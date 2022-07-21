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газ (10273) Держдепартамент США (1584) Євросоюз (12779) Північний потік (2447) Прайс Нед (144)

США хочуть, щоб "Північний потік" відновив роботу, - Держдеп

Сполучені Штати підтримують відновлення Росією поставок газу по "Північному потоку", оскільки вважають, що це гарантує енергетичну безпеку Європи.

Про це прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами Прайса, відновлення поставок газу дозволить Німеччині та іншим країнам ЄС заповнити резерви на короткострокову перспективу, до моменту, поки Європі не вдасться знизити енергозалежність від Росії.

Речник Держдепу також підкреслив, що Вашингтон зі схваленням поставився до рішення Канади повернути турбіну "Північного потоку" після ремонту назад до Німеччини. Її відправили на місце базування 18 липня.

Також читайте: В Єврокомісії готуються, що Росія не відновить роботу "Північного потоку", - комісар з питань бюджету Ган

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що пропускна здатність газопроводу "Північний потік-1" може бути додатково знижена в два рази.

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Топ коментарі
+7
Так, знаю. А що робити, якщо Европа не хотiла злазити з нафто-газовоi голки? Вони й Крим через це злили й Грузiю й Сирiю . Тепер прижало. Дякуемо панi Меркель й iншим дружкам Путiна в Европi.
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21.07.2022 07:43
+4
Для Європи, це позитивно. І не на пряму для України тоже. Підприємства ВПК Європи мусять працювати, для забезпечення військовим обладнанням України.
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21.07.2022 07:17
+4
***** опять шантажирует ЕС вонючим газом .... И все ведутся на этого старого петуха
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21.07.2022 07:35
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Для Європи, це позитивно. І не на пряму для України тоже. Підприємства ВПК Європи мусять працювати, для забезпечення військовим обладнанням України.
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21.07.2022 07:17 Відповісти
***** опять шантажирует ЕС вонючим газом .... И все ведутся на этого старого петуха
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21.07.2022 07:35 Відповісти
Так, знаю. А що робити, якщо Европа не хотiла злазити з нафто-газовоi голки? Вони й Крим через це злили й Грузiю й Сирiю . Тепер прижало. Дякуемо панi Меркель й iншим дружкам Путiна в Европi.
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21.07.2022 07:43 Відповісти
Європа би поповнила запаси газу, а потім куйло нехай і перекриває.
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21.07.2022 07:49 Відповісти
Почему бы не начать с себя ?
Просто сказать - мы на *** вертели все обязательства, у нас война, которая освобождает нас от оных и мы не будем транзитировать русский газ куда-либо и уж тем более покупать его себе, типо по реверсу.
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21.07.2022 10:05 Відповісти
Италия уже заключила контракты и не нуждается в грязьпрома. Кто остался на шприце? Фрицы. Но им, с их жидовостью поделом. РазжЫрели, присосавшись. Локомотив** Европы меньше всех паскошеливается для Украины. Вот бы хлишко заграбастал их Шлезвиг с Мекленбургом.
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21.07.2022 07:55 Відповісти
Бриллиантовую руку посмотреть порекомендовать штатам, место где звучит "не будут покупать, отключим газ"!
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21.07.2022 07:18 Відповісти
От дурні, все роблять для того щоб путін Європі прикручував вентіль час-від-часу.
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21.07.2022 07:22 Відповісти
По словам Прайса, возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам ЕС восполнить резервы на краткосрочную перспективу, до момента, пока Европе не удастся снизить энергозависимость от России
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21.07.2022 07:59 Відповісти
"На краткострочну
перспективу."
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21.07.2022 08:01 Відповісти
Безпеку Європі може гарантувати лише Україна з союзниками.
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21.07.2022 08:18 Відповісти
Я б порекомендував МЗС не кричати про зраду Канади, а тихо вирішувати питання з нашими союзниками. А то публічний нажим у зраді на їхніх громадян може призвемти до противного, коли гроиадяни почнуть давити на владу проти підтримки України через проблеми з опаленням і дороговизну газу. Щоб зменшити залежність від газу, треба час на видобуток неросійського газу.
Більш того, ми видобуваємо свій газ, але Нафтогаз вимагає у Кабміну дотацій на 9 млрд доларів. А хто ж дасть нам ті долари, як не наші союзники?
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21.07.2022 08:20 Відповісти
Что бы Европа делала если бы Украина не стала щитом между ей и рашкой? Мзду ху"""лу платила.
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21.07.2022 08:25 Відповісти
ну от відмовиться Європа від газу. І що ? в європі Зупиняться заводи, промисловість. І що? тіпа рашка одразу відступить.
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21.07.2022 08:49 Відповісти
Американці і європейці схоже "забу(И)ли що потужностей нашої ГТС вистачає для забеспечення Європи.
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21.07.2022 09:05 Відповісти
Вы правы, но надёжность таких поставок, тем более в условиях войны и главное цена - это то, что бизнес не может игнорировать.
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21.07.2022 10:18 Відповісти
А ви вважаєте мордор надійним постачальником?
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21.07.2022 10:55 Відповісти
Мы обсуждаем сейчас не поставщика. Вы написали о мощностях ГТС Украины, а не о поставщике газа.
То есть в данном вопросе старт одни - Россия.
Дале два пути

