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Експорт українського зерна буде відбуватися через три порти, - Умєров

зерно

Експорт зерна з території України відбуватиметься через три порти — "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ".

Про це повідомив Суспільному народний депутат, член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Експорт відбуватиметься через три порти: "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ", але в майбутньому, сподіваємося, можемо і розширити їх. Всі рекомендації морських сил, збройних сил повинні бути дотримані. Є безпечні коридори, маршрути, які ми розробили спільно з військовими, і по цих маршрутах будуть проходити всі цивільні судна. Ми будемо продавати зерно всім. І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас", — розповів Умєров.

Він додав, що дотримання безпекових правил контролюватиме моніторингова група під егідою ООН, яка буде знаходитися в Стамбулі.

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"Жодних російських суден в наших акваторіях не повинно бути. Ми не довіряємо їм. Навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Це країна-агресор, і поки вони не відійдуть до своїх кордонів, їм довіряти не можна. Але стосовно цих коридорів, ми розробили механізм, де жодного контролю цих суден в морі не буде. Буде тільки моніторингова група працювати зі своїм мандатом, і вони будуть лише перевіряти, щоб в цих суднах не було озброєння", — зазначив нардеп.

Автор: 

зерно (3121) Умєров Рустем (615)


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Топ коментарі
+21
Якось зовсім не переконливо. Ось, Жданов переконливо розповів, що і як.
"І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас", - розповів Умеров."
Цих рекомендацій - це яких? Може треба озвучити офіційно?
Бо неофіційно шириться таке
"Кремль поставил условия вывоза зерна из Украины морем.
1. Доступ рф к погрузкам зерна т.е. в порты Одессы
2. Полное прекращение огня Украины по Херсонской обл.
Я скажу: тот, кто в подпишет это должен быть арестован!"
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20.07.2022 21:28
+17
Вірити русні, себе не поважати. Потоплять кораблі з зерном і скажуть, що на українських мінах підірвались, чи українські ракети влучили.
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20.07.2022 21:10
+16
Не все так просто. В обмін на не обстріл Одеси та портів орда потребує від ЗСУ відповідного припинення вогню на інших територіях які вони вже захопили.
Що московії і потрібно. Так не буде - одностороннє припинення вогню ордою.
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20.07.2022 21:20
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Буде тільки моніторингова група працювати зі своїм мандатом Джерело:
как в донецком аэропорту?
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20.07.2022 21:05 Відповісти
100% будет какая-то подляна. Наблюдаем.
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20.07.2022 21:48 Відповісти
складывается красиво.... да не сложится
(ибо рашка от своих преимуществ и шантажа никогда не отказывается..)
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20.07.2022 21:07 Відповісти
Рустему можно верить! Он патриот!
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20.07.2022 21:10 Відповісти
Як і Зеля із Єрмаком.
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20.07.2022 21:59 Відповісти
а шо там з припиненням вогню? якщо "перемирря та тиша " то Украина проиграет 100%
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20.07.2022 21:07 Відповісти
*** їм , а не припинення вогню...
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20.07.2022 21:10 Відповісти
Ты карту "воздушной тревоги в Украине он лайне" глянь и не будет никаких вопросов о перемирии
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20.07.2022 21:24 Відповісти
Тільки на 10 місяців !
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20.07.2022 22:01 Відповісти
Промежуточные итоги визита президента России Владимира Путина в Иран, мягко говоря не впечатляют. Единственный вопрос в котором Турция, Иран и Россия нашли относительное согласие это декларация о территориальной целостности Сирии. Да и в целом все вопросы по сирийской тематике не встречали особых споров и обсуждались в русле понимания позиций сторон.

Что касается остальных обсуждаемых тем, то никакого прогресса и конкретных существенных результатов и соглашений достигнуто не было.

Путин просил иранское руководство "по возможности, небольшими суммами перечислять хоть какие-то деньги за строительство АЭС", но получил отказ.

Президент России на переговорах с иранским коллегой поднял тему о предоставлении России беспилотных летательных аппаратов. И в этом вопросе стороны также не нашли взаимопонимания. Президент Ирана Ибрахим Раиси не то чтобы совсем отказал Путину, но то что было обещано можно сформулировать фразой из известного фильма: "Отдам... Половину... Потом!"

