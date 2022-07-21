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ЦРУ о слухах о болезни Путина: "Он слишком здоров"

путин,путін

Центральное разведывательное управление США считает, что российский диктатор Владимир Путин здоров.

Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, выступая на Форуме по безопасности в Аспене в Колорадо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Бернс сказал, что у ЦРУ нет никаких доказательств того, что Путин психически или физически истощен.

"Ходит много слухов о здоровье президента Путина, но, насколько мы можем судить, он слишком здоров", – сказал директор ЦРУ.

Также читайте: Потери РФ на войне – более 15 тыс. убитых и 45 тыс. раненых, - ЦРУ

Бернс заявил, что Путин считает, что давление его армии истощит силы украинских военных и сломит волю возглавляемого США альянса, но он ошибается.

"Взгляд Путина на американцев состоит в том, что мы страдаем синдромом дефицита внимания и будем отвлекаться на что-то другое, – сказал директор ЦРУ. – Я убежден, что Путин ошибался в своих предположениях о развале альянса и изломе воли Украины до начала войны, и он ошибается и сейчас".

Також читайте: США - на слова Лаврова про "зміну географічних завдань" вторгнення: Путін брехав увесь час

По словам Бернса, Путин просчитался, полагая, что может разрушить НАТО. НАТО принимает Финляндию и Швецию и усилило развертывание своих войск ближе к границам России.
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Топ комментарии
+21
Байдуже. Їх там таких сто сорок мільйонів.
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21.07.2022 08:51
+12
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21.07.2022 08:53
+11
Жере смачно, п'є вкусно, лікарі в кроковій доступності, найновітніші ліки. Прекрасний настрій (гинуть люди), чудове самопочуття створює набір одноразових хлопчиків. **** хворіть?!! Ото хіба товсте шойгу з грибами помилиться... А так всьо ровно.
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21.07.2022 09:08
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Ну, ну. Вже був один жівеє всєх жівіх.
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21.07.2022 08:50 Ответить
Оно же всю жизнь не перетруждалось, кроме как на Кабаевой...
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21.07.2022 08:50 Ответить
А хіба таксистом не працював?
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21.07.2022 08:52 Ответить
Он в спортзале трудился, когда его швыряли головой о пол.
Пару раз промахнулись мимо мата.
И он в поте чела растлевает детей - но это уже не работа, а хобби.
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21.07.2022 09:29 Ответить
Байдуже. Їх там таких сто сорок мільйонів.
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21.07.2022 08:51 Ответить
Дійсно щось він зажився.
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21.07.2022 08:51 Ответить
путин здоров и у него будет насморк на похоронах россии.
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21.07.2022 08:51 Ответить
Он утонет, когда весь мир на него плюнет.
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21.07.2022 09:31 Ответить
хуілу в свій час бюстік лєніна на голову впав-хвороба ця не виліковується. І не тільки йому і не тільки в рашці.СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ!
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21.07.2022 09:40 Ответить
Видать с чемодана подъедает периодически
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21.07.2022 08:52 Ответить
Дойош гонку на лафєтах в лапатной балалайнє под лєбєдіноє озєро...
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21.07.2022 08:53 Ответить
Ежемесячно....
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21.07.2022 08:55 Ответить
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21.07.2022 08:53 Ответить
У него явно что то со спиной не в порядке. А в остальном пахать на нем надо. И толку что он уйдет так или иначе. Там еще куча таких же оркостанцев. Лучше чтоб он остался и добил уже ту рашку до конца.
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21.07.2022 08:56 Ответить
людина яка сере у чумадан і починає війни не може бути здоровою, він хворий на всю голову
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21.07.2022 09:04 Ответить
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21.07.2022 09:04 Ответить
пожалійте чортів... він та ще 145 млн. його команди мають бути неприкаяними... ніде їм немає місця...
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21.07.2022 09:15 Ответить
Це помилкове твердження, бо пуйло схоре на голову і це невиліковно. Правда кажуть що у дебілів завжди гарне здоров'я. Але страшно, що хвора вся расєя, яка налічує не менше 106 мільйонів.
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21.07.2022 09:05 Ответить
Жере смачно, п'є вкусно, лікарі в кроковій доступності, найновітніші ліки. Прекрасний настрій (гинуть люди), чудове самопочуття створює набір одноразових хлопчиків. **** хворіть?!! Ото хіба товсте шойгу з грибами помилиться... А так всьо ровно.
