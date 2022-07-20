В окупованому Енергодарі, неподалік АЕС, стався вибух. ВIДЕО

20 липня в окупованому місті, де знаходиться Запорізька атомна елетростанція, чули вибух. Попередньо, дим видніється неподалік атомних енергоблоків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За попередньою інформацією, в районі, де пролунав вибух, була розташована база російських окупантів. Містяни повідомляють про стовп чорного диму, що підіймається в повітря.

Нардеп Олексій Гончаренко написав, що повідомляють про детонацію на місці вибуху.

"Вибух на військовій базі окупантів в Енергодарі. Кажуть, що щось прилетіло і щось детонує", - зазначив він.

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