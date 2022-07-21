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Газ (9404) Госдепартамент США (1791) Евросоюз (16688) Северный поток (1443) Прайс Нед (109)

США хотят, чтобы "Северный поток" возобновил работу, - Госдеп

Соединенные Штаты поддерживают возобновление Россией поставок газа по "Северному потоку", поскольку считают, что это гарантирует энергетическую безопасность Европы.

Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Прайса, возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам ЕС заполнить резервы на краткосрочную перспективу до того момента, пока Европе не удастся снизить энергозависимость от России.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что Вашингтон с одобрением отнесся к решению Канады вернуть турбину "Северного потока" после ремонта обратно в Германию. Ее отправили на место базирования 18 июля.

Также читайте: Путин хочет сократить поставки газа "Северным потоком" еще вдвое, - Reuters

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что пропускная способность газопровода "Северный поток-1" может быть дополнительно понижена в два раза.
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Топ комментарии
+7
Так, знаю. А що робити, якщо Европа не хотiла злазити з нафто-газовоi голки? Вони й Крим через це злили й Грузiю й Сирiю . Тепер прижало. Дякуемо панi Меркель й iншим дружкам Путiна в Европi.
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21.07.2022 07:43
+4
Для Європи, це позитивно. І не на пряму для України тоже. Підприємства ВПК Європи мусять працювати, для забезпечення військовим обладнанням України.
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21.07.2022 07:17
+4
***** опять шантажирует ЕС вонючим газом .... И все ведутся на этого старого петуха
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21.07.2022 07:35
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Для Європи, це позитивно. І не на пряму для України тоже. Підприємства ВПК Європи мусять працювати, для забезпечення військовим обладнанням України.
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21.07.2022 07:17 Ответить
***** опять шантажирует ЕС вонючим газом .... И все ведутся на этого старого петуха
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21.07.2022 07:35 Ответить
Так, знаю. А що робити, якщо Европа не хотiла злазити з нафто-газовоi голки? Вони й Крим через це злили й Грузiю й Сирiю . Тепер прижало. Дякуемо панi Меркель й iншим дружкам Путiна в Европi.
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21.07.2022 07:43 Ответить
Європа би поповнила запаси газу, а потім куйло нехай і перекриває.
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21.07.2022 07:49 Ответить
Почему бы не начать с себя ?
Просто сказать - мы на *** вертели все обязательства, у нас война, которая освобождает нас от оных и мы не будем транзитировать русский газ куда-либо и уж тем более покупать его себе, типо по реверсу.
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21.07.2022 10:05 Ответить
Италия уже заключила контракты и не нуждается в грязьпрома. Кто остался на шприце? Фрицы. Но им, с их жидовостью поделом. РазжЫрели, присосавшись. Локомотив** Европы меньше всех паскошеливается для Украины. Вот бы хлишко заграбастал их Шлезвиг с Мекленбургом.
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21.07.2022 07:55 Ответить
Бриллиантовую руку посмотреть порекомендовать штатам, место где звучит "не будут покупать, отключим газ"!
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21.07.2022 07:18 Ответить
От дурні, все роблять для того щоб путін Європі прикручував вентіль час-від-часу.
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21.07.2022 07:22 Ответить
По словам Прайса, возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам ЕС восполнить резервы на краткосрочную перспективу, до момента, пока Европе не удастся снизить энергозависимость от России
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21.07.2022 07:59 Ответить
"На краткострочну
перспективу."
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21.07.2022 08:01 Ответить
Безпеку Європі може гарантувати лише Україна з союзниками.
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21.07.2022 08:18 Ответить
Я б порекомендував МЗС не кричати про зраду Канади, а тихо вирішувати питання з нашими союзниками. А то публічний нажим у зраді на їхніх громадян може призвемти до противного, коли гроиадяни почнуть давити на владу проти підтримки України через проблеми з опаленням і дороговизну газу. Щоб зменшити залежність від газу, треба час на видобуток неросійського газу.
Більш того, ми видобуваємо свій газ, але Нафтогаз вимагає у Кабміну дотацій на 9 млрд доларів. А хто ж дасть нам ті долари, як не наші союзники?
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21.07.2022 08:20 Ответить
Что бы Европа делала если бы Украина не стала щитом между ей и рашкой? Мзду ху"""лу платила.
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21.07.2022 08:25 Ответить
ну от відмовиться Європа від газу. І що ? в європі Зупиняться заводи, промисловість. І що? тіпа рашка одразу відступить.
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21.07.2022 08:49 Ответить
Американці і європейці схоже "забу(И)ли що потужностей нашої ГТС вистачає для забеспечення Європи.
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21.07.2022 09:05 Ответить
Вы правы, но надёжность таких поставок, тем более в условиях войны и главное цена - это то, что бизнес не может игнорировать.
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21.07.2022 10:18 Ответить
А ви вважаєте мордор надійним постачальником?
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21.07.2022 10:55 Ответить
Мы обсуждаем сейчас не поставщика. Вы написали о мощностях ГТС Украины, а не о поставщике газа.
То есть в данном вопросе старт одни - Россия.
Дале два пути

