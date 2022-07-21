ЦРУ о слухах о болезни Путина: "Он слишком здоров"
Центральное разведывательное управление США считает, что российский диктатор Владимир Путин здоров.
Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, выступая на Форуме по безопасности в Аспене в Колорадо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Бернс сказал, что у ЦРУ нет никаких доказательств того, что Путин психически или физически истощен.
"Ходит много слухов о здоровье президента Путина, но, насколько мы можем судить, он слишком здоров", – сказал директор ЦРУ.
Бернс заявил, что Путин считает, что давление его армии истощит силы украинских военных и сломит волю возглавляемого США альянса, но он ошибается.
"Взгляд Путина на американцев состоит в том, что мы страдаем синдромом дефицита внимания и будем отвлекаться на что-то другое, – сказал директор ЦРУ. – Я убежден, что Путин ошибался в своих предположениях о развале альянса и изломе воли Украины до начала войны, и он ошибается и сейчас".
По словам Бернса, Путин просчитался, полагая, что может разрушить НАТО. НАТО принимает Финляндию и Швецию и усилило развертывание своих войск ближе к границам России.
Пожалуйста, подождите...
Пару раз промахнулись мимо мата.
И он в поте чела растлевает детей - но это уже не работа, а хобби.
Кто из них играет роль путлера хромающего не левую ногу догадайтесь с одного раза...
Треба з цим щось робить...
бо тоді виявиться, що ніякий він не "путін", а підібраний двійник, який
керує ядерною країною.
Його негайно потрібно знищити фізично , інакше він ще багато принесе
горя і нам , і всьому світу!!