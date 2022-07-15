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Новини
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Через знищення матеріалів справ ДБР фігуранти резонансних проваджень можуть уникнути відповідальності, вже є приклад начальника Івано-Франківської митниці, - Ромалійська. ДОКУМЕНТ

дбр

В ДБР заявили, що знищення матеріалів кримінальних проваджень не призведе до того, що розслідування гальмуватимуться чи провадження закриють.

Про це у Facebook пише журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ДБР в перші дні війни знищувало секретні та таємні матеріали багатьох резонансних кримінальних проваджень. Водночас представниця ДБР Тетяна Сап'яна заявила, що всі знищені матеріали поновлено і що це не призведе до того, що будуть гальмуватися розслідування чи закриватися провадження.

Водночас, зазначила Ромалійська, це не так.

"7 місяців тому українські ЗМІ повідомляли: "Начальника митниці Івано-Франківщини викрили на хабарі в $10 тисяч". Тоді СБУ відрапортувало: на хабарі затримали голову Івано-Франківської митниці Святослава Пересунька. Бо він брав хабарі з одного виробника меду. Пересунька заарештували, вилучили в нього 234 тисячі доларів готівкою, колекцію годинників і монет. За версією слідства, сума хабарів становила до 10 тисяч доларів з кожного бізнесмена за місяць. Що робило слідство? Фіксувало на відео факт передачі хабарів. Довго", - розповіла вона.

Ромалійська зазначила, що справа ця була в ДБР, а матеріали негласних слідчих (розшукових) дій були знищенні після початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також: ДБР знищило таємні матеріали у резонансних справах, зокрема щодо "Харківських угод", доведення армії до зубожіння, розгону Майдану, - журналістка Ромалійська. ДОКУМЕНТ

"Матеріали НС(Р)Д - в цьом випадку це можуть бути відео, на яких зняті факти передач хабарів, прослушки телефонні та інше. В документі, який я публікую, пишуть, що після 24 лютого "з метою недопущення витоку секретної інформації таємні матеріали негласних слідчих (розшукових) дій були знищені".

І далі по тексту: "В ході слідства встановлено, що матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, щоб доводили вчинення Пересуньком С.С. кримінального правопорушення знищені, а томув діях Пересунька С.С. відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України". Завіса", - наголосила журналістка.

Таким чином, продовжує Ромалійська, знищили відео, на якому митник можливо отримував хабар, а значить і справу закрили.

Також дивіться: Данілов про ймовірне знищення ДБР матеріалів резонансних справ: "Треба розбиратись, на підставі чого усе це було". ВIДЕО

"Це я вам цитувала "Постанову про закриття кримінального провадження стосовно особи". Закрив справу прокурор Офісу Генпрокурора Єгор Сандул. Залишилось зрозуміти, хто знищував матеріали. І хто віддавав накази. І що з іншими кримінальними прровадженнями, в тому числі і гучними? Підуть по цій схемі? Шукати відповіді на ці питання ми будемо далі в наших розслідуваннях. Готую запити", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше журналістка Ірина Ромалійська заявила, що ДБР знищило таємні матеріали у резонансних справах, зокрема щодо "Харківських угод", доведення армії до зубожіння, розгону Майдану.

Пізніше Ромалійська отримала офіційну відповідь від Офісу ГПУ, у якій підтверджується той факт, що ДБР знищило таємні та секретні матеріали по кількох важливих кримінальних справах.

Читайте: Офіс ГПУ офіційно підтвердив, що ДБР знищило секретні матеріали по кількох резонансних справах, - Ромалійська. ДОКУМЕНТ+ВIДЕО

Через знищення матеріалів справ ДБР фігуранти резонансних проваджень можуть уникнути відповідальності, вже є приклад начальника Івано-Франківської митниці, - Ромалійська 01
Через знищення матеріалів справ ДБР фігуранти резонансних проваджень можуть уникнути відповідальності, вже є приклад начальника Івано-Франківської митниці, - Ромалійська 02
Через знищення матеріалів справ ДБР фігуранти резонансних проваджень можуть уникнути відповідальності, вже є приклад начальника Івано-Франківської митниці, - Ромалійська 03
Через знищення матеріалів справ ДБР фігуранти резонансних проваджень можуть уникнути відповідальності, вже є приклад начальника Івано-Франківської митниці, - Ромалійська 04
Через знищення матеріалів справ ДБР фігуранти резонансних проваджень можуть уникнути відповідальності, вже є приклад начальника Івано-Франківської митниці, - Ромалійська 05
Через знищення матеріалів справ ДБР фігуранти резонансних проваджень можуть уникнути відповідальності, вже є приклад начальника Івано-Франківської митниці, - Ромалійська 06

