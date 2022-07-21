В оккупированном Купянске не хватает моргов для тел оккупантов, - Синегубов
Враг не считает живую силу, а российское командование огорчается из-за каждой единицы уничтоженной техники.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По его словам российские оккупанты несут большие потери на Изюмском направлении, а тела свозят в Купянск, морги которого не вмещают тела всех убитых россиян.
"Поскольку через Купянск они направляют свою технику, у них логистика идет на Изюмское направление и дальше на территорию Донецкой области, и там действительно ведутся активные боевые действия, наши Вооруженные силы постоянно наносят в этом направлении врагу большие потери. Враг практически не считает свою живую силу, считает только бронированную технику. Мы это наблюдаем по военной тактике действий. Ну а то, что не хватает действительно моргов, не хватает рефрижераторов – это их проблемы", – рассказал Олег Синегубов.
Пожалуйста, подождите...
Чи бродячі собаки вже пооб'їдалися, та ригають?
В чому проблема?
Якщо ні, цікаво було б знати чому.
(це до того, що через Куп'янськ-вузловий окупанти ганяють тисячі вагонів з амуніцією)
Какая хрень что прикапывать! Многим и это счастье недоступно! 💀