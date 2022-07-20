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Россияне отобрали у владельцев базы отдыха и пансионаты в Геническом районе

генічеськ

На оккупированных территориях Херсонской области российские военные отбирают у местных жителей находящуюся в частной собственности недвижимость.

Об этом сообщают на странице Херсонской ОВ, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации от жителей Геническа, российские оккупанты посещают базы отдыха и пансионатов. В селе Геническая Горка оккупанты отобрали у владельцев заведений детский лагерь "Сокол" и пансионат "Прибой".

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Также они установили контроль над базой отдыха "Белый Лебедь" и частным пансионатом Arabatka.club. Детали не сообщаются.

Известно, что в Херсоне россияне "проверяют" гаражные кооперативы. По словам херсонцев, были случаи, когда российские военные похищали из гаражей вещи владельцев, иногда взламывают двери гаражей или срывают замки, если владелец не успел открыть сам.

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Топ комментарии
+11
Що можна чекати від мародерів? Красти у них закладено на генетичному рівні (зайва хромосома дуркує)
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20.07.2022 17:50
+8
кацапи то генетичні вбивці брехуни і мародери
їх виродкове плем"я потрібно викорчувати на корню
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20.07.2022 17:51
+7
можливо він гундяя цитує ?)
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20.07.2022 17:53
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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що Росія в Україні протистоїть НАТО, і якби Москва не вторглася в Україну, то Альянс нібито сам почав би війну проти РФ.
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20.07.2022 17:49 Ответить
можливо він гундяя цитує ?)
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20.07.2022 17:53 Ответить
я бы этого ****** ****** бы КОРАНОМ В СРАКУ.... А ПОТОМ ЗАДАЛ БЫ АДЫН ВОПРОСИК ******** МУСУЛЬМАНСКОМУ ****** СПРОСИЛ БЫ ЭТО ВАШ ******** АЛЛАХ МАГОМЕТ ТАК НАУЧИЛ ВЕСТИ ВОЙНУ РОССИИ ПРОТИВ НАТО НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ..... А ПОЧЕМУ ***** МУСУЛЬМАНСКАЯ ТАКУЮ ВОЙНУ РОССИИ ПРОТИВ НАТО НЕ ВЕСТИ НА ИРАНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ А ЧТО ЧЕМ ПЛОХ ВОПРОС ТО???? и да вы забыли про умышленно сбитый ******ми мусульманами Ирана..нашего самолета????? была бы атомная бомба завалил бы нах и Иран и КНДР и Рашку и Китай для профилактики **** ждать новой войны когда надо ******* привентивно на опережение для профилактики....
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20.07.2022 18:04 Ответить
Кацапы! Неужели вы настолько тупые, что не понимаете в границах современной рашки у вас практически не осталось места! Китай заберет то что считает своим, а аятола это радикальный ислам в котором не места неправоверным!
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20.07.2022 17:59 Ответить
Будут там военные базы делать. Химарсам на заметку
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20.07.2022 17:50 Ответить
Що можна чекати від мародерів? Красти у них закладено на генетичному рівні (зайва хромосома дуркує)
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20.07.2022 17:50 Ответить
Та яка це крадіжка. Це грабіж і розбій чистої води.
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20.07.2022 17:53 Ответить
кацапи то генетичні вбивці брехуни і мародери
їх виродкове плем"я потрібно викорчувати на корню
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20.07.2022 17:51 Ответить
Кацапські свині-павєсєлітєсь в паслєдній раз бо недолга вам асталась...
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20.07.2022 17:52 Ответить
Московська свиня завжди залізе в чукжий дім, поїсть все, що там знайде, насере, все розвалить і залишить.
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20.07.2022 17:58 Ответить
Ну на самом деле такие базы отдыха это огромные деньги в курортный сезон поэтому кацапня так спешит отжать это под себя
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20.07.2022 17:58 Ответить
а хто там буде відпочивати при окупантах?
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20.07.2022 18:32 Ответить
Блін, ви як діти!
Вони там розміщують особовий склад. Розсереджують по різних санаторіях, базах відпочинку, пансіонатах. Де нема - у школах, в спортзалах...
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20.07.2022 19:26 Ответить
Цей грабунок оправданий тільки в одному випадку - якщо власники були ватниками.
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20.07.2022 18:00 Ответить
Там основна маса саме "вати" У мого товариша зять з Генічеська і він до війни часто до сватів їздив
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20.07.2022 18:03 Ответить
Ну що ж... Люблю справедливість.
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20.07.2022 18:05 Ответить
Если владелец ватный- то он сидит на месте и "подставляет жопу" оккупанту- платит 50% и работает дальше. Если же хозяин базы "в Киеве", то размародерят или отожмут.
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20.07.2022 20:28 Ответить
Иск в ЕСПЧ...если владельцы не мавзолейна ВАТА...
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20.07.2022 18:06 Ответить
Крымское счастье всё ближе . Будет и колючка вдоль пляжей и вышки и собачки и путёвки бесплатные в Магадан .
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20.07.2022 18:06 Ответить
Дивно, чому саме "Прибій"? Напевно вибір робився по кількості унітазів...
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20.07.2022 18:07 Ответить
Не только Прибой. Сотни баз и пансионатов отжаты или разграблены. После деоккупации- все вскроется
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20.07.2022 20:29 Ответить
эта оглоедская саранча будет пожирать все куда дотянется в своем нашествии-спецоперации
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20.07.2022 18:55 Ответить
Робіть висновки та вчіться.

З росіян ще репарації силою брати.
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20.07.2022 20:34 Ответить
 
 