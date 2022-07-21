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Новини Війна
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ліквідація (3524) Харківщина (6053) морг (29) Синєгубов (853) Куп’янськ (669)

В окупованому Куп’янську не вистачає моргів для тіл загарбників, - Синєгубов

ворог,русня,орк

Ворог не рахує живу силу, натомість російське командування засмучується через кожну одиницю знищеної техніки.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, російські окупанти зазнають великих втрат на Ізюмському напрямку, а тіла звозять в Куп'янськ, морги якого не вміщують тіла усіх вбитих росіян.

"Оскільки через Куп'янськ вони спрямовують свою техніку, у них логістика йде на Ізюмський напрямок і далі на територію Донецької області, і там справді ведуться активні бойові дії, наші Збройні сили постійно завдають у цьому напрямі ворогові великих втрат. Ворог фактично не рахує свою живу силу, рахує лише броньовану техніку. Ми це спостерігаємо з військової тактики дій. Ну, а те, що не вистачає справді моргів, не вистачає рефрижераторів – це їхні проблеми", – розповів Олег Синєгубов.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 38 850 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1704 танки та 3912 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+9
Нехай спалюють іхтамнетів. Які проблеми?
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21.07.2022 12:23
+8
Так а что делать если количество трупов превышает выделенные «гробовые». На следующем этапе запустят крематории и будут говорить «пропал без вести - ищем; может дезертировал»
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21.07.2022 12:25
+7
Таварісч жуков адабряєт в аду.
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21.07.2022 12:21
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Таварісч жуков адабряєт в аду.
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21.07.2022 12:21 Відповісти
Пусть строят новые, а лучше вывозят свой биомусор обратно к себе, нефиг нам тут землю отравлять. И так уже насрали дальше некуда.
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21.07.2022 12:22 Відповісти
Нехай спалюють іхтамнетів. Які проблеми?
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21.07.2022 12:23 Відповісти
Так а что делать если количество трупов превышает выделенные «гробовые». На следующем этапе запустят крематории и будут говорить «пропал без вести - ищем; может дезертировал»
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21.07.2022 12:25 Відповісти
Та ладно... Засуха, деревьев сухих полно. Подпалили в яме и дело с концом. Нет трупа - нет белой лады
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21.07.2022 12:26 Відповісти
Пусть поучатся у своего кумира Адольфа Алоизовича - его братия организовала целые "фабрики "смерти, где из тел даже доход получали (волосы, кожа - всего не упомню). Прошу прощения, что этих мразей тут вспомнил.
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21.07.2022 12:33 Відповісти
Правильно вспомнили. Хотя мне самому страшно, до какого уровня ненависти я дошел, что желаю людям самой мучительной смерти
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21.07.2022 12:40 Відповісти
Лють висушує сльози. Хороший кацап - дохлий кацап.
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21.07.2022 13:56 Відповісти
чому в множині? в тому задрипаному раша-фашистами куп,янську їх що, більше одного?
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21.07.2022 12:29 Відповісти
Их там два на базе двух больниц.
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21.07.2022 12:45 Відповісти
дякую за інформацію.
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21.07.2022 12:50 Відповісти
Пусть на тушёнку перерабатывают и отправляют в баночках родственникам.......
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21.07.2022 12:32 Відповісти
А что, если их "воины" застрелили и съели собаку (правда, какую-то большую и породистую), то человечина по-любому должна быть круче.
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21.07.2022 12:34 Відповісти
і так буде на кожному напрямку, готуйтеся орки!
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21.07.2022 12:34 Відповісти
ибо нехер было сюда переться !!
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21.07.2022 12:35 Відповісти
причём это ещё и не начинали систематически, почемуто, бить хаймарсами по складам и командным пунктам в районе изюма, того же купянска,..... . так, пара ударов. дерьмак, похоже, запретил, или кто из его ставленников.
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21.07.2022 12:51 Відповісти
А шо, вигрібні ями вже по крокви забиті?
Чи бродячі собаки вже пооб'їдалися, та ригають?
В чому проблема?
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21.07.2022 12:35 Відповісти
собаки эвакуировались с хозяевами, бродячие либо сами уходят из зоны активных боевых действий, либо вывезены волонтёрами - их не надо уговаривать, как некоторых, и в отличие от некоторых людей, собаки не склонны к коллаборации, и не ждут рускаго мира осознанно. Вся надежда на лис, но кто ж знал за несколько лет до вторжения, что нельзя было столько отстрелочных на лис давать местным охотникам.
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21.07.2022 12:55 Відповісти
ДВА мости через річку Уразову вже вразили високоточною ракетною зброєю? Це прямо біля кордону України і раші.

Якщо ні, цікаво було б знати чому.

(це до того, що через Куп'янськ-вузловий окупанти ганяють тисячі вагонів з амуніцією)
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21.07.2022 12:37 Відповісти
тут с камрадом последнее время всё тоже озабачивались подобной загадкой в нашей аналитике. почему изюмское направление на север не под обстрелами и антоновский мост. ок, антоновский мост теперь отпал. но почему не терроризируют тот район, пока загадка. единственная версия - потенциальные коллаборанты во власти запретили.
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21.07.2022 12:55 Відповісти
З/д міст було зруйновано в Куп'янську, москалі підігнали залізничні війска та побудували поруч новий, але його теж "розібрали, принаймні так каже влада.
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21.07.2022 14:27 Відповісти
є морозилки у холодильниках
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21.07.2022 12:42 Відповісти
... в смародеренных.
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21.07.2022 12:54 Відповісти
Грузите апельсины бочками.
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21.07.2022 12:47 Відповісти
Под пресс их и паковать брикетами. На выдаче жмура интересоваться его весом до вторжения и нарезать кусок такого же веса.
Какая хрень что прикапывать! Многим и это счастье недоступно! 💀
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21.07.2022 12:52 Відповісти
Свиньям скормили и всех делов.
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21.07.2022 13:10 Відповісти
 
 