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21.07.2022 09:08 Ответить
Тільки спершу грибів поїсть сам шойга. На худий кінець для цього є штатні пробувальники їжі.
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21.07.2022 09:28 Ответить
Значить довго буде сидіти у в'язниці.
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21.07.2022 09:08 Ответить
це сумна новина...
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21.07.2022 09:08 Ответить
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21.07.2022 09:13 Ответить
Ще б добре було б сказати скільки їх там у "проекті путін".
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21.07.2022 09:14 Ответить
Американцы о Хутине знают всё, о его болезнях и слабостях тем более. Но скрытность даёт преимущество.
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21.07.2022 09:14 Ответить
Три закадычных друга актера по жизни...Андрей Панин ...Владимир Машков и Сергей Безруков иногда встречаются в кремле...
Кто из них играет роль путлера хромающего не левую ногу догадайтесь с одного раза...
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21.07.2022 09:21 Ответить
Та його турбують тільки спортивні травми в юнацькому спорті, все таки борець, вчився у ШВСМ. А слухи для легковірних поширює соловей і харківський адвокат (т.з. генерал СРВ)
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21.07.2022 09:26 Ответить
Педофілія - це спортивна травма ?
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21.07.2022 09:34 Ответить
Як для ху*ла - він занадто живий!
Треба з цим щось робить...
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21.07.2022 09:30 Ответить
Звичайно, що ***** здорове та не від чого не збирається здихати, це ж видно по його іпальніку. Хвора людина так не виглядає. Чутки про нібито його хворобу запустили самі кремлівські геббельси, щоб викликати співчуття та хочаб якесь пояснення для його війни, а потім сказати, щоб не довіряли усіляким чуткам про нього та його здоров'я.
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21.07.2022 09:33 Ответить
А може це здоровий двійник ? А хутін вже здох
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21.07.2022 09:54 Ответить
Тоді це ще гірше для нас, бо не буде надії, що війна закінчиться, коли ***** здохне.
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21.07.2022 10:01 Ответить
Іренко! це для "кремлівських" - рятівний круг Вони його застосують коли "титанік кремлівський" тонутиме Чому? Я тут вже виклав
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21.07.2022 12:18 Ответить
Я особисто впевнений що вже більше десятка років Росією "керує" саме "мавпа на троні" Коли Путін справжній "ласти склеїв", "кремлівські" розгубилися спочатку Але швидко "очухалися" і знайшли актора-двійника А потім "вкурили", що це - дуже зручно - використовувать "попку" і знять з себе публічну відповідальність за те, що вони творять Росії і по всьому світі Саме тоді за "Путіним" почали возить "складний горщик" і дистанціювать його від усіх, хто не належить до близького оточення - хоча-б на пару метрів Тепер - коли "в жопу клюнет жарений пєтух", вони все звалять на "Путіна" і прикинуться "жертвами деспотії"
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21.07.2022 12:15 Ответить
За ним носять горшок у чемодані не через рак, а щоб не лишати ДНК,
бо тоді виявиться, що ніякий він не "путін", а підібраний двійник, який
керує ядерною країною.
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21.07.2022 09:38 Ответить
А я впевнений, що у путєна все ж є проблеми. Помітив, що він при ходьбі занадто сильно ******** лівою рукою, в той час як права майже не рухається. А коли зупиняється, то одразу тримає руки зчіпленими. І завжди старається стати лівим боком до камер. Більше схоже на Паркінсона ніж на перенесений мікроінсульт.
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21.07.2022 09:36 Ответить
Уже 8 лет как неизлечимо болен - лапша на уши для мечтателей
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21.07.2022 09:44 Ответить
Путлєр капут 23.03.2023 23:20
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21.07.2022 10:08 Ответить
Кремляди сами эти слухи распространяют, что типа ...не парьтесь, скоро сам сдохнет..., а недалекие с размягченным мозгом разносят по Миру. Да если бы и так, там таких шизоидов еще 100 млн. чел..
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21.07.2022 10:40 Ответить
Сралін теж був здоровим, а подох у мокрих штанях.
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21.07.2022 11:02 Ответить
Ху@ ло психічно - хворий покидьок , садюга і кривавий вбивця , особливо маленьких діточок 😠
Його негайно потрібно знищити фізично , інакше він ще багато принесе
горя і нам , і всьому світу!!
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21.07.2022 11:52 Ответить
Путін не безумний,мило їсти не буде - але те,що він сприймає оточення як вороже і від страху шукає цапа-відбувайла в образі України - це ф а к т його тяжкої параної.
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21.07.2022 11:55 Ответить
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21.07.2022 15:37 Ответить
 
 