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В окупованому Енергодарі, неподалік АЕС, стався вибух. ВIДЕО

20 липня в окупованому місті, де знаходиться Запорізька атомна елетростанція, чули вибух. Попередньо, дим видніється неподалік атомних енергоблоків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За попередньою інформацією, в районі, де пролунав вибух, була розташована база російських окупантів. Містяни повідомляють про стовп чорного диму, що підіймається в повітря.

Нардеп Олексій Гончаренко написав, що повідомляють про детонацію на місці вибуху.

"Вибух на військовій базі окупантів в Енергодарі. Кажуть, що щось прилетіло і щось детонує", - зазначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 400 українців, серед них працівники ТЕС, тримають у полоні окупанти на Запоріжжі, - Старух

вибух (4483) Запорізька область (3642) Запорізька АЕС (1410)


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Топ коментарі
+30
Бавовна
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20.07.2022 16:30
+21
хорошо бы чтоб "прилетело".... а не орки рукожопят (не дай Боже) в самой АЭС...
тогда б и Никополю спокойнее вздохнулось...а то задрали залпами с градов и смерчей...
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20.07.2022 16:31
+20
местные пишут, что за блоками была военная база, а теперь ее нет
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20.07.2022 16:33
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хлопок
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20.07.2022 16:29 Відповісти
Бавовна
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20.07.2022 16:30 Відповісти
Селітра!
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20.07.2022 16:41 Відповісти
ДРОВА!
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20.07.2022 17:04 Відповісти
"гуманитарная помасчь"
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20.07.2022 19:25 Відповісти
ета ачєрєдной жест добрай лапатнай волі...
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20.07.2022 16:32 Відповісти
Нє так, кацапи кажуть хлАпок!
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20.07.2022 16:38 Відповісти
ХІМЕРАМ-респект...
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20.07.2022 16:30 Відповісти
хорошо бы чтоб "прилетело".... а не орки рукожопят (не дай Боже) в самой АЭС...
тогда б и Никополю спокойнее вздохнулось...а то задрали залпами с градов и смерчей...
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20.07.2022 16:31 Відповісти
Орки по привычке что-то смыкнули. Оказалось радиоактивная бавовна
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20.07.2022 16:31 Відповісти
битва за стиралку продолжается......
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20.07.2022 16:32 Відповісти
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20.07.2022 17:00 Відповісти
местные пишут, что за блоками была военная база, а теперь ее нет
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20.07.2022 16:33 Відповісти
судя по ЧАЭС они бк будут заносить в ангары... \

а вообще помните как нам перед шашлыком ушки навешивали про защиту критической инфраструктуры...
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20.07.2022 16:40 Відповісти
Пора кацапам забиратися з ЗАЕС. Поки не пізно.
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20.07.2022 16:35 Відповісти
Ну... Вони ж вже касові апарати в їдальні вкрали, то мабуть вже чемодани пакують...
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20.07.2022 16:39 Відповісти
в 2018 році був у відрядженні на Хельницькій АЕС. на 12 грн з копійками набрав в їдальні перше , друге ще й десерт. думав що жіночка на касі помилилася ))) так шо думаю там для тих виродків буде не цікаво. хто працював безпосередньо з реакторами мав навіть знижку відносно загальних цін
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20.07.2022 16:47 Відповісти
То ти ще не їв у "обкомовських їдальнях! У звичайній "їдальні" по-перше такі страви не подавали По-друге - укафе за обід такий треба було платить від 6 до 8 рублів А в обкомовській їдальні все обходилося в 20-22 копійки
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20.07.2022 17:03 Відповісти
- Вы к нам надолго?

- Навсегда!

- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
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20.07.2022 17:15 Відповісти
классика. главаря базы будут снова избирать. просто старый ушёл в чёрный дым ))
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20.07.2022 16:35 Відповісти
Наївні кацапи думали сховатися за АЕС. Але трохи не зрозуміли, що є насправді високоточна зброя, і є вона не у них
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20.07.2022 16:37 Відповісти
Высокоточное оружие тоже может подвести и смазать. Немогли наши пойти на такой риск и стрелять по территории рядом со станцией. Это не шуточки, это десятки/сотни тысяч жертв и десятки лет катастрофы.
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20.07.2022 16:46 Відповісти
Є ще дрони-камікадзе.
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20.07.2022 16:50 Відповісти
Про дрони-камікадзе - цілком імовірно.
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20.07.2022 16:53 Відповісти
Вже є фотки. Польскі дрони зпрацювали.
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20.07.2022 17:37 Відповісти
Ви взагалі в курсі по яким стандартам у плані захисту її будували? Не зірветься, навіть якщо влучать не туди. А не стріляють тому що немає чим, або все одно на людей по той бік Дніпра.
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20.07.2022 16:50 Відповісти
Да,при первых стрелялках в городе, я читал заради понимания пояснения европейских физиков ядерщиков, американских, и наших, что все опасные обьекты атомных станций защищены от каких-то природних чп (землетрясение,ураганы и тд) , но никак не от военных бомбардировок ракетными снарядами. Попадет ракета в какой из блоков или бассейнов, это будет трындец. Их защита на такое не расчитана.
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20.07.2022 17:00 Відповісти
землетрус менше шкодить, чим ракета? у 80 роках нам казали, реакторна частина АЕС розрахована на падіння пасажирського літака.
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20.07.2022 18:28 Відповісти
Ну поидее меньше, оно же по другому на обьект действует и наверное тоже важно какой силы землетрясение.И да про самолеты тоже написано было, теоретически должно выдерживать падение самолета. Только это ведь совершено другое, самолет это удар по конструкции и допустим взрыв топлива, а ракета страшна не ударом, а силой которая приходит в действие после удара, а она адски разрушительна.
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20.07.2022 19:10 Відповісти
Трагедию Фукусимы мощнейшее землетрясение вроде вызвало, так что и против природы не всегда попрешь.
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20.07.2022 19:30 Відповісти
это было до Чернобыля или после? да и в Будапештском меморандуме много чего говорили, а что обещали за 30 лет это прям вообще (хотя может не обманывали, говорили что будут жить лучше имея ввиду исключительно себя, и - таки да). так что теория и практика немного отличаются. может *бнуть. может все улетит к кацапам от и до и польет их живительными струями радиации которые исправят лишнюю хромосому, а может засрет все до Крыма.
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20.07.2022 20:04 Відповісти
Опасность не в том, что блок можно взорвать, а в том, что можно попасть в СХАЯТ, а оно находится на территории ЗАЭС.
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21.07.2022 12:38 Відповісти
Вся фишка в том, что если случится авария по типу Чернобыля, то ликвидировать ее будет некому. Это не совок, дураков нету .
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20.07.2022 17:05 Відповісти
Ты не прав. Совок тут непричем. Те кто устанавливал саркофаг спасли миллионы людей. Другое дело раньше небыло такой медицины, защитной амуниции и технологий, позволяющих и дистанционно многие вещи делать. И онии жертвовали собой, кто принудительно, кто добровольно. Они герои. И сейчас найдутся герои, но уже с меньшими рисками. Но это мы далеко зашли, Дай Бог что бы игры свинособак до этого не привели.
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20.07.2022 17:16 Відповісти
Я показали справи при аварії на Фукусімі, хоч в японців і є патякаючі, танцююці та інші нікчемні роботи, ліквідацією все одно займалися люди з лопатами.
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20.07.2022 17:26 Відповісти
это у нас нету, а немного севернее - еще кажется много. хотя они скорее будут п*здить радиоактивные хреновины и металл чем ликвидировать последствия, но - тоже вариант.
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20.07.2022 20:07 Відповісти
Російські і білоруські пропагандони звернулись до міністра оборони Білорусі для сприяння в зйомці постановочного сюжету по "знищенню HIMMARS". Макет пускової установки передадуть з рф.Зйомка шоу для вати відбудеться на полігоні "Обуз-Лесновский" біля міста Барановичі в Білорусі🤣 все що потрібно знати про кацапських пропагандонів
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20.07.2022 16:46 Відповісти
ja provoval nabratj nomera - tishina kto mozhet i imejet zhelanija dozvonica - skazhitj im budj laska , sho oni debili
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20.07.2022 18:22 Відповісти
Звісно , що так гучно вибухають русофашисти на нашій святій землі 😠
партизанам і ЗСУ - респект ✊💪👍🏼❤️
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20.07.2022 17:52 Відповісти
Колись лазив я по аднаґлазніках,хотів фото одного ватника з чернігівського села побачити.Знайшов.Стоїть він з другом-ватаном на дамбі в Енергодарі.Два одягнені ,як з кіна "Мєста встрєчі..",ухмилки на мордах як в Капчьонава,й пригадалось,як любили вони ***** в групах Аднаґлазнікав.А що тепер?Розбомбило 'імущєства.Чи ******* ***** й далі?
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20.07.2022 19:12 Відповісти
Лякайте їх сук,що будете херачити по аес,вони сцикливі самі змиються! Потрібно їм показати,що ми безбашенніші за них,як розмова з гопником і все пісюни в ступорі. А коли перемовини,гуманність,законність і т д,тут все,тут вони на коні!!!
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20.07.2022 23:15 Відповісти
З яких пір великий військовий аналітик Гончаренко знає, що робиться у нас в Запорізькій області, сидячи в закритій конурі, Льоха їдь на передову, чи сциш, то що ти навчився звіздіти , ми знаємо, а дальше ти не пішов. Може досить попугаїв-аналітиків подібних гончаренку, арестовичу і т.д., Знімайте з себе костюми і на фронт, ваш "талант " тут потрібний
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21.07.2022 11:45 Відповісти
 
 