Через Украину - дорого и опасно.
СП1 и СП2 - безопаснее и дешевле.
Крапка.

Для Европы открыт вопрос поставщика, и тут Вы правы, Россия как минимум опасный поставщик, и нужно искать замену. Но думаю смена поставщика только ускорит "смерть" украинской ГТС
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21.07.2022 11:11 Ответить
Ціна на газ зі сторони мордору ,ніколи не була ринковою,це важіль політичного впиву.Орки "купують" Європу низькою вартістю газу,і схоже вона не збирається зіскакувати з газової голки кремля.Були заяви європейських політиків про можливе відключення газу для європейських споживачів цієї зими,і всеодно вони хочуть залежності від мордору.Добре що у них не стріляють,а на Україну їм плювати,найголовніше для них - гроші.Перемоги України, найвпливовіші європейські країни, не хочуть,бо для них значно важливіший постачальник дешевого газу,нафти та вугілля,тому й не поспішають нас озброювати.
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21.07.2022 13:00 Ответить
Всё смешалось - кони, люди.
Я Вам написал, что прямая поставка газа через СП1 и СП2 - это надёжнее и дешевле, чем через Украину.
Мы же с Вами обсуждаем не источник газа, а его доставку - прочитайте своё первое сообщение: Мощности украинской ГТС достаточно для обеспечения Европы.
Но газ-то в любом случае будет из РФ, так за каким лешим европейцы должны переплачивать за транзит ?!
Они и так и так залежать вид Мордору - но зачем ещё и переплачивать ?!

