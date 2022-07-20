РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8805 посетителей онлайн
Новости Война
19 662 66
зерно (1039) Умеров Рустем (393)

Экспорт украинского зерна будет происходить через три порта, - Умеров

зерно

Экспорт зерна с территории Украины будет проходить через три порта - "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

Об этом сообщил Суспільному народный депутат, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Экспорт будет проходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но в будущем, надеемся, можем и расширить их. Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам", - рассказал Умеров.

Он добавил, что соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле.

Читайте также: На Днепропетровщине 12 тысяч гектаров полей не разминированы, более 400 гектаров посевов сгорели из-за вражеских обстрелов, - Резниченко

"Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН. Это страна-агрессор, и пока они не отойдут к своим границам, им доверять нельзя. Но по этим коридорам мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут проверять, чтобы в этих судах не было вооружения", — отметил нардеп.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Якось зовсім не переконливо. Ось, Жданов переконливо розповів, що і як.
"І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас", - розповів Умеров."
Цих рекомендацій - це яких? Може треба озвучити офіційно?
Бо неофіційно шириться таке
"Кремль поставил условия вывоза зерна из Украины морем.
1. Доступ рф к погрузкам зерна т.е. в порты Одессы
2. Полное прекращение огня Украины по Херсонской обл.
Я скажу: тот, кто в подпишет это должен быть арестован!"
показать весь комментарий
20.07.2022 21:28
+17
Вірити русні, себе не поважати. Потоплять кораблі з зерном і скажуть, що на українських мінах підірвались, чи українські ракети влучили.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:10
+16
Не все так просто. В обмін на не обстріл Одеси та портів орда потребує від ЗСУ відповідного припинення вогню на інших територіях які вони вже захопили.
Що московії і потрібно. Так не буде - одностороннє припинення вогню ордою.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буде тільки моніторингова група працювати зі своїм мандатом Джерело:
как в донецком аэропорту?
показать весь комментарий
20.07.2022 21:05 Ответить
100% будет какая-то подляна. Наблюдаем.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:48 Ответить
складывается красиво.... да не сложится
(ибо рашка от своих преимуществ и шантажа никогда не отказывается..)
показать весь комментарий
20.07.2022 21:07 Ответить
Рустему можно верить! Он патриот!
показать весь комментарий
20.07.2022 21:10 Ответить
Як і Зеля із Єрмаком.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:59 Ответить
а шо там з припиненням вогню? якщо "перемирря та тиша " то Украина проиграет 100%
показать весь комментарий
20.07.2022 21:07 Ответить
*** їм , а не припинення вогню...
показать весь комментарий
20.07.2022 21:10 Ответить
Ты карту "воздушной тревоги в Украине он лайне" глянь и не будет никаких вопросов о перемирии
показать весь комментарий
20.07.2022 21:24 Ответить
Тільки на 10 місяців !
показать весь комментарий
20.07.2022 22:01 Ответить
Промежуточные итоги визита президента России Владимира Путина в Иран, мягко говоря не впечатляют. Единственный вопрос в котором Турция, Иран и Россия нашли относительное согласие это декларация о территориальной целостности Сирии. Да и в целом все вопросы по сирийской тематике не встречали особых споров и обсуждались в русле понимания позиций сторон.

Что касается остальных обсуждаемых тем, то никакого прогресса и конкретных существенных результатов и соглашений достигнуто не было.

Путин просил иранское руководство "по возможности, небольшими суммами перечислять хоть какие-то деньги за строительство АЭС", но получил отказ.

Президент России на переговорах с иранским коллегой поднял тему о предоставлении России беспилотных летательных аппаратов. И в этом вопросе стороны также не нашли взаимопонимания. Президент Ирана Ибрахим Раиси не то чтобы совсем отказал Путину, но то что было обещано можно сформулировать фразой из известного фильма: "Отдам... Половину... Потом!"

Эрдоган вообще публично унизил Путина заставив его под камеры ждать, пока турецкий лидер соизволит к нему выйти.

