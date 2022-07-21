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США (24862) Бринк (174)

США: "Конкуренция, прозрачность и судебная реформа станут залогом восстановления Украины"

ермак

Посол США в Украине Бриджит Бринк встретилась с президентом Торговой палаты США в Украине Андреем Гундером.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Великолепная встреча с Andy Hunder, во время которой обсудили роль американских компаний в экономике Украины и поощрение Торговой палатой США инвестиций США в Украину. Мы сошлись на том, что конкуренция, прозрачность и судебная реформа станут залогом восстановления Украины", - подчеркнула дипломат.

Читайте: США вместе с Украиной, пока Украина не победит, - госпожа посол Бринк в ответ на удар РФ по Виннице
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Топ комментарии
+49
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21.07.2022 11:15
+44
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21.07.2022 11:16
+37
Нам не страшні московські воші, нам страшні ЗЕЛЕНІ гниди
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21.07.2022 11:07
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Досить фантазувати, пані Бріджит.
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21.07.2022 11:04 Ответить
це правда, конкуренція, судова реформа і прозорість (відсутність договрняків) є запорукою розвидку будь-якої держави.
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21.07.2022 15:12 Ответить
Что было , то и будет , что делалось , то и будет делаться и нет ничего нового под солнцем . ( Книга Екклесиаста гл.1.9 )
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21.07.2022 15:33 Ответить
Хєр ти вгадав, посол Брінк
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21.07.2022 11:05 Ответить
Це жінка. Читай текст.
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21.07.2022 11:16 Ответить
Шо за сексизм? Нехай буде жінка
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21.07.2022 11:57 Ответить
посліха
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21.07.2022 21:07 Ответить
Посолкиня
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21.07.2022 21:58 Ответить
засолка
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22.07.2022 00:02 Ответить
Піні посол жінка, але не вгадала то факт!
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21.07.2022 11:28 Ответить
хай би вже було "воно", щоб нiкого не ображати. Посло. Мене не бентежить що там у посла промiж нiг.
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22.07.2022 00:04 Ответить
Нам не страшні московські воші, нам страшні ЗЕЛЕНІ гниди
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21.07.2022 11:07 Ответить
не з Ермаками, Зеленськими і Коломойськими.
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21.07.2022 11:09 Ответить
Это шутка , он что в квартале , семинар проходил
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21.07.2022 11:14 Ответить
.
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21.07.2022 11:15 Ответить
ну то значить знаєте, хто так чи інакше нашу перемогу буде перетворювати на нашу поразку. Між іншім це не обов"язково на полі боя робити. арестович зараз нам почуття провини за ненависть до кацапів чіпляє, а там побєдобєсіє і все, зупу зварили, йдіть за ложками.
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21.07.2022 12:11 Ответить
не верю... много быдла у нас...
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21.07.2022 14:55 Ответить
та його всюди вистачає і завжди так було.
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21.07.2022 15:15 Ответить
"..їх будуть гамлесити..." не вірю. на 2х попередніх майданах такеж вангували . на цей раз так само буде. чомусь Сашка Білого (Музичко) всповнив то він по делу начав гамлесити всю ту ******* то аваков його застрелив нарід промовчав , тіпа все ок. от і маемо тещо маємо
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21.07.2022 15:39 Ответить
.
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21.07.2022 11:16 Ответить
Корупція, кумівство та кругова порука ось запорука того що хрін вони кидали на вас і ваші рехформи
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21.07.2022 11:20 Ответить
а вона не для них то говорить а для нас, бо у нас джерело влади - народ, який би вже не був, але зовсім не Президент, він тільки представник волі народу. Якщо він зловживає своєю посадою і не працює на благо народу, обманює (він обіцяв своїм виборцям що на всі держпосади призначаться люди, яких вибере народ. Ви обирали єрмака? я ні) - йде за русскім кораблем.
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21.07.2022 15:18 Ответить
Джерело Влади, а сама народ знищує поліція та суди, факти зафіксовані, терористи повинні бути ліквідовані згідно до закону
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21.07.2022 16:30 Ответить
Послухати Брінка, то при зельоних Україна не відновиться.
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21.07.2022 11:26 Ответить
Не "Брінка", а Брінк.
Американський посол в Україні - жінка.
Прізвище не відміняється.
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21.07.2022 16:24 Ответить
досить нюхати промiж нiг. Це посло.
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22.07.2022 00:07 Ответить
а як ви дивитесь на
95 квартал у життя??
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21.07.2022 11:29 Ответить
Дуже смiшно ! Пiсля виборiв вже попрiколувались , а зараз черга "консервованих" зрадникiв виконуе "Оманськi" забов*язанки "Першого верховного", але той цицку оманського сутенера не вiдпускае, сцикотно компромату !&!
