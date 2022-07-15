Через знищення матеріалів справ ДБР фігуранти резонансних проваджень можуть уникнути відповідальності, вже є приклад начальника Івано-Франківської митниці, - Ромалійська. ДОКУМЕНТ

В ДБР заявили, що знищення матеріалів кримінальних проваджень не призведе до того, що розслідування гальмуватимуться чи провадження закриють.

Про це у Facebook пише журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ДБР в перші дні війни знищувало секретні та таємні матеріали багатьох резонансних кримінальних проваджень. Водночас представниця ДБР Тетяна Сап'яна заявила, що всі знищені матеріали поновлено і що це не призведе до того, що будуть гальмуватися розслідування чи закриватися провадження.

Водночас, зазначила Ромалійська, це не так.

"7 місяців тому українські ЗМІ повідомляли: "Начальника митниці Івано-Франківщини викрили на хабарі в $10 тисяч". Тоді СБУ відрапортувало: на хабарі затримали голову Івано-Франківської митниці Святослава Пересунька. Бо він брав хабарі з одного виробника меду. Пересунька заарештували, вилучили в нього 234 тисячі доларів готівкою, колекцію годинників і монет. За версією слідства, сума хабарів становила до 10 тисяч доларів з кожного бізнесмена за місяць. Що робило слідство? Фіксувало на відео факт передачі хабарів. Довго", - розповіла вона.

Ромалійська зазначила, що справа ця була в ДБР, а матеріали негласних слідчих (розшукових) дій були знищенні після початку повномасштабного вторгнення.

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"Матеріали НС(Р)Д - в цьом випадку це можуть бути відео, на яких зняті факти передач хабарів, прослушки телефонні та інше. В документі, який я публікую, пишуть, що після 24 лютого "з метою недопущення витоку секретної інформації таємні матеріали негласних слідчих (розшукових) дій були знищені".

І далі по тексту: "В ході слідства встановлено, що матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, щоб доводили вчинення Пересуньком С.С. кримінального правопорушення знищені, а томув діях Пересунька С.С. відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України". Завіса", - наголосила журналістка.

Таким чином, продовжує Ромалійська, знищили відео, на якому митник можливо отримував хабар, а значить і справу закрили.

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"Це я вам цитувала "Постанову про закриття кримінального провадження стосовно особи". Закрив справу прокурор Офісу Генпрокурора Єгор Сандул. Залишилось зрозуміти, хто знищував матеріали. І хто віддавав накази. І що з іншими кримінальними прровадженнями, в тому числі і гучними? Підуть по цій схемі? Шукати відповіді на ці питання ми будемо далі в наших розслідуваннях. Готую запити", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше журналістка Ірина Ромалійська заявила, що ДБР знищило таємні матеріали у резонансних справах, зокрема щодо "Харківських угод", доведення армії до зубожіння, розгону Майдану.

Пізніше Ромалійська отримала офіційну відповідь від Офісу ГПУ, у якій підтверджується той факт, що ДБР знищило таємні та секретні матеріали по кількох важливих кримінальних справах.

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