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Новости Война
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ликвидация (3141) Харьковщина (5576) морг (42) Синегубов (554) Купянск (545)

В оккупированном Купянске не хватает моргов для тел оккупантов, - Синегубов

ворог,русня,орк

Враг не считает живую силу, а российское командование огорчается из-за каждой единицы уничтоженной техники.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам российские оккупанты несут большие потери на Изюмском направлении, а тела свозят в Купянск, морги которого не вмещают тела всех убитых россиян.

"Поскольку через Купянск они направляют свою технику, у них логистика идет на Изюмское направление и дальше на территорию Донецкой области, и там действительно ведутся активные боевые действия, наши Вооруженные силы постоянно наносят в этом направлении врагу большие потери. Враг практически не считает свою живую силу, считает только бронированную технику. Мы это наблюдаем по военной тактике действий. Ну а то, что не хватает действительно моргов, не хватает рефрижераторов – это их проблемы", – рассказал Олег Синегубов.

Смотрите: Российские войска обстреливают Сумщину и Черниговщину с территории РФ, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+9
Нехай спалюють іхтамнетів. Які проблеми?
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21.07.2022 12:23
+8
Так а что делать если количество трупов превышает выделенные «гробовые». На следующем этапе запустят крематории и будут говорить «пропал без вести - ищем; может дезертировал»
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21.07.2022 12:25
+7
Таварісч жуков адабряєт в аду.
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21.07.2022 12:21
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Таварісч жуков адабряєт в аду.
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21.07.2022 12:21 Ответить
Пусть строят новые, а лучше вывозят свой биомусор обратно к себе, нефиг нам тут землю отравлять. И так уже насрали дальше некуда.
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21.07.2022 12:22 Ответить
Нехай спалюють іхтамнетів. Які проблеми?
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21.07.2022 12:23 Ответить
Так а что делать если количество трупов превышает выделенные «гробовые». На следующем этапе запустят крематории и будут говорить «пропал без вести - ищем; может дезертировал»
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21.07.2022 12:25 Ответить
Та ладно... Засуха, деревьев сухих полно. Подпалили в яме и дело с концом. Нет трупа - нет белой лады
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21.07.2022 12:26 Ответить
Пусть поучатся у своего кумира Адольфа Алоизовича - его братия организовала целые "фабрики "смерти, где из тел даже доход получали (волосы, кожа - всего не упомню). Прошу прощения, что этих мразей тут вспомнил.
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21.07.2022 12:33 Ответить
Правильно вспомнили. Хотя мне самому страшно, до какого уровня ненависти я дошел, что желаю людям самой мучительной смерти
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21.07.2022 12:40 Ответить
Лють висушує сльози. Хороший кацап - дохлий кацап.
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21.07.2022 13:56 Ответить
чому в множині? в тому задрипаному раша-фашистами куп,янську їх що, більше одного?
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21.07.2022 12:29 Ответить
Их там два на базе двух больниц.
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21.07.2022 12:45 Ответить
дякую за інформацію.
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21.07.2022 12:50 Ответить
Пусть на тушёнку перерабатывают и отправляют в баночках родственникам.......
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21.07.2022 12:32 Ответить
А что, если их "воины" застрелили и съели собаку (правда, какую-то большую и породистую), то человечина по-любому должна быть круче.
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21.07.2022 12:34 Ответить
і так буде на кожному напрямку, готуйтеся орки!
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21.07.2022 12:34 Ответить
ибо нехер было сюда переться !!
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21.07.2022 12:35 Ответить
причём это ещё и не начинали систематически, почемуто, бить хаймарсами по складам и командным пунктам в районе изюма, того же купянска,..... . так, пара ударов. дерьмак, похоже, запретил, или кто из его ставленников.
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21.07.2022 12:51 Ответить
А шо, вигрібні ями вже по крокви забиті?
Чи бродячі собаки вже пооб'їдалися, та ригають?
В чому проблема?
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21.07.2022 12:35 Ответить
собаки эвакуировались с хозяевами, бродячие либо сами уходят из зоны активных боевых действий, либо вывезены волонтёрами - их не надо уговаривать, как некоторых, и в отличие от некоторых людей, собаки не склонны к коллаборации, и не ждут рускаго мира осознанно. Вся надежда на лис, но кто ж знал за несколько лет до вторжения, что нельзя было столько отстрелочных на лис давать местным охотникам.
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21.07.2022 12:55 Ответить
ДВА мости через річку Уразову вже вразили високоточною ракетною зброєю? Це прямо біля кордону України і раші.

Якщо ні, цікаво було б знати чому.

(це до того, що через Куп'янськ-вузловий окупанти ганяють тисячі вагонів з амуніцією)
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21.07.2022 12:37 Ответить
тут с камрадом последнее время всё тоже озабачивались подобной загадкой в нашей аналитике. почему изюмское направление на север не под обстрелами и антоновский мост. ок, антоновский мост теперь отпал. но почему не терроризируют тот район, пока загадка. единственная версия - потенциальные коллаборанты во власти запретили.
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21.07.2022 12:55 Ответить
З/д міст було зруйновано в Куп'янську, москалі підігнали залізничні війска та побудували поруч новий, але його теж "розібрали, принаймні так каже влада.
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21.07.2022 14:27 Ответить
є морозилки у холодильниках
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21.07.2022 12:42 Ответить
... в смародеренных.
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21.07.2022 12:54 Ответить
Грузите апельсины бочками.
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21.07.2022 12:47 Ответить
Под пресс их и паковать брикетами. На выдаче жмура интересоваться его весом до вторжения и нарезать кусок такого же веса.
Какая хрень что прикапывать! Многим и это счастье недоступно! 💀
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21.07.2022 12:52 Ответить
Свиньям скормили и всех делов.
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21.07.2022 13:10 Ответить
 
 