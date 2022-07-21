США хочуть, щоб "Північний потік" відновив роботу, - Держдеп

Сполучені Штати підтримують відновлення Росією поставок газу по "Північному потоку", оскільки вважають, що це гарантує енергетичну безпеку Європи.

Про це прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами Прайса, відновлення поставок газу дозволить Німеччині та іншим країнам ЄС заповнити резерви на короткострокову перспективу, до моменту, поки Європі не вдасться знизити енергозалежність від Росії.

Речник Держдепу також підкреслив, що Вашингтон зі схваленням поставився до рішення Канади повернути турбіну "Північного потоку" після ремонту назад до Німеччини. Її відправили на місце базування 18 липня.

Також читайте: В Єврокомісії готуються, що Росія не відновить роботу "Північного потоку", - комісар з питань бюджету Ган

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що пропускна здатність газопроводу "Північний потік-1" може бути додатково знижена в два рази.