В итоге от Эрдогана Путин вообще ничего не добился, кроме публичных унижений, и переговоры вылились в выслушивание предложений турецкого лидера по разным вопросам и обещания президента России подумать над этими предложениями. Все попытки Путина "продать" Эрдогану уже давно "проданное" успехом не увенчались.

Если целью визита Путина в Иран было показать, как он неуверенно ходит, вернее ковыляет, неестественно прижимая руку к телу, как на его физиономии несмотря на обильный слой грима проступают темные пятна, как ему за время визита четыре раза требовалось "отдохнуть" с присутствием медработника и вообще продемонстрировать как он болен и слаб, то визит в этом плане удался на 100%. Вообще по мнению многих в окружении президента России, Путину стоило бы отказаться от зарубежных поездок и "сидеть дома и не позориться". Или как сказал близкий Путину Геннадий Тимченко: "у него (Путина) уже гроб наполовину из жопы торчит, а он всё ерипенится".
показать весь комментарий
20.07.2022 21:07 Ответить
ти довбо#б чи прикидуєшься ?
показать весь комментарий
20.07.2022 21:12 Ответить
пруф есть?
показать весь комментарий
20.07.2022 21:27 Ответить
ждем когда рашисты нарушат договоренности
показать весь комментарий
20.07.2022 21:08 Ответить
То есть начинается перемирее на кацапских условиях, так понимается, Хаймерс не валят по ним а они накапливаются, зелень как не сдаваться ничего не умеет
показать весь комментарий
20.07.2022 21:08 Ответить
Про перемирие ничего не сказано. Да и по новостям на "тишину" не похоже.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:23 Ответить
шото умєров не сказав, чи входе русня до моніторингової групи.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:09 Ответить
Сказав, що запоребріковських човнів там не буде.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:24 Ответить
Вірити русні, себе не поважати. Потоплять кораблі з зерном і скажуть, що на українських мінах підірвались, чи українські ракети влучили.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:10 Ответить
або скажуть, що "нац бати" вдарили вночі гарпунами по мирним танкерами із збіжжям. Варвари хочуть завдати світові голод, "адЪ и Израиль"
показать весь комментарий
20.07.2022 21:14 Ответить
Буде тільки моніторингова група працювати зі своїм мандатом, і вони будуть лише перевіряти, щоб в цих суднах не було озброєння

І скільки кацапів буде в тій групі перевіряльників?
показать весь комментарий
20.07.2022 21:11 Ответить
Дорого и большой кровью нам обойдется ето зерно, судя из того на какие уступки Украина и Европа согласились пойти *****. Я уже не говорю о непредсказуемых последствиях в которые вылезет етот договор с рашистами.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:13 Ответить
Ви думаєте після всього цього нам хтось у НАТО допомагатиме?
показать весь комментарий
20.07.2022 21:56 Ответить
які саме уступки. де про уступки в статті?
показать весь комментарий
20.07.2022 22:43 Ответить
"а сейчас я вам покажу все те направления, по которым договорились экспортировать. я и карту привёз" - сказал ара химия и весело спрыгнул с ветки.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:17 Ответить
кому выгодно открыть дороги в Одессу , Южный, Черноморск ? весь залив останется открытый.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:18 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 21:20 Ответить
Якщо здавати Одесу так здавати разом із Чорноморськом та Південним, щоб дати Московії прохід до ПНР.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:54 Ответить
> кому выгодно открыть дороги в Одессу , Южный, Черноморск ? весь залив останется открытый.

Так ото ж бо!

Ризиків і недоліків мішок, а де вигоди?

Може, відразу і не скористаються, використають час на перегрупування і накопичення десанту.
Але через якийсь період вдарять, тільки дурний би не вдарив за таких сприятливих умов.