Вы же не предполагаете всерьез, что сейчас все начнут голодать, чтобы помочь Украине ?!
Поверьте - если бы Европа могла заменить российский газ, без финансовых потерь, она бы давно это сделала.
А разговоры про реверс, газовую иглу и так далее - это лозунги для баррикад.
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21.07.2022 16:12 Ответить
Проблема в тому що у Європи "финансовые потери" а у нас вбивають людей,але для Європи гроші ЗНАЧНО важливіші за життя українців.Щодо ПН1 і ПН2:як Ви думаєте чи була дуже суттєвою різниця між ціною траспортування через нашу ГТС і через "Північний потік"?Нам кацапи платили 3 мільярди доларів за транспортування газу через нашу ГТС(розділіть цю сумму на всі європейські країни) .Тобто для європейців ця сумма важливіша за наші життя - це щодо "дешевле",а щодо "надёжнее": чому європейські політики політики заявляють про можливе відключення газу для Європи взимку таким "надійним" постачальником?Чому Європа раптом заговорила про диверсифікацію постачання газу?Мабуть через "надёжность" постачальника.За газ,як і за його постачання, платить кінцевий споживач - Європа.Чи може мордор збудував ПН1 і ПН2 виключно через свою любов до європи та щоб підняти їх економіку.Просте питання:"Чому українська ГТС,з ваших слів, раптом стала ненадійною, задовго до початку війни?Для орків ПН1 і ПН2 -виключно політичний проект,а для Європи -економічний.
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22.07.2022 10:07 Ответить
"Надёжный поставщик газа"))).https://censor.net/ua/news/3355737/glava_minenergo_frn_gabek_vystupyv_proty_vidnovlennya_rosiyiskogo_proyektu_pivnichnyyi_potik2
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22.07.2022 10:20 Ответить
Я рад, что хотя бы лично Вы поняли, что друзьям Украины плевать на жизни украинцев.
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22.07.2022 16:34 Ответить
Не гребіть всіх під одну гребінку.Друзі України це ті кому небайдужа доля нашої держави,наприклад США,Великобританія,Польща,країни прибалтики,і ще декілька невеликих держав.Німеччина,Франція,Італія це друзі мордору.До речі,Ви з'їхали з теми))).
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22.07.2022 22:12 Ответить
Я зьихал - это Вы смешали в кучу: способ транзита, источники газа, друзей Украины, помощь, ракеты и надёжность поставщика.
Ну а друзи: одни турбину вернули, другие Лэнд Лиз дай Бог к Новому Году запустят - покуй всем, поймите ПОКУЙ.
Они не Украине помогают, они борются с РФ, просто пока одно с другим совпадает.
Понимание придёт, гарантирую
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22.07.2022 22:49 Ответить
Тобто я змішав " в кучу" "источник газа",постачальника газу і споживачів газу(європейські країни).А Вам не приходить в голову що ці речі "трохи" взаємопов'язані???Чому наші західні партнери не боролися з рф до війни,починаючи з 1991 року?Небуло б проти орків жодних санкцій,якби вони не напали на Україну.Санкції почали вводити в 2014 році.І чому їм не сидиться в своїх мухосранськах?Нам не була б потрібна західна зброя якби наш сусід був хоч трохи адекватніший,бо вони за рівнем морального розвитку залишились в 18 сторіччі,просто мають ********* зброю.Без допомоги заходу орки вже захопили б всю Україну,бо вони занадто сильно контролюють нашу владу через своїх агентів,котрі будували дороги,закривали ракетні програми,не закупили жодної одиниці озброєння для ЗСУ.
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23.07.2022 11:05 Ответить
Україна лише зараз злізла з голки "Росатому" у постачанні ТВЕЛів для своїх АЕС. На це пішло 8 років. То ж треба з розумінням поставитись до потреб наших європейських партнерів. Рішення про відмову від російських енергоресурсів вже прийнято на найвищому рівні, строки затверджені, пожар идет по плану.
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21.07.2022 10:13 Ответить
Германия отказалась от газа нефти и угля из RабZеи..указали срок
Анналена Бербок каже що до кінця цього року..
Но северное дерьмо-1 надо запустить..потому Канада согласилась после ремонтх турбины...
А вдруг там бракованная деталь...
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21.07.2022 10:20 Ответить
Кстати о птичках...
В 1941 году брат Молотова Фон Риббентроп убедил Гитлера поставлять в дохлый Ссср турбины для электростанций...контракт этот истек в декабре 1941 года..и Гитлер сдержал слово..все турбины были доставлены товаристчу Сталину...
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21.07.2022 10:24 Ответить
Це правильно. Зеля зараз зробить перемир'я з Росією на цілий рік, а німці бе газу будуть сидіти ?
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21.07.2022 10:34 Ответить
Єдине, що приходить на розум, це, що американцям не потрібні бунти в Європі, через зупинку виробництв та холод, а відповідно договорняки з кацапами і відмова у підтримці України.
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21.07.2022 10:34 Ответить
Согласны пропачивать убийство детей...Вот до чего дошло...Только вот я не думала что держдеп такой же тупой как и наша зелень.Поток то можно продолжить строить,но ведь не от потока зависит газ в ЕС,а от того насколько послушными будут ЕС и НАТО перд кремлевским карликом.Газ будет у тех кто будет исполнять волю кацапии, а это медленное самоубийство, не Украина мешает путлеру, на примере Украины , путлер подстепенно подчиняет себе и ЕС и США.Сейчас он проплаттили убимйство Украины,потом придет и их час,это как оттягивать неизбежное.
В тысячный раз, -кто между позором и войной выбирает позор,тот получит и то и другое.
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21.07.2022 10:46 Ответить
США хочуть, щоб "Північний потік" відновив роботу, - Держдеп

Росіяни хочуть захопити Бахмут та штурмували Вуглегірську ТЕС, але їх відігнали, - Генштаб

Німецька залізниця хоче експортувати зерно з України,

Хоче - що за примітив.

Навіть в районній газеті Мухос*анського району таке б не написали.

Словарь Эллочки-людоедки, - роман https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F Ильи Ильфа и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгения Петрова «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Двенадцать стульев ». составлял 30 слов, но ими она могла выразить практически любую свою мысль.
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21.07.2022 11:11 Ответить
Ага! Ты ещё спроси - как железная дорога может в принципе чего-то хотеть?
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22.07.2022 12:00 Ответить
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАГАДКА !!!
Найди правильный ответ!

Истерика наших властей по поводу турбины - это следствие тупости:

а) самой власти

б) избирателей этой власти, для которых она устроена
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22.07.2022 11:56 Ответить
 
 