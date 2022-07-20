К офлайн-обучению готовы только 23% образовательных учреждений, – ГСЧС

Основную часть участников образовательного процесса планируется защищать в простейших укрытиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на селекторном совещании с участием премьера Дениса Шмыгаля заявил глава ГСЧС Сергей Крук, сообщает пресс-служба МВД.

По словам Крука, только у 11% учебных заведений есть собственные сооружения гражданской защиты.

"По состоянию на сегодняшний день только 11% учебных заведений имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты. Следовательно, основную часть участников образовательного процесса планируется защищать в простейших укрытиях. Учитывая реалии, к началу офлайн-обучения сегодня готовы лишь 23% образовательных учреждений страны", - отметил Сергей Крук.

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