Через Украину - дорого и опасно.
СП1 и СП2 - безопаснее и дешевле.
Крапка.

Для Европы открыт вопрос поставщика, и тут Вы правы, Россия как минимум опасный поставщик, и нужно искать замену. Но думаю смена поставщика только ускорит "смерть" украинской ГТС
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21.07.2022 11:11 Відповісти
Ціна на газ зі сторони мордору ,ніколи не була ринковою,це важіль політичного впиву.Орки "купують" Європу низькою вартістю газу,і схоже вона не збирається зіскакувати з газової голки кремля.Були заяви європейських політиків про можливе відключення газу для європейських споживачів цієї зими,і всеодно вони хочуть залежності від мордору.Добре що у них не стріляють,а на Україну їм плювати,найголовніше для них - гроші.Перемоги України, найвпливовіші європейські країни, не хочуть,бо для них значно важливіший постачальник дешевого газу,нафти та вугілля,тому й не поспішають нас озброювати.
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21.07.2022 13:00 Відповісти
Всё смешалось - кони, люди.
Я Вам написал, что прямая поставка газа через СП1 и СП2 - это надёжнее и дешевле, чем через Украину.
Мы же с Вами обсуждаем не источник газа, а его доставку - прочитайте своё первое сообщение: Мощности украинской ГТС достаточно для обеспечения Европы.
Но газ-то в любом случае будет из РФ, так за каким лешим европейцы должны переплачивать за транзит ?!
Они и так и так залежать вид Мордору - но зачем ещё и переплачивать ?!

