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взрыв (6502) Запорожская область (2837)

Двое комбайнеров подорвались на мине в Запорожской области

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В селе Новопавловка в Запорожской области комбайн наехал на противотанковую мину, в результате чего двое были госпитализированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

"В с. Новопавловка Пологовского района в результате наезда комбайна на противотанковую мину произошло возгорание на площади около 50 кв.м. Водитель комбайна вместе с помощником госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

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Є питання-чому мінери не перевірили поле на наявність мін???
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20.07.2022 18:13 Ответить
іди перевір тисячі гектарів стиглої пшениці
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20.07.2022 18:16 Ответить
Як?
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20.07.2022 18:17 Ответить
навчайте полонених орків працювати на комбайнах, нехай хавчик і збитки відробляють
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20.07.2022 18:20 Ответить
Із ошийником на шиї, відійшов від комбайна на 10 м голову відірвало, не виконав норму ходи голодний.
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20.07.2022 19:01 Ответить
вішать треба за це
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20.07.2022 18:20 Ответить
Шкода роботяг запорожців,хліборобів.А я в житті зустрічав лиш ватників з Запоріжжя.Де зараз ті ватники?Певно даремно тюльпани ростили для москалів,думали їх звільнять,а бомби з кораблів не вміють вибірково вбивати.Який кончений контингент((
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20.07.2022 19:04 Ответить
 
 