Плюс, я чув, москалі будуть перевіряти оті кораблі? Лише цікаво, єрмаки погодяться на перевірку у морі чи у портах (щоб дати ворогу змогу зняти схеми нашоі оборони).
показать весь комментарий
20.07.2022 22:53 Ответить
Не все так просто. В обмін на не обстріл Одеси та портів орда потребує від ЗСУ відповідного припинення вогню на інших територіях які вони вже захопили.
Що московії і потрібно. Так не буде - одностороннє припинення вогню ордою.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:20 Ответить
Пруфы?
показать весь комментарий
20.07.2022 22:43 Ответить
какое вот лично мне дело до ***** африки? ***** та африка кому усралась? подписали "перемирие" - а что дальше?
показать весь комментарий
20.07.2022 21:21 Ответить
Якось зовсім не переконливо. Ось, Жданов переконливо розповів, що і як.
"І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас", - розповів Умеров."
Цих рекомендацій - це яких? Може треба озвучити офіційно?
Бо неофіційно шириться таке
"Кремль поставил условия вывоза зерна из Украины морем.
1. Доступ рф к погрузкам зерна т.е. в порты Одессы
2. Полное прекращение огня Украины по Херсонской обл.
Я скажу: тот, кто в подпишет это должен быть арестован!"
показать весь комментарий
20.07.2022 21:28 Ответить