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21.07.2022 14:52 Ответить
.
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21.07.2022 11:33 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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21.07.2022 13:42 Ответить
Супротив США бочку катишь?.Ну-ну!
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21.07.2022 14:19 Ответить
Були притягнутi мишi i також турбулентнi тягловi потокi !?!
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21.07.2022 14:57 Ответить
Але хто це все зробить і головне, коли?
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21.07.2022 11:40 Ответить
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21.07.2022 11:40 Ответить
і воші і гниди і надоідливі мухи то все не є добре а до після віини ше треба дожити
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21.07.2022 11:54 Ответить
Замість перемоги буде мир, дружба, жуйка з Путлером. Постраждалою стороною буде НАТО, бо повірили Зелі.
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21.07.2022 14:09 Ответить
..а от ЦЯ зустріч двох цивілізованих людей на території України епохи Зеленського мені дуже до вподоби.. якщо хто не зрозумів..)
і тепер просто цікаво, чи не заведе новий женпрофурор Zупермена-Найвеличнішого справу на новИх "порохоботів" чи не підсуЙєтиться "гейське" ДБР Татарова-Дермака з цього приводу?
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21.07.2022 11:56 Ответить
Дбр - від заступника начвідлілу і вище на звільнення, без права працевлаштування до суду, прокуратури, МОУ, СБУ, правоохоронних органів
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21.07.2022 12:24 Ответить
І хто це буде робить? "Портнов,єрмак & Ко"?😊😁😂😂😂
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21.07.2022 12:46 Ответить
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21.07.2022 13:45 Ответить
Мабуть, на прохання Руслана Демченка.
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21.07.2022 23:32 Ответить
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21.07.2022 13:46 Ответить
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21.07.2022 13:48 Ответить
До чого тут фото Єрмака?
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21.07.2022 13:52 Ответить
це і дурнму розуміло, морда на фото залишиться нам замість івестицій
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21.07.2022 14:09 Ответить
Так он же свой нос везде сунет, без него и вода не освятется.
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21.07.2022 22:34 Ответить
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21.07.2022 13:58 Ответить
Причому тут фотографія зрадника? Показати що всі прагнення країни через нього накриються мідним тазом?
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21.07.2022 13:58 Ответить
дуже доречна. Редактор має почуття гумору =)
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21.07.2022 14:03 Ответить
Сколько Вовочке не виться, а Елдака придется сдать =)
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21.07.2022 14:02 Ответить
знову ж - якщо дЄрмак дозволить))
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21.07.2022 14:32 Ответить
З фоткою до статті блискучий тролінг!
Браво!
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21.07.2022 14:05 Ответить
У щурів літне недержаніє
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21.07.2022 14:05 Ответить
а кто на фото? будущий реформатор Украини?
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21.07.2022 14:09 Ответить
та ні - теперішній презЄдент))
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21.07.2022 14:30 Ответить
В марте перед выборами я на цензоре казав...Кучма йде на третью каденцию...Будет война... вы думали шут 95 квартала?
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21.07.2022 14:11 Ответить
Президентом Украины будет Мистер HIMARS...
Сто тонн..💯💙💪💛
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21.07.2022 14:15 Ответить
еге ж! якщо дЄрмак дозволить)))
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21.07.2022 14:29 Ответить
Коли бачу на фото завгоспа, то перша думка "морда просіт кірпіча")
Ну не може не бути зрадником завгосп, йому навіть косоворотка, а не вишиванка личить.
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21.07.2022 14:31 Ответить
ЕЩЁ бы очки зелёные с лохтората снять да вату из ушей вынуть тогда может что-то и получится
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21.07.2022 14:35 Ответить
Только кардинальная реформа ВСЕХ институтов госвласти (и в первую очередь ГРАЖДАНСТВА - гражданству нужно СООТВЕТВОВАТЬ, это не данность, его нужно ЗАСЛУЖИТЬ) могут стать залогом успеха Украины!
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21.07.2022 14:58 Ответить
от прям зараз)
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21.07.2022 15:19 Ответить
"Конкуренція, прозорість і судова реформа стануть запорукою відновлення України"
Це лише означає те, що за вітсутністю прозорості і судової реформи будь-які сподівання на відновлення України (та й будь-чого взгалі) будуть просто марними.
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21.07.2022 15:41 Ответить
Вся зелена верхівка,а особенно ця рожа на фото ЗРАДНИКИ.
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21.07.2022 16:35 Ответить
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21.07.2022 17:04 Ответить
А дєрьмак тут на фото взагалі до чого? Тіпа х...й ви вгадали,а не судова реформа,чи що?
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21.07.2022 18:16 Ответить
Він гарант для Путлера того що все буде у нас гаразд.
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21.07.2022 19:24 Ответить

