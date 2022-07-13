У Києві підробляли довідки про непридатність до військової служби, - СБУ. ФОТО

У результаті слідчо-оперативних дій нейтралізовано злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням за кордон українських громадян призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

"Зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби. Для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех афілійованої комерційної структури. Пакет фальшивих документів вони оцінювали у розмірі від 800 до 2 тис дол, в залежності від термінів їх оформлення", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці.

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"Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої "послуги". Розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли "замовникам" через сервіси поштового зв’язку. Обом організаторам схеми повідомлено про підозру", - зазначили у СБУ.







