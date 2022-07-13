В Киеве подделывали справки о непригодности к военной службе, - СБУ. ФОТО

В результате следственно-оперативных действий нейтрализована преступная группа, которая занималась незаконной переправкой за границу украинских граждан призывного возраста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе. ДДля серийного изготовления подделок участники схемы использовали типографский цех аффилированной коммерческой структуры. Пакет фальшивых документов они оценивали в размере от 800 до 2 тыс. долл., в зависимости от сроков их оформления", - говорится в сообщении.

Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы.

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"Для поиска клиентов они создали специализированную интернет-платформу, где предлагали свои "услуги". Расчет за них получали на собственные банковские карты, а подделки отправляли "заказчикам" через сервисы почтовой связи. Оба организатора схемы уведомлены о подозрении", - отметили в СБУ.