"Бо неофіційно шириться таке..."
Меньше треба лазити по інтернет-смітникам
і не треба розганяти "зраду" та панікувати, якщо щось поки шо невідомо.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:42 Ответить
о, уже опят ник сменил )))
показать весь комментарий
20.07.2022 22:00 Ответить
Где шириться, опять безпруфов?
показать весь комментарий
20.07.2022 22:42 Ответить
жданов був присутній на переговорах?
показать весь комментарий
20.07.2022 22:45 Ответить
Ну посмотрим, что из вашей затеи выйдет
показать весь комментарий
20.07.2022 21:28 Ответить
Це не одноразова акція. Вивіз зерна буде продовжуватись до Нового Року. Запаси старого врожаю та на підході новий врожай.
Турція могла б взяти під охорону каравани з зерном але не зможе взяти під захист порти - це вже буде військове втручання в війну на боці України.
Вівіз зерна -це пастка. Буде перемирья і орда анексує захоплені землі.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:36 Ответить
Цена будет очень высока, все эти сделки с чертями добром не закончатся. История ничему лохов зеленых не учит. Уже сейчас Путин вошел в сговор, пардон, переговоры с Ермаком и его шестеркой Зеленским, легализировал свой статус, из нацистской мрази прямо в договороспособного и правильного пацана в глазах того же ООН.....
показать весь комментарий
20.07.2022 21:36 Ответить
Чего?
показать весь комментарий
20.07.2022 22:41 Ответить
ані вже дагаварілісь, а на яких умовах дагаварілісь чючєло с фамілієй умєров не сказало.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:37 Ответить
ну-ну...дбл блдь
показать весь комментарий
20.07.2022 21:38 Ответить
Треба розуміти що рашисти а в наших портах будуть слідкувати щоб з України не вивозилася зброя? Вибачте, але в це можуть повірити тільки повні дибіли або Ze-виборці.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:44 Ответить
Куда из Украины должно вывозиться оружие?
показать весь комментарий
20.07.2022 22:39 Ответить
половина коментів саме такої якості
показать весь комментарий
20.07.2022 22:46 Ответить
Упорно витает что скрепные утырки будут физически находится в портах и контролировать погрузку - это грубейшее нарушение суверенитета,унижение и беззаконие...власть почему то не комментирует внятно именно алгоритм вывоза зерна - что,когда и как будет происходить,а это подозрительно мягко говоря.
показать весь комментарий
20.07.2022 21:47 Ответить
Касаби хотіли в наших портах контролюватизавантаження, але якщо вони остерігаються доставки зброї, то вивозити її з України логіки немаю, тому йдуть за своїм військовим кораблем.Нехай спробують з Ердоганом домовитись на його території перевіряти кораблі ))
показать весь комментарий
20.07.2022 21:49 Ответить
Зеля все що обіцяв в Омані- виконає !
показать весь комментарий
20.07.2022 21:49 Ответить
Ты знаешь что он там обещал? Уже три года никто так и не может дать стенографию Омана. Но все уверены что он там что то обещал русне.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:38 Ответить
Всі чільні зернотрейдери в україні, це приватні фірми з іноземним капіталом. Погугліть!
показать весь комментарий
20.07.2022 21:55 Ответить
Есть еще пару маршрутов , но если их тут не назвали,значит нельзя.
Молчу ,как рыба об лед.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:01 Ответить
А кому з олігархів те зерно належить шо за нього так турбуються ?
показать весь комментарий
20.07.2022 22:02 Ответить
Взагалі не про зерно річ, а про долю країни.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:17 Ответить
Ти крім інтернету десь у житті існуєш що таку херню пишеш ? Зерно належить українським сільгоспвиробникам , читай - Україні , від його продажу Україна отримує валютні надходження , користуючись якими потім держава таких як ти годує бо інакше ти здохнеш , бо нічого у цьому житті не петраєш окрім ****@ писати ((
показать весь комментарий
21.07.2022 01:02 Ответить
Порти,узгоджені з РФ.
Ета успєх,ясчітаю !!!
показать весь комментарий
20.07.2022 22:05 Ответить
экспорт утилизированных рузких нациков прямо в кремль круче !
показать весь комментарий
20.07.2022 22:06 Ответить
Будьмо уважні і обережні!
Вивезуть зерно... І почнеться другий етап (фаза) війни - нічого не стримуватиме орду. І осінь вже близько, тож енергоносії з Росії для Європи будуть актуальними.
Поки йтиме підготовка до вивезення зерна, орда підготується до нових маршів на фронті і білорусь буде теж приймати участь в цьому.
Не вірю я гуманізм росії
показать весь комментарий
20.07.2022 22:10 Ответить
Ну и как связано зерно и сдерживание орды? Они сюда не за зерном пришли.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:37 Ответить
Не віриш - не вір , тебе ніхто не просить цього робити . Гуманізм кацапні тут ні до чого , просто протикорабельне озброєння України дає їй можливість вже контролювати підходи до зазначених портів з моря , а кацапи бояться туди своїми коритами сунутися , Корабель не винищувач - за десять хвилин двісті кілометрів не пройде . Чим ці порти відрізняються від Ренійського ? А нічим ! Там зради чомусь немає , а тут зрада суцільна ((
показать весь комментарий
21.07.2022 01:08 Ответить
Хто такий Умеров, хто всі члени переговорної групи? Хто дав їм повноваження і до чого домовились? Чому не оприлюднений весь текст домовленостей? Чому така секретність? Що ховають від суспільства?
Багато питань на які немає відповідей, так само як і про політ неЛоха в Оман де він сдавав українські інтереси *****.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:22 Ответить
Потому что война, потому и секретность.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:35 Ответить
Секретність повинна бути для ворога. А це -зговір з ворогом - чиста зрада.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:46 Ответить
Хто такий Умеров - хоч вікіпедія пише .Хто такий ти із своєю реєстрацією - кацапський троль ((
показать весь комментарий
21.07.2022 01:09 Ответить
Самий простий і надійний варіант. Все зерно продати туркам і нехай вони його вивозять своїми судами у супроводі своїх військових кораблів, а потім перепродують чи роблять, що хочуть.
Те зерно, що вже продане, нехай власники заключають договори з Туреччиною на вивіз зерна по тій самій схемі.
Словом, лише турки можуть зайти в наші порти і вивозити зерно, раз вони так зацікавлені.
показать весь комментарий
20.07.2022 23:15 Ответить
У мене є іще простіший варіант - скупи українське зерно , яке через відсутність експорту в чотири рази подешевшало , за нормальною ціною і перепродай його туркам чи кому хочеш ! Береш - скинь телефон , я тобі завтра тисячу тонн соняшника продам і 14000 тонн кукурудзи щоб було куди новий урожай класти (( . Не купляєш - не ****@ , без твоїх турецьких філософій нудно коли не знаєш чим за борги розрахуватися і чим армії допомогти бо грошей 0.00 ((
показать весь комментарий
21.07.2022 01:15 Ответить
 
 