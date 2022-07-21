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Энергоатом (402) техника (1712) Запорожская АЭС (665)

Оккупанты загнали тяжелую технику и взрывчатку в машинный зал энергоблока ЗАЭС

заес

Российские военные затянули не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Энергоатома.

"Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора", - говорится в сообщении.

Как отмечается, военная техника захватчиков сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к машзалу энергоблока №1. Следовательно, риск пожара многократно возрастает, а его тушение становится крайне проблематичным. Если же пожар произойдет, например, из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут быть равны той, которая произошла во время аварии на ЧАЭС.

Читайте: Российские оккупанты отобрали пропуска у персонала и вошли в радиационную зону энергоблока ЗАЭС, - "Энергоатом"
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Топ комментарии
+49
МАГАТЭ очень озабочено выражает обеспокоеность.
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21.07.2022 13:37
+38
тактика терористів для шантажу,
москалі таке скрізь будуть робити
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21.07.2022 13:38
+20
і головне, якщо піддатися на їх шантаж - ліпше не стане, вони тільки отримують одне, як одразу захочуть ще чогось і так до безкінечності, доводячі що все ж таки перемовини з терористами це гнила справа.
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21.07.2022 13:41
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Та хай кацапи облучаються цилітельними Гамма променями.
Світитсь будуть уночі від щастя 🤣
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21.07.2022 13:37 Ответить
в машинній залі чиста зона
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21.07.2022 17:30 Ответить
МАГАТЭ очень озабочено выражает обеспокоеность.
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21.07.2022 13:37 Ответить
магатэ вже дуже мастурбованi?
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21.07.2022 14:54 Ответить
тактика терористів для шантажу,
москалі таке скрізь будуть робити
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21.07.2022 13:38 Ответить
і головне, якщо піддатися на їх шантаж - ліпше не стане, вони тільки отримують одне, як одразу захочуть ще чогось і так до безкінечності, доводячі що все ж таки перемовини з терористами це гнила справа.
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21.07.2022 13:41 Ответить
Цей випадок піддається лікуванню тільки препаратом Хаймарс-80, але ефективніше буде Хаймарс-300
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21.07.2022 13:39 Ответить
заєс одна тільки то що вони складуть зброю в одній точці на такому великому протяжному фронті погоди не роблять вю техніку Запорізької обл і зброю все рівно не впіхнуть
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21.07.2022 13:40 Ответить
Кончені орки, ядерни терористи
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21.07.2022 13:40 Ответить
Кацапсячі довбодятли...
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21.07.2022 13:42 Ответить
Вот мне интересно, а почему наши киевские ******** не расквартировали та полк Азов вместо Марика . Ну хотя бы бстальон , вместе со взрывчаткой и складом снарядов ,ракет . Все хотят в белых перчатках воевать
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21.07.2022 13:43 Ответить
potomu shto rusnja bi puljnula tuda - zaprosta. a potom esho vam bi vse eto dermo chernobilj 2.0 ubiratj prishlos.
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21.07.2022 13:55 Ответить
отвечу вопросом на вопрос. как вообще так случилось, что кацапы передовыми частями доехали до Киева, и аж до вечера с ними воевали бородатые мужики с охотничьими ружьями из кустов ?
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21.07.2022 14:00 Ответить
Так само, як з 91-го року Україна, з країни яка мала розвинену економіку та численну армію з великою кількістю різного озброєння, за 30 років перетворилася на найбіднішу країну з олігархічно-феодальним устроєм.
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21.07.2022 16:45 Ответить
Ось не треба тут міфу про розвинуту економіку в 90-х. СССР рухнув саме через недорозвинену, ущербну, немічну економіку. Москва вийшла із СССР та відмовилась виконувати свої зобов'язання якраз по причині економіки. Погугліть буде цікаво.

І ознайомтесь нарешті із "залізним законом олігархії". СССР теж був з олігархічно-феодальним устроєм - просто ви не змогли провести аналогії. Саме через олігархічний спадок від ссср, через так званих червоних директорів - Україна лиш після майдану змогла почати очищення від олігархії.

Що точно в України було в 90-х це багато дешевої техніки для армії. Тому так на пункт наявність армії можна ставити плюс. Але на фоні тих суперників проти кого створювалась вона була тоді приречена.
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21.07.2022 23:21 Ответить
Це брехня. В Гостомелі з перших годин воювали військові. І дуже добре воювали.
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21.07.2022 23:23 Ответить
абизяны дегеративные.
после освобождения Херсона - Мелитополя, - будут бежать из Энергодара, аж пятки будут сверкать
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21.07.2022 13:44 Ответить
ХОХЛЫ? Брысь отсюда кацап


