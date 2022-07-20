Экспорт украинского зерна будет происходить через три порта, - Умеров

Экспорт зерна с территории Украины будет проходить через три порта - "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

Об этом сообщил Суспільному народный депутат, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Экспорт будет проходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но в будущем, надеемся, можем и расширить их. Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам", - рассказал Умеров.

Он добавил, что соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле.

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"Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН. Это страна-агрессор, и пока они не отойдут к своим границам, им доверять нельзя. Но по этим коридорам мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут проверять, чтобы в этих судах не было вооружения", — отметил нардеп.