Вы же не предполагаете всерьез, что сейчас все начнут голодать, чтобы помочь Украине ?!
Поверьте - если бы Европа могла заменить российский газ, без финансовых потерь, она бы давно это сделала.
А разговоры про реверс, газовую иглу и так далее - это лозунги для баррикад.
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21.07.2022 16:12 Відповісти
Проблема в тому що у Європи "финансовые потери" а у нас вбивають людей,але для Європи гроші ЗНАЧНО важливіші за життя українців.Щодо ПН1 і ПН2:як Ви думаєте чи була дуже суттєвою різниця між ціною траспортування через нашу ГТС і через "Північний потік"?Нам кацапи платили 3 мільярди доларів за транспортування газу через нашу ГТС(розділіть цю сумму на всі європейські країни) .Тобто для європейців ця сумма важливіша за наші життя - це щодо "дешевле",а щодо "надёжнее": чому європейські політики політики заявляють про можливе відключення газу для Європи взимку таким "надійним" постачальником?Чому Європа раптом заговорила про диверсифікацію постачання газу?Мабуть через "надёжность" постачальника.За газ,як і за його постачання, платить кінцевий споживач - Європа.Чи може мордор збудував ПН1 і ПН2 виключно через свою любов до європи та щоб підняти їх економіку.Просте питання:"Чому українська ГТС,з ваших слів, раптом стала ненадійною, задовго до початку війни?Для орків ПН1 і ПН2 -виключно політичний проект,а для Європи -економічний.
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22.07.2022 10:07 Відповісти
"Надёжный поставщик газа"))).https://censor.net/ua/news/3355737/glava_minenergo_frn_gabek_vystupyv_proty_vidnovlennya_rosiyiskogo_proyektu_pivnichnyyi_potik2
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22.07.2022 10:20 Відповісти
Я рад, что хотя бы лично Вы поняли, что друзьям Украины плевать на жизни украинцев.
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22.07.2022 16:34 Відповісти
Не гребіть всіх під одну гребінку.Друзі України це ті кому небайдужа доля нашої держави,наприклад США,Великобританія,Польща,країни прибалтики,і ще декілька невеликих держав.Німеччина,Франція,Італія це друзі мордору.До речі,Ви з'їхали з теми))).
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22.07.2022 22:12 Відповісти
Я зьихал - это Вы смешали в кучу: способ транзита, источники газа, друзей Украины, помощь, ракеты и надёжность поставщика.
Ну а друзи: одни турбину вернули, другие Лэнд Лиз дай Бог к Новому Году запустят - покуй всем, поймите ПОКУЙ.
Они не Украине помогают, они борются с РФ, просто пока одно с другим совпадает.
Понимание придёт, гарантирую
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22.07.2022 22:49 Відповісти
Тобто я змішав " в кучу" "источник газа",постачальника газу і споживачів газу(європейські країни).А Вам не приходить в голову що ці речі "трохи" взаємопов'язані???Чому наші західні партнери не боролися з рф до війни,починаючи з 1991 року?Небуло б проти орків жодних санкцій,якби вони не напали на Україну.Санкції почали вводити в 2014 році.І чому їм не сидиться в своїх мухосранськах?Нам не була б потрібна західна зброя якби наш сусід був хоч трохи адекватніший,бо вони за рівнем морального розвитку залишились в 18 сторіччі,просто мають ********* зброю.Без допомоги заходу орки вже захопили б всю Україну,бо вони занадто сильно контролюють нашу владу через своїх агентів,котрі будували дороги,закривали ракетні програми,не закупили жодної одиниці озброєння для ЗСУ.
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23.07.2022 11:05 Відповісти
Україна лише зараз злізла з голки "Росатому" у постачанні ТВЕЛів для своїх АЕС. На це пішло 8 років. То ж треба з розумінням поставитись до потреб наших європейських партнерів. Рішення про відмову від російських енергоресурсів вже прийнято на найвищому рівні, строки затверджені, пожар идет по плану.
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21.07.2022 10:13 Відповісти
Германия отказалась от газа нефти и угля из RабZеи..указали срок
Анналена Бербок каже що до кінця цього року..
Но северное дерьмо-1 надо запустить..потому Канада согласилась после ремонтх турбины...
А вдруг там бракованная деталь...
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21.07.2022 10:20 Відповісти
Кстати о птичках...
В 1941 году брат Молотова Фон Риббентроп убедил Гитлера поставлять в дохлый Ссср турбины для электростанций...контракт этот истек в декабре 1941 года..и Гитлер сдержал слово..все турбины были доставлены товаристчу Сталину...
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21.07.2022 10:24 Відповісти
Це правильно. Зеля зараз зробить перемир'я з Росією на цілий рік, а німці бе газу будуть сидіти ?
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21.07.2022 10:34 Відповісти
Єдине, що приходить на розум, це, що американцям не потрібні бунти в Європі, через зупинку виробництв та холод, а відповідно договорняки з кацапами і відмова у підтримці України.
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21.07.2022 10:34 Відповісти
Согласны пропачивать убийство детей...Вот до чего дошло...Только вот я не думала что держдеп такой же тупой как и наша зелень.Поток то можно продолжить строить,но ведь не от потока зависит газ в ЕС,а от того насколько послушными будут ЕС и НАТО перд кремлевским карликом.Газ будет у тех кто будет исполнять волю кацапии, а это медленное самоубийство, не Украина мешает путлеру, на примере Украины , путлер подстепенно подчиняет себе и ЕС и США.Сейчас он проплаттили убимйство Украины,потом придет и их час,это как оттягивать неизбежное.
В тысячный раз, -кто между позором и войной выбирает позор,тот получит и то и другое.
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21.07.2022 10:46 Відповісти
США хочуть, щоб "Північний потік" відновив роботу, - Держдеп

Росіяни хочуть захопити Бахмут та штурмували Вуглегірську ТЕС, але їх відігнали, - Генштаб

Німецька залізниця хоче експортувати зерно з України,

Хоче - що за примітив.

Навіть в районній газеті Мухос*анського району таке б не написали.

Словарь Эллочки-людоедки, - роман https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F Ильи Ильфа и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгения Петрова «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Двенадцать стульев ». составлял 30 слов, но ими она могла выразить практически любую свою мысль.
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21.07.2022 11:11 Відповісти
Ага! Ты ещё спроси - как железная дорога может в принципе чего-то хотеть?
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22.07.2022 12:00 Відповісти
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАГАДКА !!!
Найди правильный ответ!

Истерика наших властей по поводу турбины - это следствие тупости:

а) самой власти

б) избирателей этой власти, для которых она устроена
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22.07.2022 11:56 Відповісти
 
 