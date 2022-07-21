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здоров'я (440) путін (23330) ЦРУ (132) Бернс (64)

ЦРУ про чутки щодо хвороби Путіна: "Він надто здоровий"

путин,путін

Центральне розвідувальне управління США вважає, що російський диктатор Володимир Путін здоровий.

Про це директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, виступаючи на Форумі з безпеки в Аспені в Колорадо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Бернс сказав, що ЦРУ не має жодних доказів того, що Путін психічно або фізично виснажений.

"Ходить багато чуток про здоров'я президента Путіна, але, наскільки ми можемо судити, він надто здоровий", – сказав директор ЦРУ.

Читайте: Втрати РФ на війні - понад 15 тис. убитих та 45 тис. поранених, - ЦРУ

Бернс заявив, що Путін вважає, що тиск його армії виснажить сили українських військових і зломить волю очолюваного США альянсу, але він помиляється.

"Погляд Путіна на американців полягає в тому, що ми страждаємо на синдром дефіциту уваги і відволікатимемося на щось інше, – сказав директор ЦРУ. – Я переконаний, що Путін помилявся у своїх припущеннях про розвал альянсу і злам волі України до початку війни, і він помиляється і зараз".

Також читайте: США - на слова Лаврова про "зміну географічних завдань" вторгнення: Путін брехав увесь час

За словами Бернса, Путін прорахувався, гадаючи, що може зруйнувати НАТО. Натомість НАТО приймає Фінляндію та Швецію і посилив розгортання своїх військ ближче до кордонів Росії.