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Реєстрація: 26.02.2022
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21.07.2022 14:34 Ответить
Когда станцию начнут окружать, армии ********** и след простынет.
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21.07.2022 15:49 Ответить
Та це ядерний тероризм. Захопити АЕС та напічкати її вибухівкою! Ну не підари? Лондон та Вишінгтон мають щось робити з ядерним шантажем.
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21.07.2022 13:44 Ответить
И те и другие слишком далеко от эпицентра. Я бы на месте турков и румыно-болгар больше переживал. Хотя ветер дело такое....
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21.07.2022 14:11 Ответить
Но Крысу, если что, писта без шансов.
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21.07.2022 14:15 Ответить
Успіхів радіаційне враження забезпечене
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21.07.2022 13:45 Ответить
Речь идёт о турбинном отделении.
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21.07.2022 15:21 Ответить
Кацапы-это квинтэссенция дичи🤦
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21.07.2022 13:45 Ответить
Это дичь? - Дичь. - А она не улетит? - Нет, она жаренная. (с)
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21.07.2022 13:48 Ответить
а вот, зацени ))
https://twitter.com/i/status/1549385982843183112
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21.07.2022 13:49 Ответить
Це люта крінжатіна - блювати тягне
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21.07.2022 13:53 Ответить
Твою дивізію! Я ж обідаю!
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21.07.2022 14:08 Ответить
аааа крокодилы бегемоты.... ааа и зеленый попугай
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21.07.2022 14:18 Ответить
***!!! Мои глазааа!!!!!!!
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21.07.2022 19:01 Ответить
Як не за жінками з дітьми, так за ядерними реакторами ховаються - доблєсниє долбойоби, ***...
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21.07.2022 13:46 Ответить
Необхідно терміново виводити з експлуатації реактори бо ці ідіоти точно там все грохнуть
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21.07.2022 13:48 Ответить
Яким чином, заес же захоплена.
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21.07.2022 13:49 Ответить
Представте собі у нас немає можливості це зробити. І це дуже гігантський прорахунок для країни, її влади та армії.
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21.07.2022 23:09 Ответить
etih ********* - ne vipuskatj zhivimi i na obmen nevidovatj . lutshe sevo ubitj na meste
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21.07.2022 13:52 Ответить
І що завадить влупити по орченятах смарт снарядами🤔 Підривник ставиться на осколочну дію, навіть якщо вибухне в реакторній залі, то реактору це всеодно, що слону дробина в дупу такий у нього захист, а от кацапи таки обдрищуться😁 Окрім того можна ж обстріляти спочатку агітаційними снарядами спорядженими листівками з попереджувальним текстом, а після одразу ж покласти пару снарядів впритул біля стінки реакторного залу😁 Треба дати зрозуміти кацапам, що вони попали ще на більш їбанутіших, ніж вони, тільки таку мову ця свинота розуміє, з кацапом не діє правило "око за око", до кацапа потрібно застосовувати принцип "ти мнє глаз, я тєбє оба", і зразу все наладиться... От побачите 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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21.07.2022 13:52 Ответить
ne nu...vi tochna Pavlik Morozov vi hotite shtobi saljut ot boekomplekta orkov prjamo po teploobmenniku reaktora "otrabotal" ?
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21.07.2022 14:00 Ответить
Ви, шановний, як завжди, неуважні 😁Спочатку стріляємо агітаційними снарядами з установкою підривача на повітряний підрив, висота підриву регулюється тим же підривачем Ви хоч маєте зелене поняття про артилерію, матеріальну складову артилерії та її бойове застосування
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21.07.2022 14:23 Ответить
не демонструй свою тупість так відверто
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21.07.2022 17:33 Ответить
Вам бы дивизией командовать. Ракетной. Цены бы не было.
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21.07.2022 14:18 Ответить
Ракетних дивізій, шановний, в Україні немає, хоча колись і були. Якщо не знаєте організаційну структуру артилерії ЗСУ краще мовчіть, "молчі за умного сойдьошь", була така приказка популярна в лавах "СА СССР." 😁 Щодо командування дивізією, як бачимо не склалось, а ось від взвода до бригади ,- легко
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21.07.2022 14:58 Ответить
одні окопи у рудому лісі копали вже. а тут ще одні казкові довбойоби намалювалися.
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21.07.2022 13:54 Ответить
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21.07.2022 13:57 Ответить
Дешеві рашистські понти.Техніка знаходиться у залі отже застосування неможливе, у випадку повного оточення українськими ЗСУ вони ніколи не підірвуть себе,бо сцикливі, а от долю «Азову» у Мариуполі хай відчують на власній шкурі
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21.07.2022 14:03 Ответить
Терроризм чистой воды. Что будет если у етих криворуких сдетонирует ихниие старые боеприпасы которые они с 50-х годов соскребали со всего совка? Ну что Европа, дальше будете рассказывать что с Рашкой нужно договариваться?
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21.07.2022 14:06 Ответить
Спасибо нашему великому Зе просто перестанем стрелять посмотрим в глаза великому пуй-лу увидим там мир договоримся посередине и будем есть шашлыки Ничего не забыла? КОГО ВЫБРАЛИ ТО И КУШАЕМ
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21.07.2022 14:08 Ответить
Помнится как наша власть рассказывала что сдала Энергодар без боя чтобы не подвергать АЕС опасности. Ну вот получили то что хотели. Кучка обезумевших росийских террористов со взрывчаткой прямо в енергоблоке очень способствуют безопасности
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21.07.2022 14:10 Ответить
Ви ж пам'ятаєте,що військові рішення приймає не "влада",а Залужний? Навіщо таке писати?
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21.07.2022 23:25 Ответить
сначала надо отрезать АЭС от снабжения оружием и новыми орками, а потом перерезать всех орков внутри..., такой нехитрый план...
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21.07.2022 14:15 Ответить
Осталось пройти 100 км с боями и все.
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21.07.2022 14:20 Ответить
и взять штурмом укрепрайон, по которому нельзя валить из артилерии и бомбить с самолетов. всего то, подумаешь. у диванных теоретиков все просто, а в жизни как то не очень, особенно когда ты бежиш в первом ряду с автоматом.
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21.07.2022 14:24 Ответить
Зато всё можно оставить без подвоза топлива, боеприпасов и продуктов.
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21.07.2022 16:18 Ответить
совкодрочерне, тобі б тільки штурмувати.....
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21.07.2022 17:35 Ответить
Нехай їдять уранові стрижні та запивають важкою водою.
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21.07.2022 18:13 Ответить
ща маслины поймают..
в сапожыщи паршивые выданные
не займай их ствола нима..
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21.07.2022 14:19 Ответить
Какой вы отборный бред несете. Приедете пожить в радиусе 100 км от расфуяченой АЭС? Или на Пенсильванщине спокойнее?
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21.07.2022 14:21 Ответить
Это кацапский троль
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21.07.2022 14:38 Ответить
Типа тактическое ядерное оружие путлера на территории Украины...
Потом скажут что все сделал Ze...
В 1941 году сралин взорвал ДнепроГэс...погибло более 100 000 людей...включая красных армейцев...
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21.07.2022 14:29 Ответить
Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС.

