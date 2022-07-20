До офлайн-навчання готові лише 23% освітніх закладів, – ДСНС
Основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на селекторній нараді за участю прем'єра Дениса Шмигаля заявив голова ДСНС Сергій Крук, повідомляє пресслужба МВС.
За словами Крука, лише 11% навчальних закладів мають власні споруди цивільного захисту.
"Станом на сьогодні лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту. Отже, основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях. З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни", - зазначив Сергій Крук.
Топ коментарі
+9 Марина Кравець
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+7 Sergey Stolyarenko
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чи справа у тому, що під дерибан нові надходження необхідні??? повним зебілом треба бути під час бойових дій відбудовувати те, що будь якої миті бути розвалено..
Підвал під школою - це не бункер від ракетних ударів! Від арти ще так витримає, але точно не від ракет!
Одного не розумію - навіщо весь цей цирк влаштували?!
А на рахунок репетиторів я і сам користувався, просто мені було поступати на технічну спеціальність, а 10-11 клас ми посилено вивчали українську мову та літературу, десь до 10 годин на тиждень
Чи це спонукання батьків, щоб вони взагалі і не думали ніколи повертатись в Україну?
Виділіть кожному планшет, безкоштовний інтернет і хай вчителі ведуть заняття онлайн. Дітки чудово володіють технологією онлайн спілкування