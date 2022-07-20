Експорт українського зерна буде відбуватися через три порти, - Умєров

Експорт зерна з території України відбуватиметься через три порти — "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ".

Про це повідомив Суспільному народний депутат, член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Експорт відбуватиметься через три порти: "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ", але в майбутньому, сподіваємося, можемо і розширити їх. Всі рекомендації морських сил, збройних сил повинні бути дотримані. Є безпечні коридори, маршрути, які ми розробили спільно з військовими, і по цих маршрутах будуть проходити всі цивільні судна. Ми будемо продавати зерно всім. І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас", — розповів Умєров.

Він додав, що дотримання безпекових правил контролюватиме моніторингова група під егідою ООН, яка буде знаходитися в Стамбулі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росії не вдалося збути в Лівані крадене українське зерно, кораблі розвантажили в Сирії, - ГУР

"Жодних російських суден в наших акваторіях не повинно бути. Ми не довіряємо їм. Навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Це країна-агресор, і поки вони не відійдуть до своїх кордонів, їм довіряти не можна. Але стосовно цих коридорів, ми розробили механізм, де жодного контролю цих суден в морі не буде. Буде тільки моніторингова група працювати зі своїм мандатом, і вони будуть лише перевіряти, щоб в цих суднах не було озброєння", — зазначив нардеп.