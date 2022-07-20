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Новини Російська агресія
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армія рф (16200) зерно (3092) пожежа (4243) Херсонщина (5366) артилерія (770)

Окупанти знищили понад 230 гектарів пшениці на Херсонщині

зерно

В результаті обстрілів окупантами полів у Бериславському та Генічеському районах спалахнули пожежі, що знищили врожай.

Про це повідомляють на сторінці МВС, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що окупанти спеціально не допускають рятувальників або місцевих жителів до гасіння пожеж. Протягом останніх днів росіяни обстріляли територію Бериславського району.

В результаті пожеж згоріли посіви пшениці на площі понад 230 гектарів. Поля спалахнули вогнем неподалік населених пунктів Федорівка та Мала Шестірня.

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Також зафіксовано пожежі на полях, де росла пшениця в Генічеському районі, біля селища Нижні Сірогози, сіл Сокологірне та Рикове. Там вогонь знищив майже 10 гектарів врожаю.

Крім того, після обстрілів з артилерії, які здійснили військові Росії, виникла пожежа в лісі біля Олешків, вогонь випалив близько 10 гектарів соснового лісу.

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велике будівництво доріг....велике садівництво полів
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20.07.2022 16:14 Відповісти
Тобто більше (230×50 = 13500) 13-14 тисяч тон пшениці.
Дайте ці дані в ООН і запитайте скільки вониб цією пшеницію нагодували?
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20.07.2022 16:17 Відповісти
 
 