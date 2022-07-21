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Рашисты убили уже 358 детей, 681 ранен, - Офис генпрокурора

діти

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 358 детей, более 681 ребенок был ранен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 21 июля 2022 года более 1039 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 358 детей погибли и более 681 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало 3 детей в Донецкой области – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 40", - говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

20 июля в результате массового обстрела оккупантами г. Харьков погиб 13-летний мальчик, 15-летняя девочка получила ранения.

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В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 19 июня в результате артиллерийского обстрела агрессором с. Ивановка Изюмского района Харьковской области получила ранение 16-летняя девочка.
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Ермаку это неинтересно, да впрочем и этой Бенедиктовой тоже не особо было, а соседу по подъезду Зели - вдвойне. Но Зеля хороший, вон встречается со всеми(так все же не скажут - "вы дбл. блд., кого вы выбрали то, Ермака или собственно Хриплявого"?)
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21.07.2022 08:46 Ответить
Підерашисти ***...ні.
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21.07.2022 08:54 Ответить
А чого ще не додумалися дітей відправити в Болгарію наприклад, з Харьківської Запоріжської Донецької області і т.д.
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21.07.2022 09:40 Ответить
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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21.07.2022 10:04 Ответить
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21.07.2022 11:01 Ответить
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21.07.2022 11:14 Ответить
 
 