Эрдоган вообще публично унизил Путина заставив его под камеры ждать, пока турецкий лидер соизволит к нему выйти.

В итоге от Эрдогана Путин вообще ничего не добился, кроме публичных унижений, и переговоры вылились в выслушивание предложений турецкого лидера по разным вопросам и обещания президента России подумать над этими предложениями. Все попытки Путина "продать" Эрдогану уже давно "проданное" успехом не увенчались.

Если целью визита Путина в Иран было показать, как он неуверенно ходит, вернее ковыляет, неестественно прижимая руку к телу, как на его физиономии несмотря на обильный слой грима проступают темные пятна, как ему за время визита четыре раза требовалось "отдохнуть" с присутствием медработника и вообще продемонстрировать как он болен и слаб, то визит в этом плане удался на 100%. Вообще по мнению многих в окружении президента России, Путину стоило бы отказаться от зарубежных поездок и "сидеть дома и не позориться". Или как сказал близкий Путину Геннадий Тимченко: "у него (Путина) уже гроб наполовину из жопы торчит, а он всё ерипенится".
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20.07.2022 21:07 Відповісти
ти довбо#б чи прикидуєшься ?
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20.07.2022 21:12 Відповісти
пруф есть?
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20.07.2022 21:27 Відповісти
ждем когда рашисты нарушат договоренности
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20.07.2022 21:08 Відповісти
То есть начинается перемирее на кацапских условиях, так понимается, Хаймерс не валят по ним а они накапливаются, зелень как не сдаваться ничего не умеет
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20.07.2022 21:08 Відповісти
Про перемирие ничего не сказано. Да и по новостям на "тишину" не похоже.
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20.07.2022 21:23 Відповісти
шото умєров не сказав, чи входе русня до моніторингової групи.
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20.07.2022 21:09 Відповісти
Сказав, що запоребріковських човнів там не буде.
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20.07.2022 21:24 Відповісти
Вірити русні, себе не поважати. Потоплять кораблі з зерном і скажуть, що на українських мінах підірвались, чи українські ракети влучили.
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20.07.2022 21:10 Відповісти
або скажуть, що "нац бати" вдарили вночі гарпунами по мирним танкерами із збіжжям. Варвари хочуть завдати світові голод, "адЪ и Израиль"
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20.07.2022 21:14 Відповісти
Буде тільки моніторингова група працювати зі своїм мандатом, і вони будуть лише перевіряти, щоб в цих суднах не було озброєння

І скільки кацапів буде в тій групі перевіряльників?
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20.07.2022 21:11 Відповісти
Дорого и большой кровью нам обойдется ето зерно, судя из того на какие уступки Украина и Европа согласились пойти *****. Я уже не говорю о непредсказуемых последствиях в которые вылезет етот договор с рашистами.
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20.07.2022 21:13 Відповісти
Ви думаєте після всього цього нам хтось у НАТО допомагатиме?
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20.07.2022 21:56 Відповісти
які саме уступки. де про уступки в статті?
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20.07.2022 22:43 Відповісти
"а сейчас я вам покажу все те направления, по которым договорились экспортировать. я и карту привёз" - сказал ара химия и весело спрыгнул с ветки.
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20.07.2022 21:17 Відповісти
кому выгодно открыть дороги в Одессу , Южный, Черноморск ? весь залив останется открытый.
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20.07.2022 21:18 Відповісти
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20.07.2022 21:20 Відповісти
Якщо здавати Одесу так здавати разом із Чорноморськом та Південним, щоб дати Московії прохід до ПНР.
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20.07.2022 21:54 Відповісти
> кому выгодно открыть дороги в Одессу , Южный, Черноморск ? весь залив останется открытый.

Так ото ж бо!

Ризиків і недоліків мішок, а де вигоди?

Може, відразу і не скористаються, використають час на перегрупування і накопичення десанту.
Але через якийсь період вдарять, тільки дурний би не вдарив за таких сприятливих умов.

