты, а подделки отправляли "заказчикам" через сервисы почтовой связи. Оба организатора схемы уведомлены о подозрении", - отметили в СБУ.
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Петиция про выезд заграницу
До речі, я вже неодноразово тут казав, що ніхто не зніме заборону на виїзд чоловіків, поки в країні війна. Однак довпойопи73% хочуть чути і бачити тільки те, що їм потрібно. Довпойопи, ***.
Чи тепер вже можна відкривати проти нього карну справу чи треба ще почекати поки той надійно сховається?