Автор: 

документ (414) Ромалійська Ірина (418) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+42
Ми так раділи двом купленим за народні гроші байрактарам. Тим часом митне шобло краде гроші із швидкістю "2 байрактари на годину".
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15.07.2022 16:04
+29
з такою демократією ЄС нам не світить- на -жаль
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15.07.2022 15:56
+28
Верещук: Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден.
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15.07.2022 16:17
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з такою демократією ЄС нам не світить- на -жаль
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15.07.2022 15:56 Відповісти
в ЄС такого теж повно, хоч би й пані меркєль і пан шроьодер, і решта на зарплаті у газпрома, я вибачаюся але це сама справжнісєнька корупція. Інша справа що нам так взагалі нічого не світить, не тільки ЄС.
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15.07.2022 18:46 Відповісти
В Німеччині саме ТАКОГО не повно, а навіть немає. Бо тут мер за зловживання на декілька тисяч позбудеться крісла.
Якщо журналісти надрукують що хтось з держслужбовців коханку навіть не на держкошти, а на сумнівні кошти з собою у поїздку візьме, фігурант у кращому варіанті довго буде відмиватися, а загалом хрест на кар"єрі.
Тому й живуть у Німеччині навіть нелегали краще, ніж громадяни в Україні.
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16.07.2022 01:08 Відповісти
сложно рыглу победить рыгло...
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15.07.2022 15:57 Відповісти
И главное, от ответственности уйдут те, кто виновен в фальсификации дел ради политических преследований, что и было главной целью этой акции.
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15.07.2022 16:00 Відповісти
Так саме для цьго їх і знищували...
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15.07.2022 16:03 Відповісти
Ми так раділи двом купленим за народні гроші байрактарам. Тим часом митне шобло краде гроші із швидкістю "2 байрактари на годину".
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15.07.2022 16:04 Відповісти
Буба ні на що не реагує, бо зелена гангрена просякла у всі структури і по вертикалі, і по горизонталі - це суть зеленої влади.
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15.07.2022 16:04 Відповісти
Верещук: Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден.
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15.07.2022 16:17 Відповісти
Звісно не розуміють. То є правда.
Бо то для них - норма!
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15.07.2022 16:37 Відповісти
ніяких проблем в жодного корупціонера немає.
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15.07.2022 18:47 Відповісти
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15.07.2022 16:06 Відповісти
ДБР - філіал ФСб ,яке створив портнов , який з'явився в Україні знову за 1 день до інавгурації Зеленського. Такі от співпадіння.
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15.07.2022 16:07 Відповісти
А до чого тут Zеленський Vолодимир?!
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15.07.2022 16:19 Відповісти
ДБР - філіал ФСб ,яке створив портнов ,
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вы ничего не путаете?
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15.07.2022 17:56 Відповісти
І скільки ж це вони заробили, в тому числі в зелений "общак"?
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15.07.2022 16:10 Відповісти
Раніше корупція була індивідуальною справою кожного, а тепер стала групова. Еволюція.

