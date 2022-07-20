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школа (2180) навчання (561) укриття (272)

До офлайн-навчання готові лише 23% освітніх закладів, – ДСНС

укриття

Основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях.

 Як передає Цензор.НЕТ, про це на селекторній нараді за участю прем'єра Дениса Шмигаля заявив голова ДСНС Сергій Крук, повідомляє пресслужба МВС.

За словами Крука, лише 11% навчальних закладів мають власні споруди цивільного захисту.

"Станом на сьогодні лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту. Отже, основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях. З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни", - зазначив Сергій Крук.

Читайте: Навчальний рік має розпочатися 1 вересня офлайн там, де це можливо, - Шмигаль

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Топ коментарі
+9
капець..а ковідні уроки у запису нє??? чи у повторі показувати віра забороняє?? необхідні нові відосики? за час карантину шкільна програма суттєво змінилась??

чи справа у тому, що під дерибан нові надходження необхідні??? повним зебілом треба бути під час бойових дій відбудовувати те, що будь якої миті бути розвалено..
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20.07.2022 19:51
+8
Простейшее укрытие - это подвал под зданием учебного заведения? А если вдруг ракета попадёт по этому зданию и весь подвал будет под завалами? Детей совсем не жалко?
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20.07.2022 20:19
+7
Всі прекрасно знають - жоден заклад не готовий! Немає там ніяких готових відсотків! Їх "НУЛЬ"!
Підвал під школою - це не бункер від ракетних ударів! Від арти ще так витримає, але точно не від ракет!
Одного не розумію - навіщо весь цей цирк влаштували?!
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20.07.2022 20:23
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капець..а ковідні уроки у запису нє??? чи у повторі показувати віра забороняє?? необхідні нові відосики? за час карантину шкільна програма суттєво змінилась??

чи справа у тому, що під дерибан нові надходження необхідні??? повним зебілом треба бути під час бойових дій відбудовувати те, що будь якої миті бути розвалено..
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20.07.2022 19:51 Відповісти
ДСНС констатує факти. Виникає питання, чому так сталось? Що, ніхто не очікував початку навчального року 1-го вересня? Чи ніхто у владі не знає, що підерорашисти обстрілюють ракетами всю Україну?
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20.07.2022 19:57 Відповісти
І що місцева влада мала зробити? Знести школу, побудувати на тому місці повноцінне бомбосховище та школу над ним?
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20.07.2022 20:53 Відповісти
Ці придурки сподівалися, що в школах зненацька накопають бомбосховищ, якщо їх в містах взагалі лічена кількість є. На цих онлайнових уроках діти начисто отупіють враховуючи доступ до інтернету і якість навчання.
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20.07.2022 20:15 Відповісти
Простейшее укрытие - это подвал под зданием учебного заведения? А если вдруг ракета попадёт по этому зданию и весь подвал будет под завалами? Детей совсем не жалко?
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20.07.2022 20:19 Відповісти
Всі прекрасно знають - жоден заклад не готовий! Немає там ніяких готових відсотків! Їх "НУЛЬ"!
Підвал під школою - це не бункер від ракетних ударів! Від арти ще так витримає, але точно не від ракет!
Одного не розумію - навіщо весь цей цирк влаштували?!
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20.07.2022 20:23 Відповісти
Не може бути ніякого очного навчання, поки над головами літають ракети. Ви бачили бомбосховища в Україні? Та на них без сліз дивитися не можна. А тепер порівняйте їх бомбосховищами у Фінляндії чи Швеції. Я не вірю, що за цей час бомбосховища шкіл, чи інших навчальних закладів підготували так, щоб вони дійсно могли гарантувати безпеку.
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20.07.2022 20:24 Відповісти
Не можна підготувати те, чого не існувало в природі.
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20.07.2022 20:55 Відповісти
Саме так, в більшості учбових закладів їх взагалі немає. Але я маю на увазі самі ті, які начебто відповідають встановленим стандартам.
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20.07.2022 23:04 Відповісти
Під час бойових дій неможливо проведення офлайн-навчання. ОК, при ковіді х#ї валяли і далі продовжують другий рік поспіль. Виникає друге питання, а за який х#й викладачи отримують повну зарплатню, при тому що не відпрацьовують повноцінні робочи години?.Це що в нас привелігірована вервства населення? Чому мобілізованим заборонили платити зарплатню під час призову у армію, а ці х#ї від яких користі нуль цілих х#й десятих отримують її у повному обсязі. Чому "навчені" ними діти задля того щоб поступити у вищі наймають репетіторів за чималі гроши?
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20.07.2022 20:41 Відповісти
Тому що за 45 хвилин треба хоча б щось донести до 30 учнів? І військові, навіть ті, що не в зоні бойових дій мають отримувати в п'ять разів більше коштів.
А на рахунок репетиторів я і сам користувався, просто мені було поступати на технічну спеціальність, а 10-11 клас ми посилено вивчали українську мову та літературу, десь до 10 годин на тиждень
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20.07.2022 20:58 Відповісти
Таке враження, що в коментарях зібралися ті, хто до школи не ходив. Тому ніхто так і не відповів на головне питання. Чим у школі небезпечніше, ніж вдома?
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21.07.2022 00:24 Відповісти
Для влади страшніший ковід, ніж рашистські ракети. При ковіді - онлайн, при ракетах - офлайн. Просто коли ракета в підвалі школи похоронить діток, то можна буде на весь світ кричати, якими варварами є варвари. Навіть сліпий бачить, що варвари-орки б'ють по школах! Навіщо тоді цей цирк?
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21.07.2022 07:43 Відповісти
Як бути з тими дітками, які зараз як біженці за кордоном і закінчували цей учбовий рік онлайн? Вже небезпеки в країні немає і вони змушені будуть повертатись додому, щоб навчатись офлайн?
Чи це спонукання батьків, щоб вони взагалі і не думали ніколи повертатись в Україну?
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21.07.2022 07:49 Відповісти
Хотілось би почути, яка ціль влади? Може вона хоче просто повернути біженців з дітками в Україну?
Виділіть кожному планшет, безкоштовний інтернет і хай вчителі ведуть заняття онлайн. Дітки чудово володіють технологією онлайн спілкування
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21.07.2022 07:54 Відповісти
 
 