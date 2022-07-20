Двоє комбайнерів підірвалися на міні в Запорізькій області
У селі Новопавлівка в Запорізькій області комбайн наїхав на противотанкову міну, в результаті чого двох людей госпіталізували.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
"У с. Новопавлівка Пологівського району внаслідок наїзду комбайну на противотанкову міну сталося загоряння на площі близько 50 кв.м. Водій комбайну разом з помічником госпіталізовані до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.
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