В тому САП, про який тут всі ниють, буде теж саме. Лише масові розстріли врятують країну.
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15.07.2022 16:11 Відповісти
Так и живем. Когда ты можешь совершить преступление и откупиться, сбежать и прочее.
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15.07.2022 16:12 Відповісти
Всіх суддів та прокурорів потрібно просто уволити та судити за незароблені кошти. Порахувати заробітну плату за роки і все дуже просто а решту конфіскувати.. І тоді тільки робити зміни в судовій системі.
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15.07.2022 16:18 Відповісти
татаров руководит четко, проплатил и дело закрыто за отсутствием состава преступления. А когда огласят весь список невиновных.? Джили обогатился или ******* ссучился
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15.07.2022 16:23 Відповісти
він не проплачував. До 2021р Зеленський поставив ДБР керувати Портнова, в 2021 - адвоката Януковича Сухачова. Задача була відбілити Януковича і його посіпак. 26.02 ОАСК мав визнати Януковича діючим президентом.
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15.07.2022 16:34 Відповісти
Знищувати ДБР, як правоохоронний орган, почав ще порошенко (згадайте прослушки у приміщенні ЦА ДБР), а "95 квартал" завзято цей процес продовжив і завершив. Мафії не потрібні комісари Катані.
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15.07.2022 17:50 Відповісти
тоді нагодуйте те падло медом із гуталіна
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15.07.2022 16:25 Відповісти
так дбр говорило что ничего не уничтожили
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15.07.2022 16:26 Відповісти
отак замість того, щоб швиденько вилучити 230 тис.дол на купівлю зброї для країни, вони швиденько закрили справу і повернули навіть 9,8 тис хабаря
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15.07.2022 16:31 Відповісти
Але винна, нагадую, Спартц. Не Єрмак з Татаровим, які призначили керувати ДБР адвоката Януковича Сухачова, а також Портнова.
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15.07.2022 16:33 Відповісти
В болоті всі пов'язані, це зветься - екосистема! ☝️
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15.07.2022 16:43 Відповісти
хто сплатив той гуляти заслужив)
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15.07.2022 16:45 Відповісти
Чий затверджуючий підпис стоїть в акті на знищення? Це ж так важко з'ясувати, виявляється! Або хто підсунув на підпис ці матеріали на затвердження?
Як говориться, кому війна, а кому мати рідна!
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15.07.2022 16:48 Відповісти
Ромалийская говорила что это приказ главы и его зама.
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15.07.2022 16:55 Відповісти
не розумію що такого секретного в відеофіксації передачі хабаря, аде добре розумію що знищення було невипадковим і небезкоштовним
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15.07.2022 17:00 Відповісти
Так потрібно. Вам не зрозуміти всю ширину зелених глибин! Ви плутаєтесь під найвеличними ногами.
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15.07.2022 17:20 Відповісти
А нас в НАТу чи ЄС ще не взяли?
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15.07.2022 17:29 Відповісти
Пересунька С. С. - на підвищення. Сухачова О. О. нагородити за пильність.
Демченку Р. М. - нічого.
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15.07.2022 17:56 Відповісти
На всі щаблі влади ОП розставив зрадників. Сподіваюсь армія не піддалася їх впливу.
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15.07.2022 18:03 Відповісти
И после этого всего хотят чтобы у народа патриотизм поднимался, гордость за страну, желание что то изменить и т.д.??? Один пид... взяток нагреб, другой "Мйбах" купил за держ. деньги, третий ублюдок премию в 700 тыс выписал, всех не пересчитаешь!!! Зато пенсионер должен сдохнуть но с 1900 гривен и пожрать и хату оплатить, и проезд, и внуку на мороженное дать, так получается?? Зато мы *** в европу идем... Откуда у народа гордость за свою родину возьмется???
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15.07.2022 18:11 Відповісти
Що дебіл Мілованов про це сказав? Перемога?
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15.07.2022 18:15 Відповісти
Значит посадить начальников ДБР
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15.07.2022 18:21 Відповісти
Я так понимаю из кормана в корман дбр перешло небольшое состояние.....
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15.07.2022 18:27 Відповісти
Робити те що робить ДБР під час війни все одно що бути зрадником.
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15.07.2022 18:28 Відповісти
безприцендентна влада ЗЕ. посміхались з генпрокурора Луценка . . . . а тут посміхаються ті на кого ця влада Зе працює. Чим вище "професіоналізм в злочинах" тим наглішують ручні судді-прокурори генпрокурора влади ЗЕ. Може влада ЗЕ провокує на дуже маленький "майдан" щоб вмири руки і звалити з чистим сумілнням за кордон України. а наші продажні митники будуть випускати злочинців і утримувати заручників влади Зе - мирних громадян як пушечне мясо для повного знищення українців.
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15.07.2022 19:08 Відповісти
В усьому винна Вікторія Спарс.
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15.07.2022 19:21 Відповісти
гниди зелені своіх не здають.
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15.07.2022 19:48 Відповісти
гівное е гівно , кольор фуйня - смердить завжди, хоч і в Діорі ....- питання в іншому ...- хто всі ті "ДБР" та інші....- невше гуманоїди чи кацапи ......- всі свої рідненькі -дорогенькі ( реально)....
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15.07.2022 19:56 Відповісти
бабло рулить - нічого не міняеться.....
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15.07.2022 19:54 Відповісти
А що так можна було?????????
От хтось піднявся!!!!!
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15.07.2022 20:07 Відповісти
Цифрана ******* Україна. Зберігати скани документів звісно ніхто не здогадався
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15.07.2022 22:24 Відповісти
ДІЯ то для лохів, та щоб тримати стадо на крючку. Реальні пацани рішають просто знищенням паперів.
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15.07.2022 22:30 Відповісти
ничего не удивляет,кодла зэШки состоит мз предателей
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15.07.2022 22:53 Відповісти
Всіх з ГПУ і ДБР зібрати і на передок під гради. Поки шмаття розлетиться.
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16.07.2022 07:59 Відповісти
Ну так хлопці ж заносять куди треба
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16.07.2022 08:13 Відповісти
Усе як хотів мудрий нарід, та й зараз хоче.
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16.07.2022 08:24 Відповісти
 
 