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Топ коментарі
+21
Байдуже. Їх там таких сто сорок мільйонів.
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21.07.2022 08:51
+12
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21.07.2022 08:53
+11
Жере смачно, п'є вкусно, лікарі в кроковій доступності, найновітніші ліки. Прекрасний настрій (гинуть люди), чудове самопочуття створює набір одноразових хлопчиків. **** хворіть?!! Ото хіба товсте шойгу з грибами помилиться... А так всьо ровно.
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21.07.2022 09:08
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Ну, ну. Вже був один жівеє всєх жівіх.
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21.07.2022 08:50 Відповісти
Оно же всю жизнь не перетруждалось, кроме как на Кабаевой...
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21.07.2022 08:50 Відповісти
А хіба таксистом не працював?
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21.07.2022 08:52 Відповісти
Он в спортзале трудился, когда его швыряли головой о пол.
Пару раз промахнулись мимо мата.
И он в поте чела растлевает детей - но это уже не работа, а хобби.
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21.07.2022 09:29 Відповісти
Байдуже. Їх там таких сто сорок мільйонів.
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21.07.2022 08:51 Відповісти
Дійсно щось він зажився.
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21.07.2022 08:51 Відповісти
путин здоров и у него будет насморк на похоронах россии.
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21.07.2022 08:51 Відповісти
Он утонет, когда весь мир на него плюнет.
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21.07.2022 09:31 Відповісти
хуілу в свій час бюстік лєніна на голову впав-хвороба ця не виліковується. І не тільки йому і не тільки в рашці.СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ!
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21.07.2022 09:40 Відповісти
Видать с чемодана подъедает периодически
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21.07.2022 08:52 Відповісти
Дойош гонку на лафєтах в лапатной балалайнє под лєбєдіноє озєро...
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21.07.2022 08:53 Відповісти
Ежемесячно....
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21.07.2022 08:55 Відповісти
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21.07.2022 08:53 Відповісти
У него явно что то со спиной не в порядке. А в остальном пахать на нем надо. И толку что он уйдет так или иначе. Там еще куча таких же оркостанцев. Лучше чтоб он остался и добил уже ту рашку до конца.
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21.07.2022 08:56 Відповісти
людина яка сере у чумадан і починає війни не може бути здоровою, він хворий на всю голову
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21.07.2022 09:04 Відповісти
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21.07.2022 09:04 Відповісти
пожалійте чортів... він та ще 145 млн. його команди мають бути неприкаяними... ніде їм немає місця...
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21.07.2022 09:15 Відповісти
Це помилкове твердження, бо пуйло схоре на голову і це невиліковно. Правда кажуть що у дебілів завжди гарне здоров'я. Але страшно, що хвора вся расєя, яка налічує не менше 106 мільйонів.
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21.07.2022 09:05 Відповісти
Жере смачно, п'є вкусно, лікарі в кроковій доступності, найновітніші ліки. Прекрасний настрій (гинуть люди), чудове самопочуття створює набір одноразових хлопчиків. **** хворіть?!! Ото хіба товсте шойгу з грибами помилиться... А так всьо ровно.
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21.07.2022 09:08 Відповісти
Тільки спершу грибів поїсть сам шойга. На худий кінець для цього є штатні пробувальники їжі.
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21.07.2022 09:28 Відповісти
Значить довго буде сидіти у в'язниці.
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21.07.2022 09:08 Відповісти
це сумна новина...
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21.07.2022 09:08 Відповісти
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21.07.2022 09:13 Відповісти
Ще б добре було б сказати скільки їх там у "проекті путін".
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21.07.2022 09:14 Відповісти
Американцы о Хутине знают всё, о его болезнях и слабостях тем более. Но скрытность даёт преимущество.
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21.07.2022 09:14 Відповісти
Три закадычных друга актера по жизни...Андрей Панин ...Владимир Машков и Сергей Безруков иногда встречаются в кремле...
Кто из них играет роль путлера хромающего не левую ногу догадайтесь с одного раза...
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21.07.2022 09:21 Відповісти
Та його турбують тільки спортивні травми в юнацькому спорті, все таки борець, вчився у ШВСМ. А слухи для легковірних поширює соловей і харківський адвокат (т.з. генерал СРВ)
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21.07.2022 09:26 Відповісти
Педофілія - це спортивна травма ?
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21.07.2022 09:34 Відповісти
Як для ху*ла - він занадто живий!
Треба з цим щось робить...
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21.07.2022 09:30 Відповісти
Звичайно, що ***** здорове та не від чого не збирається здихати, це ж видно по його іпальніку. Хвора людина так не виглядає. Чутки про нібито його хворобу запустили самі кремлівські геббельси, щоб викликати співчуття та хочаб якесь пояснення для його війни, а потім сказати, щоб не довіряли усіляким чуткам про нього та його здоров'я.
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21.07.2022 09:33 Відповісти
А може це здоровий двійник ? А хутін вже здох
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21.07.2022 09:54 Відповісти
Тоді це ще гірше для нас, бо не буде надії, що війна закінчиться, коли ***** здохне.
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21.07.2022 10:01 Відповісти
Іренко! це для "кремлівських" - рятівний круг Вони його застосують коли "титанік кремлівський" тонутиме Чому? Я тут вже виклав
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21.07.2022 12:18 Відповісти
Я особисто впевнений що вже більше десятка років Росією "керує" саме "мавпа на троні" Коли Путін справжній "ласти склеїв", "кремлівські" розгубилися спочатку Але швидко "очухалися" і знайшли актора-двійника А потім "вкурили", що це - дуже зручно - використовувать "попку" і знять з себе публічну відповідальність за те, що вони творять Росії і по всьому світі Саме тоді за "Путіним" почали возить "складний горщик" і дистанціювать його від усіх, хто не належить до близького оточення - хоча-б на пару метрів Тепер - коли "в жопу клюнет жарений пєтух", вони все звалять на "Путіна" і прикинуться "жертвами деспотії"
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21.07.2022 12:15 Відповісти
За ним носять горшок у чемодані не через рак, а щоб не лишати ДНК,
бо тоді виявиться, що ніякий він не "путін", а підібраний двійник, який
керує ядерною країною.
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21.07.2022 09:38 Відповісти
А я впевнений, що у путєна все ж є проблеми. Помітив, що він при ходьбі занадто сильно ******** лівою рукою, в той час як права майже не рухається. А коли зупиняється, то одразу тримає руки зчіпленими. І завжди старається стати лівим боком до камер. Більше схоже на Паркінсона ніж на перенесений мікроінсульт.
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21.07.2022 09:36 Відповісти
Уже 8 лет как неизлечимо болен - лапша на уши для мечтателей
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21.07.2022 09:44 Відповісти
Путлєр капут 23.03.2023 23:20
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21.07.2022 10:08 Відповісти
Кремляди сами эти слухи распространяют, что типа ...не парьтесь, скоро сам сдохнет..., а недалекие с размягченным мозгом разносят по Миру. Да если бы и так, там таких шизоидов еще 100 млн. чел..
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21.07.2022 10:40 Відповісти
Сралін теж був здоровим, а подох у мокрих штанях.
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21.07.2022 11:02 Відповісти
Ху@ ло психічно - хворий покидьок , садюга і кривавий вбивця , особливо маленьких діточок 😠
Його негайно потрібно знищити фізично , інакше він ще багато принесе
горя і нам , і всьому світу!!
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21.07.2022 11:52 Відповісти
Путін не безумний,мило їсти не буде - але те,що він сприймає оточення як вороже і від страху шукає цапа-відбувайла в образі України - це ф а к т його тяжкої параної.
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21.07.2022 11:55 Відповісти
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21.07.2022 15:37 Відповісти
 
 