Плюс, я чув, москалі будуть перевіряти оті кораблі? Лише цікаво, єрмаки погодяться на перевірку у морі чи у портах (щоб дати ворогу змогу зняти схеми нашоі оборони).
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20.07.2022 22:53 Відповісти
Не все так просто. В обмін на не обстріл Одеси та портів орда потребує від ЗСУ відповідного припинення вогню на інших територіях які вони вже захопили.
Що московії і потрібно. Так не буде - одностороннє припинення вогню ордою.
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20.07.2022 21:20 Відповісти
Пруфы?
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20.07.2022 22:43 Відповісти
какое вот лично мне дело до ***** африки? ***** та африка кому усралась? подписали "перемирие" - а что дальше?
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20.07.2022 21:21 Відповісти
Якось зовсім не переконливо. Ось, Жданов переконливо розповів, що і як.
"І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас", - розповів Умеров."
Цих рекомендацій - це яких? Може треба озвучити офіційно?
Бо неофіційно шириться таке
"Кремль поставил условия вывоза зерна из Украины морем.
1. Доступ рф к погрузкам зерна т.е. в порты Одессы
2. Полное прекращение огня Украины по Херсонской обл.
Я скажу: тот, кто в подпишет это должен быть арестован!"
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20.07.2022 21:28 Відповісти


