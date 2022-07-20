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відпочинок (229) Херсонщина (5366) Генічеськ (38)

Росіяни відібрали у власників бази відпочинку та пансіонати в Генічеському районі

генічеськ

На окупованих територіях Херсонської області російські військові відбирають в місцевих мешканців нерухомість, що знаходиться в приватній власності.

Про це повідомляють на сторінці Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією від жителів Генічеська, російські окупанти навідуються до баз відпочинку та пансіонатів. В селі Генічеська Гірка окупанти відібрали у власників закладів дитячий табір "Сокіл" та пансіонат "Прибій".

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Також вони встановили контроль над базою відпочинку "Білий Лебідь" та приватним пансіонатом Arabatka.club. Деталі не повідомляються.

Відомо, що в Херсоні росіяни "перевіряють" гаражні кооперативи. За словами херсонців, траплялися випадки, коли російські військові викрадали з гаражів речі власників, іноді зламують двері гаражів або зривають замки, якщо власник не встиг відчинити сам.

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Топ коментарі
+11
Що можна чекати від мародерів? Красти у них закладено на генетичному рівні (зайва хромосома дуркує)
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20.07.2022 17:50
+8
кацапи то генетичні вбивці брехуни і мародери
їх виродкове плем"я потрібно викорчувати на корню
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20.07.2022 17:51
+7
можливо він гундяя цитує ?)
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20.07.2022 17:53
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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що Росія в Україні протистоїть НАТО, і якби Москва не вторглася в Україну, то Альянс нібито сам почав би війну проти РФ.
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20.07.2022 17:49 Відповісти
можливо він гундяя цитує ?)
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20.07.2022 17:53 Відповісти
я бы этого ****** ****** бы КОРАНОМ В СРАКУ.... А ПОТОМ ЗАДАЛ БЫ АДЫН ВОПРОСИК ******** МУСУЛЬМАНСКОМУ ****** СПРОСИЛ БЫ ЭТО ВАШ ******** АЛЛАХ МАГОМЕТ ТАК НАУЧИЛ ВЕСТИ ВОЙНУ РОССИИ ПРОТИВ НАТО НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ..... А ПОЧЕМУ ***** МУСУЛЬМАНСКАЯ ТАКУЮ ВОЙНУ РОССИИ ПРОТИВ НАТО НЕ ВЕСТИ НА ИРАНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ А ЧТО ЧЕМ ПЛОХ ВОПРОС ТО???? и да вы забыли про умышленно сбитый ******ми мусульманами Ирана..нашего самолета????? была бы атомная бомба завалил бы нах и Иран и КНДР и Рашку и Китай для профилактики **** ждать новой войны когда надо ******* привентивно на опережение для профилактики....
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20.07.2022 18:04 Відповісти
Кацапы! Неужели вы настолько тупые, что не понимаете в границах современной рашки у вас практически не осталось места! Китай заберет то что считает своим, а аятола это радикальный ислам в котором не места неправоверным!
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20.07.2022 17:59 Відповісти
Будут там военные базы делать. Химарсам на заметку
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20.07.2022 17:50 Відповісти
Що можна чекати від мародерів? Красти у них закладено на генетичному рівні (зайва хромосома дуркує)
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20.07.2022 17:50 Відповісти
Та яка це крадіжка. Це грабіж і розбій чистої води.
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20.07.2022 17:53 Відповісти
кацапи то генетичні вбивці брехуни і мародери
їх виродкове плем"я потрібно викорчувати на корню
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20.07.2022 17:51 Відповісти
Кацапські свині-павєсєлітєсь в паслєдній раз бо недолга вам асталась...
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20.07.2022 17:52 Відповісти
Московська свиня завжди залізе в чукжий дім, поїсть все, що там знайде, насере, все розвалить і залишить.
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20.07.2022 17:58 Відповісти
Ну на самом деле такие базы отдыха это огромные деньги в курортный сезон поэтому кацапня так спешит отжать это под себя
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20.07.2022 17:58 Відповісти
а хто там буде відпочивати при окупантах?
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20.07.2022 18:32 Відповісти
Блін, ви як діти!
Вони там розміщують особовий склад. Розсереджують по різних санаторіях, базах відпочинку, пансіонатах. Де нема - у школах, в спортзалах...
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20.07.2022 19:26 Відповісти
Цей грабунок оправданий тільки в одному випадку - якщо власники були ватниками.
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20.07.2022 18:00 Відповісти
Там основна маса саме "вати" У мого товариша зять з Генічеська і він до війни часто до сватів їздив
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20.07.2022 18:03 Відповісти
Ну що ж... Люблю справедливість.
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20.07.2022 18:05 Відповісти
Если владелец ватный- то он сидит на месте и "подставляет жопу" оккупанту- платит 50% и работает дальше. Если же хозяин базы "в Киеве", то размародерят или отожмут.
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20.07.2022 20:28 Відповісти
Иск в ЕСПЧ...если владельцы не мавзолейна ВАТА...
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20.07.2022 18:06 Відповісти
Крымское счастье всё ближе . Будет и колючка вдоль пляжей и вышки и собачки и путёвки бесплатные в Магадан .
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20.07.2022 18:06 Відповісти
Дивно, чому саме "Прибій"? Напевно вибір робився по кількості унітазів...
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20.07.2022 18:07 Відповісти
Не только Прибой. Сотни баз и пансионатов отжаты или разграблены. После деоккупации- все вскроется
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20.07.2022 20:29 Відповісти
эта оглоедская саранча будет пожирать все куда дотянется в своем нашествии-спецоперации
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20.07.2022 18:55 Відповісти
Робіть висновки та вчіться.

З росіян ще репарації силою брати.
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20.07.2022 20:34 Відповісти
 
 