«А ви,чєго здєсь делаєтє?»
З одного старого фільму.
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21.07.2022 18:23 Ответить
Адвокат рекетирів проведе судову реформу в Україні
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21.07.2022 18:27 Ответить
то як пирата найняти для ловлi пиратiв
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22.07.2022 00:15 Ответить
А это фото, это олицетворение конкуренции, прозорістi і судовой реформы, которые стануть запорукою відновлення України?
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21.07.2022 19:25 Ответить
В Україні таким фантазіям вже 17 років, 8 з яких з воєнними діями. Результатів 0.
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21.07.2022 19:40 Ответить
А рожа дерьмака тут причём ?
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21.07.2022 19:58 Ответить
Найкраща ілюстрація до "судової реформи".
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21.07.2022 20:18 Ответить
ніхто ЗЕрмаку і його 'акуратнаму' братку грошей не дасть! Так йому і передайте.
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21.07.2022 20:30 Ответить
Торговельна палата США- найбільша у світі некомерційна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BC лобістська організація, що представляє інтереси багатьох ділових і торгових організацій. Не є органом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A1%D0%A8%D0%90 федерального уряду Сполучених Штатів . Палата працює з політичними фахівцями, лобістами і адвокатами. Політично зазвичай вважається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC консервативною організацією. Підтримують кандидатів від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Республіканської партії , хоча в декількох випадках, і консервативних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 демократів . Витрачає більше грошей на рік, ніж будь-яка інша лобістська організація у США.
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21.07.2022 21:27 Ответить
Хаха 3 раза
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21.07.2022 22:05 Ответить
Ага , у меня только одна просьба к власти , отпустите людей , дайте спокойно выехать кто хочет , а дальше ******* как хотите . На следующих выборах, ну если они будут , выберут все равно Зеленского . Он такой, мудрый нарид
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21.07.2022 22:18 Ответить
В военное время больше власти у военных.
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21.07.2022 22:22 Ответить
это ты у кого сейчас просишь?
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21.07.2022 22:39 Ответить
Присвоїти Єрмаку звання генерала - і переможемо!
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22.07.2022 00:28 Ответить
Вірую, що найвеличніший політик ********** це Зеленський і Єрмак - пророк його.
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22.07.2022 01:53 Ответить
 
 