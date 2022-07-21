ЦРУ про чутки щодо хвороби Путіна: "Він надто здоровий"

Центральне розвідувальне управління США вважає, що російський диктатор Володимир Путін здоровий.

Про це директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, виступаючи на Форумі з безпеки в Аспені в Колорадо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Бернс сказав, що ЦРУ не має жодних доказів того, що Путін психічно або фізично виснажений.

"Ходить багато чуток про здоров'я президента Путіна, але, наскільки ми можемо судити, він надто здоровий", – сказав директор ЦРУ.

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Бернс заявив, що Путін вважає, що тиск його армії виснажить сили українських військових і зломить волю очолюваного США альянсу, але він помиляється.

"Погляд Путіна на американців полягає в тому, що ми страждаємо на синдром дефіциту уваги і відволікатимемося на щось інше, – сказав директор ЦРУ. – Я переконаний, що Путін помилявся у своїх припущеннях про розвал альянсу і злам волі України до початку війни, і він помиляється і зараз".

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За словами Бернса, Путін прорахувався, гадаючи, що може зруйнувати НАТО. Натомість НАТО приймає Фінляндію та Швецію і посилив розгортання своїх військ ближче до кордонів Росії.