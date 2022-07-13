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Новости Фото Война
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В Киеве подделывали справки о непригодности к военной службе, - СБУ. ФОТО

В результате следственно-оперативных действий нейтрализована преступная группа, которая занималась незаконной переправкой за границу украинских граждан призывного возраста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В Киеве подделывали справки о непригодности к военной службе, - СБУ 01

"Злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе. ДДля серийного изготовления подделок участники схемы использовали типографский цех аффилированной коммерческой структуры. Пакет фальшивых документов они оценивали в размере от 800 до 2 тыс. долл., в зависимости от сроков их оформления", - говорится в сообщении.

Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы.

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"Для поиска клиентов они создали специализированную интернет-платформу, где предлагали свои "услуги". Расчет за них получали на собственные банковские карты, а подделки отправляли "заказчикам" через сервисы почтовой связи. Оба организатора схемы уведомлены о подозрении", - отметили в СБУ.

В Киеве подделывали справки о непригодности к военной службе, - СБУ 02

В Киеве подделывали справки о непригодности к военной службе, - СБУ 03
В Киеве подделывали справки о непригодности к военной службе, - СБУ 04

документ (398) Киев (25521) подделка (437) СБУ (19898) Военная служба правопорядка (44)


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Топ комментарии
+8
Перший чотирикратний уклоніст це ЗЕ. З нього і почнемо.
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13.07.2022 10:02
+5
А Портнова випустили і без довідки!
Чи тепер вже можна відкривати проти нього карну справу чи треба ще почекати поки той надійно сховається?
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13.07.2022 10:27
+3
Хочеш виїхати від румунештів.
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13.07.2022 10:04
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Дерьмака робота, все на чому можна наживатися під його контролем.
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13.07.2022 10:01 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/146960 https://petition.president.gov.ua/petition/146960

Петиция про выезд заграницу
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13.07.2022 09:56 Ответить
Хочеш виїхати від румунештів.
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13.07.2022 10:04 Ответить
Сцарь скаже, я єто нє рішаю, єто боярє плохіє.
До речі, я вже неодноразово тут казав, що ніхто не зніме заборону на виїзд чоловіків, поки в країні війна. Однак довпойопи73% хочуть чути і бачити тільки те, що їм потрібно. Довпойопи, ***.
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13.07.2022 10:45 Ответить
заказчики и исполнители на терезах. Заказчиков нужно судить как уклонистов.
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13.07.2022 09:57 Ответить
Перший чотирикратний уклоніст це ЗЕ. З нього і почнемо.
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13.07.2022 10:02 Ответить
Прошу пана надати власне пiдтверджуюче фото з фронту, що вiн сам не є "уклонистом"
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13.07.2022 10:08 Ответить
Давай, не выпендривайся. Зеленский неоднократо самолично в интеревью( в то самое время когда ставил сценки про "росия не воюет, а просто передвигает границу), возмущался, что в дом маме Римме шлют повестки из военкомата, а он видите ли "постоянно на гастролях.." И пытался ехидничать про то, "пусть попробуют найти".
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13.07.2022 11:49 Ответить
Мiй комент був до Aleks_15, а не щодо ЗЕшобли.
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13.07.2022 12:20 Ответить
Виноват, слепой уже...
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13.07.2022 15:31 Ответить
І цей зловмисник з таким оборотом коштів затриманий в якійсь халабуді. Мабуть його пахан на з'їзді зеленого п@н@су
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13.07.2022 10:06 Ответить
А Портнова випустили і без довідки!
Чи тепер вже можна відкривати проти нього карну справу чи треба ще почекати поки той надійно сховається?
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13.07.2022 10:27 Ответить
Это и есть его фирма. Дал команду закрыть. Вот раньше времена были... За ковидными справками и уколами охотились
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13.07.2022 10:31 Ответить
Та ви що,а в портнових і кошових вони в нормі. Та ні це ж таємниця,що там з друзями.
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13.07.2022 11:21 Ответить
С*ки создали геноцид для граждан и себе работу, типичный рэкет, плюс служба в безопасном месте.
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13.07.2022 11:52 Ответить
А портнов? Портнова як випустили? Чи вже всі забули і всім насрати?
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13.07.2022 14:58 Ответить
 
 