В окупованому Енергодарі, неподалік АЕС, стався вибух. ВIДЕО
20 липня в окупованому місті, де знаходиться Запорізька атомна елетростанція, чули вибух. Попередньо, дим видніється неподалік атомних енергоблоків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За попередньою інформацією, в районі, де пролунав вибух, була розташована база російських окупантів. Містяни повідомляють про стовп чорного диму, що підіймається в повітря.
Нардеп Олексій Гончаренко написав, що повідомляють про детонацію на місці вибуху.
"Вибух на військовій базі окупантів в Енергодарі. Кажуть, що щось прилетіло і щось детонує", - зазначив він.
Топ коментарі
+30 Наглая Морда
показати весь коментар20.07.2022 16:30
+21 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар20.07.2022 16:31
+20 Nov
показати весь коментар20.07.2022 16:33
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тогда б и Никополю спокойнее вздохнулось...а то задрали залпами с градов и смерчей...
а вообще помните как нам перед шашлыком ушки навешивали про защиту критической инфраструктуры...
- Навсегда!
- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?
- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
партизанам і ЗСУ - респект ✊💪👍🏼❤️