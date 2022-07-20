Росіяни відібрали у власників бази відпочинку та пансіонати в Генічеському районі
На окупованих територіях Херсонської області російські військові відбирають в місцевих мешканців нерухомість, що знаходиться в приватній власності.
Про це повідомляють на сторінці Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією від жителів Генічеська, російські окупанти навідуються до баз відпочинку та пансіонатів. В селі Генічеська Гірка окупанти відібрали у власників закладів дитячий табір "Сокіл" та пансіонат "Прибій".
Також вони встановили контроль над базою відпочинку "Білий Лебідь" та приватним пансіонатом Arabatka.club. Деталі не повідомляються.
Відомо, що в Херсоні росіяни "перевіряють" гаражні кооперативи. За словами херсонців, траплялися випадки, коли російські військові викрадали з гаражів речі власників, іноді зламують двері гаражів або зривають замки, якщо власник не встиг відчинити сам.
Будь ласка, зачекайте...
їх виродкове плем"я потрібно викорчувати на корню
Вони там розміщують особовий склад. Розсереджують по різних санаторіях, базах відпочинку, пансіонатах. Де нема - у школах, в спортзалах...
З росіян ще репарації силою брати.