"Бо неофіційно шириться таке..."
Меньше треба лазити по інтернет-смітникам
і не треба розганяти "зраду" та панікувати, якщо щось поки шо невідомо.
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20.07.2022 21:42 Відповісти
о, уже опят ник сменил )))
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20.07.2022 22:00 Відповісти
Где шириться, опять безпруфов?
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20.07.2022 22:42 Відповісти
жданов був присутній на переговорах?
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20.07.2022 22:45 Відповісти
Ну посмотрим, что из вашей затеи выйдет
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20.07.2022 21:28 Відповісти
Це не одноразова акція. Вивіз зерна буде продовжуватись до Нового Року. Запаси старого врожаю та на підході новий врожай.
Турція могла б взяти під охорону каравани з зерном але не зможе взяти під захист порти - це вже буде військове втручання в війну на боці України.
Вівіз зерна -це пастка. Буде перемирья і орда анексує захоплені землі.
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20.07.2022 21:36 Відповісти
Цена будет очень высока, все эти сделки с чертями добром не закончатся. История ничему лохов зеленых не учит. Уже сейчас Путин вошел в сговор, пардон, переговоры с Ермаком и его шестеркой Зеленским, легализировал свой статус, из нацистской мрази прямо в договороспособного и правильного пацана в глазах того же ООН.....
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20.07.2022 21:36 Відповісти
Чего?
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20.07.2022 22:41 Відповісти
ані вже дагаварілісь, а на яких умовах дагаварілісь чючєло с фамілієй умєров не сказало.
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20.07.2022 21:37 Відповісти
ну-ну...дбл блдь
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20.07.2022 21:38 Відповісти
Треба розуміти що рашисти а в наших портах будуть слідкувати щоб з України не вивозилася зброя? Вибачте, але в це можуть повірити тільки повні дибіли або Ze-виборці.
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20.07.2022 21:44 Відповісти
Куда из Украины должно вывозиться оружие?
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20.07.2022 22:39 Відповісти
половина коментів саме такої якості
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20.07.2022 22:46 Відповісти
Упорно витает что скрепные утырки будут физически находится в портах и контролировать погрузку - это грубейшее нарушение суверенитета,унижение и беззаконие...власть почему то не комментирует внятно именно алгоритм вывоза зерна - что,когда и как будет происходить,а это подозрительно мягко говоря.
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20.07.2022 21:47 Відповісти
Касаби хотіли в наших портах контролюватизавантаження, але якщо вони остерігаються доставки зброї, то вивозити її з України логіки немаю, тому йдуть за своїм військовим кораблем.Нехай спробують з Ердоганом домовитись на його території перевіряти кораблі ))
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20.07.2022 21:49 Відповісти
Зеля все що обіцяв в Омані- виконає !
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20.07.2022 21:49 Відповісти
Ты знаешь что он там обещал? Уже три года никто так и не может дать стенографию Омана. Но все уверены что он там что то обещал русне.
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20.07.2022 22:38 Відповісти
Всі чільні зернотрейдери в україні, це приватні фірми з іноземним капіталом. Погугліть!
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20.07.2022 21:55 Відповісти
Есть еще пару маршрутов , но если их тут не назвали,значит нельзя.
Молчу ,как рыба об лед.
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20.07.2022 22:01 Відповісти
А кому з олігархів те зерно належить шо за нього так турбуються ?
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20.07.2022 22:02 Відповісти
Взагалі не про зерно річ, а про долю країни.
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20.07.2022 22:17 Відповісти
Ти крім інтернету десь у житті існуєш що таку херню пишеш ? Зерно належить українським сільгоспвиробникам , читай - Україні , від його продажу Україна отримує валютні надходження , користуючись якими потім держава таких як ти годує бо інакше ти здохнеш , бо нічого у цьому житті не петраєш окрім ****@ писати ((
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21.07.2022 01:02 Відповісти
Порти,узгоджені з РФ.
Ета успєх,ясчітаю !!!
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20.07.2022 22:05 Відповісти
экспорт утилизированных рузких нациков прямо в кремль круче !
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20.07.2022 22:06 Відповісти
Будьмо уважні і обережні!
Вивезуть зерно... І почнеться другий етап (фаза) війни - нічого не стримуватиме орду. І осінь вже близько, тож енергоносії з Росії для Європи будуть актуальними.
Поки йтиме підготовка до вивезення зерна, орда підготується до нових маршів на фронті і білорусь буде теж приймати участь в цьому.
Не вірю я гуманізм росії
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20.07.2022 22:10 Відповісти
Ну и как связано зерно и сдерживание орды? Они сюда не за зерном пришли.
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20.07.2022 22:37 Відповісти
Не віриш - не вір , тебе ніхто не просить цього робити . Гуманізм кацапні тут ні до чого , просто протикорабельне озброєння України дає їй можливість вже контролювати підходи до зазначених портів з моря , а кацапи бояться туди своїми коритами сунутися , Корабель не винищувач - за десять хвилин двісті кілометрів не пройде . Чим ці порти відрізняються від Ренійського ? А нічим ! Там зради чомусь немає , а тут зрада суцільна ((
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21.07.2022 01:08 Відповісти
Хто такий Умеров, хто всі члени переговорної групи? Хто дав їм повноваження і до чого домовились? Чому не оприлюднений весь текст домовленостей? Чому така секретність? Що ховають від суспільства?
Багато питань на які немає відповідей, так само як і про політ неЛоха в Оман де він сдавав українські інтереси *****.
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20.07.2022 22:22 Відповісти
Потому что война, потому и секретность.
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20.07.2022 22:35 Відповісти
Секретність повинна бути для ворога. А це -зговір з ворогом - чиста зрада.
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20.07.2022 22:46 Відповісти
Хто такий Умеров - хоч вікіпедія пише .Хто такий ти із своєю реєстрацією - кацапський троль ((
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21.07.2022 01:09 Відповісти
Самий простий і надійний варіант. Все зерно продати туркам і нехай вони його вивозять своїми судами у супроводі своїх військових кораблів, а потім перепродують чи роблять, що хочуть.
Те зерно, що вже продане, нехай власники заключають договори з Туреччиною на вивіз зерна по тій самій схемі.
Словом, лише турки можуть зайти в наші порти і вивозити зерно, раз вони так зацікавлені.
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20.07.2022 23:15 Відповісти
У мене є іще простіший варіант - скупи українське зерно , яке через відсутність експорту в чотири рази подешевшало , за нормальною ціною і перепродай його туркам чи кому хочеш ! Береш - скинь телефон , я тобі завтра тисячу тонн соняшника продам і 14000 тонн кукурудзи щоб було куди новий урожай класти (( . Не купляєш - не ****@ , без твоїх турецьких філософій нудно коли не знаєш чим за борги розрахуватися і чим армії допомогти бо грошей 0.00 ((
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21.07.2022 01:15 Відповісти
 
 