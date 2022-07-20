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вибух (4367) Запорізька область (3362)

Двоє комбайнерів підірвалися на міні в Запорізькій області

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У селі Новопавлівка в Запорізькій області комбайн наїхав на противотанкову міну, в результаті чого двох людей госпіталізували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

"У с. Новопавлівка Пологівського району внаслідок наїзду комбайну на противотанкову міну сталося загоряння на площі близько 50 кв.м. Водій комбайну разом з помічником госпіталізовані до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

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Є питання-чому мінери не перевірили поле на наявність мін???
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20.07.2022 18:13 Відповісти
іди перевір тисячі гектарів стиглої пшениці
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20.07.2022 18:16 Відповісти
Як?
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20.07.2022 18:17 Відповісти
навчайте полонених орків працювати на комбайнах, нехай хавчик і збитки відробляють
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20.07.2022 18:20 Відповісти
Із ошийником на шиї, відійшов від комбайна на 10 м голову відірвало, не виконав норму ходи голодний.
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20.07.2022 19:01 Відповісти
вішать треба за це
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20.07.2022 18:20 Відповісти
Шкода роботяг запорожців,хліборобів.А я в житті зустрічав лиш ватників з Запоріжжя.Де зараз ті ватники?Певно даремно тюльпани ростили для москалів,думали їх звільнять,а бомби з кораблів не вміють вибірково вбивати.Який кончений контингент((
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20.07.2022 19:04 Відповісти
 
 