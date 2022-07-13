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У Києві підробляли довідки про непридатність до військової служби, - СБУ. ФОТО

У результаті слідчо-оперативних дій нейтралізовано злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням за кордон українських громадян призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

У Києві підробляли довідки про непридатність до військової служби, - СБУ 01

"Зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби. Для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех афілійованої комерційної структури. Пакет фальшивих документів вони оцінювали у розмірі від 800 до 2 тис дол, в залежності від термінів їх оформлення", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці.

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"Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої "послуги". Розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли "замовникам" через сервіси поштового зв’язку. Обом організаторам схеми повідомлено про підозру", - зазначили у СБУ.

У Києві підробляли довідки про непридатність до військової служби, - СБУ 02

У Києві підробляли довідки про непридатність до військової служби, - СБУ 03
У Києві підробляли довідки про непридатність до військової служби, - СБУ 04

документ (414) Київ (19466) підробка (437) СБУ (12818) Військова служба правопорядку ВСП (50)


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Топ коментарі
+8
Перший чотирикратний уклоніст це ЗЕ. З нього і почнемо.
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13.07.2022 10:02
+5
А Портнова випустили і без довідки!
Чи тепер вже можна відкривати проти нього карну справу чи треба ще почекати поки той надійно сховається?
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13.07.2022 10:27
+3
Хочеш виїхати від румунештів.
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13.07.2022 10:04
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Дерьмака робота, все на чому можна наживатися під його контролем.
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13.07.2022 10:01 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/146960 https://petition.president.gov.ua/petition/146960

Петиция про выезд заграницу
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13.07.2022 09:56 Відповісти
Хочеш виїхати від румунештів.
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13.07.2022 10:04 Відповісти
Сцарь скаже, я єто нє рішаю, єто боярє плохіє.
До речі, я вже неодноразово тут казав, що ніхто не зніме заборону на виїзд чоловіків, поки в країні війна. Однак довпойопи73% хочуть чути і бачити тільки те, що їм потрібно. Довпойопи, ***.
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13.07.2022 10:45 Відповісти
заказчики и исполнители на терезах. Заказчиков нужно судить как уклонистов.
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13.07.2022 09:57 Відповісти
Перший чотирикратний уклоніст це ЗЕ. З нього і почнемо.
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13.07.2022 10:02 Відповісти
Прошу пана надати власне пiдтверджуюче фото з фронту, що вiн сам не є "уклонистом"
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13.07.2022 10:08 Відповісти
Давай, не выпендривайся. Зеленский неоднократо самолично в интеревью( в то самое время когда ставил сценки про "росия не воюет, а просто передвигает границу), возмущался, что в дом маме Римме шлют повестки из военкомата, а он видите ли "постоянно на гастролях.." И пытался ехидничать про то, "пусть попробуют найти".
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13.07.2022 11:49 Відповісти
Мiй комент був до Aleks_15, а не щодо ЗЕшобли.
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13.07.2022 12:20 Відповісти
Виноват, слепой уже...
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13.07.2022 15:31 Відповісти
І цей зловмисник з таким оборотом коштів затриманий в якійсь халабуді. Мабуть його пахан на з'їзді зеленого п@н@су
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13.07.2022 10:06 Відповісти
А Портнова випустили і без довідки!
Чи тепер вже можна відкривати проти нього карну справу чи треба ще почекати поки той надійно сховається?
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13.07.2022 10:27 Відповісти
Это и есть его фирма. Дал команду закрыть. Вот раньше времена были... За ковидными справками и уколами охотились
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13.07.2022 10:31 Відповісти
Та ви що,а в портнових і кошових вони в нормі. Та ні це ж таємниця,що там з друзями.
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13.07.2022 11:21 Відповісти
С*ки создали геноцид для граждан и себе работу, типичный рэкет, плюс служба в безопасном месте.
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13.07.2022 11:52 Відповісти
А портнов? Портнова як випустили? Чи вже всі забули і всім насрати?
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13.07.2022 14:58 Відповісти
 
 