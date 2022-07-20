Експорт українського зерна буде відбуватися через три порти, - Умєров
Експорт зерна з території України відбуватиметься через три порти — "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ".
Про це повідомив Суспільному народний депутат, член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.
"Експорт відбуватиметься через три порти: "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ", але в майбутньому, сподіваємося, можемо і розширити їх. Всі рекомендації морських сил, збройних сил повинні бути дотримані. Є безпечні коридори, маршрути, які ми розробили спільно з військовими, і по цих маршрутах будуть проходити всі цивільні судна. Ми будемо продавати зерно всім. І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас", — розповів Умєров.
Він додав, що дотримання безпекових правил контролюватиме моніторингова група під егідою ООН, яка буде знаходитися в Стамбулі.
"Жодних російських суден в наших акваторіях не повинно бути. Ми не довіряємо їм. Навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Це країна-агресор, і поки вони не відійдуть до своїх кордонів, їм довіряти не можна. Але стосовно цих коридорів, ми розробили механізм, де жодного контролю цих суден в морі не буде. Буде тільки моніторингова група працювати зі своїм мандатом, і вони будуть лише перевіряти, щоб в цих суднах не було озброєння", — зазначив нардеп.
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как в донецком аэропорту?
(ибо рашка от своих преимуществ и шантажа никогда не отказывается..)
Что касается остальных обсуждаемых тем, то никакого прогресса и конкретных существенных результатов и соглашений достигнуто не было.
Путин просил иранское руководство "по возможности, небольшими суммами перечислять хоть какие-то деньги за строительство АЭС", но получил отказ.
Президент России на переговорах с иранским коллегой поднял тему о предоставлении России беспилотных летательных аппаратов. И в этом вопросе стороны также не нашли взаимопонимания. Президент Ирана Ибрахим Раиси не то чтобы совсем отказал Путину, но то что было обещано можно сформулировать фразой из известного фильма: "Отдам... Половину... Потом!"
Эрдоган вообще публично унизил Путина заставив его под камеры ждать, пока турецкий лидер соизволит к нему выйти.
В итоге от Эрдогана Путин вообще ничего не добился, кроме публичных унижений, и переговоры вылились в выслушивание предложений турецкого лидера по разным вопросам и обещания президента России подумать над этими предложениями. Все попытки Путина "продать" Эрдогану уже давно "проданное" успехом не увенчались.
Если целью визита Путина в Иран было показать, как он неуверенно ходит, вернее ковыляет, неестественно прижимая руку к телу, как на его физиономии несмотря на обильный слой грима проступают темные пятна, как ему за время визита четыре раза требовалось "отдохнуть" с присутствием медработника и вообще продемонстрировать как он болен и слаб, то визит в этом плане удался на 100%. Вообще по мнению многих в окружении президента России, Путину стоило бы отказаться от зарубежных поездок и "сидеть дома и не позориться". Или как сказал близкий Путину Геннадий Тимченко: "у него (Путина) уже гроб наполовину из жопы торчит, а он всё ерипенится".
І скільки кацапів буде в тій групі перевіряльників?
Так ото ж бо!
Ризиків і недоліків мішок, а де вигоди?
Може, відразу і не скористаються, використають час на перегрупування і накопичення десанту.
Але через якийсь період вдарять, тільки дурний би не вдарив за таких сприятливих умов.
Плюс, я чув, москалі будуть перевіряти оті кораблі? Лише цікаво, єрмаки погодяться на перевірку у морі чи у портах (щоб дати ворогу змогу зняти схеми нашоі оборони).
Що московії і потрібно. Так не буде - одностороннє припинення вогню ордою.
"І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас", - розповів Умеров."
Цих рекомендацій - це яких? Може треба озвучити офіційно?
Бо неофіційно шириться таке
"Кремль поставил условия вывоза зерна из Украины морем.
1. Доступ рф к погрузкам зерна т.е. в порты Одессы
2. Полное прекращение огня Украины по Херсонской обл.
Я скажу: тот, кто в подпишет это должен быть арестован!"
"Бо неофіційно шириться таке..."
Меньше треба лазити по інтернет-смітникам
і не треба розганяти "зраду" та панікувати, якщо щось поки шо невідомо.
Турція могла б взяти під охорону каравани з зерном але не зможе взяти під захист порти - це вже буде військове втручання в війну на боці України.
Вівіз зерна -це пастка. Буде перемирья і орда анексує захоплені землі.
Молчу ,как рыба об лед.
Ета успєх,ясчітаю !!!
Вивезуть зерно... І почнеться другий етап (фаза) війни - нічого не стримуватиме орду. І осінь вже близько, тож енергоносії з Росії для Європи будуть актуальними.
Поки йтиме підготовка до вивезення зерна, орда підготується до нових маршів на фронті і білорусь буде теж приймати участь в цьому.
Не вірю я гуманізм росії
Багато питань на які немає відповідей, так само як і про політ неЛоха в Оман де він сдавав українські інтереси *****.
Те зерно, що вже продане, нехай власники заключають договори з Туреччиною на вивіз зерна по тій самій схемі.
Словом, лише турки можуть зайти в наші порти і вивозити зерно, раз вони так зацікавлені.