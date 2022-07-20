К офлайн-обучению готовы только 23% образовательных учреждений, – ГСЧС
Основную часть участников образовательного процесса планируется защищать в простейших укрытиях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на селекторном совещании с участием премьера Дениса Шмыгаля заявил глава ГСЧС Сергей Крук, сообщает пресс-служба МВД.
По словам Крука, только у 11% учебных заведений есть собственные сооружения гражданской защиты.
"По состоянию на сегодняшний день только 11% учебных заведений имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты. Следовательно, основную часть участников образовательного процесса планируется защищать в простейших укрытиях. Учитывая реалии, к началу офлайн-обучения сегодня готовы лишь 23% образовательных учреждений страны", - отметил Сергей Крук.
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чи справа у тому, що під дерибан нові надходження необхідні??? повним зебілом треба бути під час бойових дій відбудовувати те, що будь якої миті бути розвалено..
Підвал під школою - це не бункер від ракетних ударів! Від арти ще так витримає, але точно не від ракет!
Одного не розумію - навіщо весь цей цирк влаштували?!
А на рахунок репетиторів я і сам користувався, просто мені було поступати на технічну спеціальність, а 10-11 клас ми посилено вивчали українську мову та літературу, десь до 10 годин на тиждень
Чи це спонукання батьків, щоб вони взагалі і не думали ніколи повертатись в Україну?
Виділіть кожному планшет, безкоштовний інтернет і хай вчителі ведуть заняття онлайн. Дітки чудово володіють технологією онлайн спілкування