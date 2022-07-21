США хочуть, щоб "Північний потік" відновив роботу, - Держдеп
Сполучені Штати підтримують відновлення Росією поставок газу по "Північному потоку", оскільки вважають, що це гарантує енергетичну безпеку Європи.
Про це прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За словами Прайса, відновлення поставок газу дозволить Німеччині та іншим країнам ЄС заповнити резерви на короткострокову перспективу, до моменту, поки Європі не вдасться знизити енергозалежність від Росії.
Речник Держдепу також підкреслив, що Вашингтон зі схваленням поставився до рішення Канади повернути турбіну "Північного потоку" після ремонту назад до Німеччини. Її відправили на місце базування 18 липня.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що пропускна здатність газопроводу "Північний потік-1" може бути додатково знижена в два рази.
Будь ласка, зачекайте...
Просто сказать - мы на *** вертели все обязательства, у нас война, которая освобождает нас от оных и мы не будем транзитировать русский газ куда-либо и уж тем более покупать его себе, типо по реверсу.
перспективу."
Більш того, ми видобуваємо свій газ, але Нафтогаз вимагає у Кабміну дотацій на 9 млрд доларів. А хто ж дасть нам ті долари, як не наші союзники?
То есть в данном вопросе старт одни - Россия.
Дале два пути
Через Украину - дорого и опасно.
СП1 и СП2 - безопаснее и дешевле.
Крапка.
Для Европы открыт вопрос поставщика, и тут Вы правы, Россия как минимум опасный поставщик, и нужно искать замену. Но думаю смена поставщика только ускорит "смерть" украинской ГТС
Я Вам написал, что прямая поставка газа через СП1 и СП2 - это надёжнее и дешевле, чем через Украину.
Мы же с Вами обсуждаем не источник газа, а его доставку - прочитайте своё первое сообщение: Мощности украинской ГТС достаточно для обеспечения Европы.
Но газ-то в любом случае будет из РФ, так за каким лешим европейцы должны переплачивать за транзит ?!
Они и так и так залежать вид Мордору - но зачем ещё и переплачивать ?!
Вы же не предполагаете всерьез, что сейчас все начнут голодать, чтобы помочь Украине ?!
Поверьте - если бы Европа могла заменить российский газ, без финансовых потерь, она бы давно это сделала.
А разговоры про реверс, газовую иглу и так далее - это лозунги для баррикад.
Ну а друзи: одни турбину вернули, другие Лэнд Лиз дай Бог к Новому Году запустят - покуй всем, поймите ПОКУЙ.
Они не Украине помогают, они борются с РФ, просто пока одно с другим совпадает.
Понимание придёт, гарантирую
Анналена Бербок каже що до кінця цього року..
Но северное дерьмо-1 надо запустить..потому Канада согласилась после ремонтх турбины...
А вдруг там бракованная деталь...
В 1941 году брат Молотова Фон Риббентроп убедил Гитлера поставлять в дохлый Ссср турбины для электростанций...контракт этот истек в декабре 1941 года..и Гитлер сдержал слово..все турбины были доставлены товаристчу Сталину...
В тысячный раз, -кто между позором и войной выбирает позор,тот получит и то и другое.
Росіяни хочуть захопити Бахмут та штурмували Вуглегірську ТЕС, але їх відігнали, - Генштаб
Німецька залізниця хоче експортувати зерно з України,
Хоче - що за примітив.
Навіть в районній газеті Мухос*анського району таке б не написали.
Словарь Эллочки-людоедки, - роман https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F Ильи Ильфа и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгения Петрова «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Двенадцать стульев ». составлял 30 слов, но ими она могла выразить практически любую свою мысль.
Найди правильный ответ!
Истерика наших властей по поводу турбины - это следствие тупости:
а) самой власти
б) избирателей этой власти, для которых она устроена