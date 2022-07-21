США хотят, чтобы "Северный поток" возобновил работу, - Госдеп
Соединенные Штаты поддерживают возобновление Россией поставок газа по "Северному потоку", поскольку считают, что это гарантирует энергетическую безопасность Европы.
Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Прайса, возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам ЕС заполнить резервы на краткосрочную перспективу до того момента, пока Европе не удастся снизить энергозависимость от России.
Представитель Госдепа также подчеркнул, что Вашингтон с одобрением отнесся к решению Канады вернуть турбину "Северного потока" после ремонта обратно в Германию. Ее отправили на место базирования 18 июля.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что пропускная способность газопровода "Северный поток-1" может быть дополнительно понижена в два раза.
Пожалуйста, подождите...
Просто сказать - мы на *** вертели все обязательства, у нас война, которая освобождает нас от оных и мы не будем транзитировать русский газ куда-либо и уж тем более покупать его себе, типо по реверсу.
перспективу."
Більш того, ми видобуваємо свій газ, але Нафтогаз вимагає у Кабміну дотацій на 9 млрд доларів. А хто ж дасть нам ті долари, як не наші союзники?
То есть в данном вопросе старт одни - Россия.
Дале два пути
Через Украину - дорого и опасно.
СП1 и СП2 - безопаснее и дешевле.
Крапка.
Для Европы открыт вопрос поставщика, и тут Вы правы, Россия как минимум опасный поставщик, и нужно искать замену. Но думаю смена поставщика только ускорит "смерть" украинской ГТС
Я Вам написал, что прямая поставка газа через СП1 и СП2 - это надёжнее и дешевле, чем через Украину.
Мы же с Вами обсуждаем не источник газа, а его доставку - прочитайте своё первое сообщение: Мощности украинской ГТС достаточно для обеспечения Европы.
Но газ-то в любом случае будет из РФ, так за каким лешим европейцы должны переплачивать за транзит ?!
Они и так и так залежать вид Мордору - но зачем ещё и переплачивать ?!
Вы же не предполагаете всерьез, что сейчас все начнут голодать, чтобы помочь Украине ?!
Поверьте - если бы Европа могла заменить российский газ, без финансовых потерь, она бы давно это сделала.
А разговоры про реверс, газовую иглу и так далее - это лозунги для баррикад.
Ну а друзи: одни турбину вернули, другие Лэнд Лиз дай Бог к Новому Году запустят - покуй всем, поймите ПОКУЙ.
Они не Украине помогают, они борются с РФ, просто пока одно с другим совпадает.
Понимание придёт, гарантирую
Анналена Бербок каже що до кінця цього року..
Но северное дерьмо-1 надо запустить..потому Канада согласилась после ремонтх турбины...
А вдруг там бракованная деталь...
В 1941 году брат Молотова Фон Риббентроп убедил Гитлера поставлять в дохлый Ссср турбины для электростанций...контракт этот истек в декабре 1941 года..и Гитлер сдержал слово..все турбины были доставлены товаристчу Сталину...
В тысячный раз, -кто между позором и войной выбирает позор,тот получит и то и другое.
Росіяни хочуть захопити Бахмут та штурмували Вуглегірську ТЕС, але їх відігнали, - Генштаб
Німецька залізниця хоче експортувати зерно з України,
Хоче - що за примітив.
Навіть в районній газеті Мухос*анського району таке б не написали.
Словарь Эллочки-людоедки, - роман https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F Ильи Ильфа и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгения Петрова «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Двенадцать стульев ». составлял 30 слов, но ими она могла выразить практически любую свою мысль.
Найди правильный ответ!
Истерика наших властей по поводу турбины - это следствие тупости:
а) самой власти
б) избирателей этой власти, для которых она устроена