До співучасників такого МОЖЛИВОГО злочину НЕОБХІДНО зарахувати всіх, хто причетний до непідриву мостів в районі кримського перешийку ..НА всіх рівнях влади.
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21.07.2022 14:34 Ответить
не демоструй свою тупість так відверто....
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21.07.2022 17:36 Ответить
Кацапи не підписали жодних обмежуючих конвенцій,тому й діють підло і використовують все що заборонено,і плюють на правила ведення війни.Це країна-терорист і мене вкрай дивує,чому Україна сама має впоратись з цією напастю.Ядерна зброя тут не аргумент.Здичавілі терористи можуть використати її в будь який момент,а можуть і не використати.Так для чого чекати,коли можна всім разом це якраз і перевірити? Єдине пояснення прямого невтручання Заходу -це надія на можливу внутрішню дестабілізацію мордору,але поки що такого на болотах не спостерігається.
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21.07.2022 14:36 Ответить
«плюють на правила ведення війни»⁉️

Війна - це не футбол і не шахи . Які правила ? Хто наглее і хітрее - той і перемагає
І ще треба меньш владі ідіотів трендіти в ЗМІ про плани та оружие
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21.07.2022 14:43 Ответить
Схоже що живими їх звідти не випустять,якщо не буде "жесту доброі волі".
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21.07.2022 14:40 Ответить
Ці терористи керуються командами Пуйла, то ж заходу варто дати зрозуміти цій мерзоті, що такий випадок буде прирівнюватись до ядерної атаки яка звісно не знає кордонів. Його вже один раз попереджали, здається Джонсон - подіяло...
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21.07.2022 14:50 Ответить
Які ж тупі ці орки, включаючи командирів! Дрімучі дебіли...
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21.07.2022 14:56 Ответить
най ховають хоч у лісі - це акт тероризму і можно застосовувати хімічну зброю, витравити як щурів, попередньо евакуювавши населення
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21.07.2022 15:11 Ответить
Такое впечатление, что ***** насмотрелось видиков в 90-е, и это так ему зашло, что оно теперь так и живёт. Захватил АЭС и взял всю Европу за яйца. Ага. Щас.
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21.07.2022 16:21 Ответить
куйло в 90-е тягал чемодан, в который срал собчак
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21.07.2022 17:20 Ответить
Деньги на видеоаппаратуру у них были.
Так что видеокассеты глотались пачками.
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21.07.2022 18:12 Ответить
кіно є, а де німці?
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21.07.2022 17:38 Ответить
Вчіться.

Там могла би бути українська важка техніка та військові, які до сьогодні могли б планомірно вбивати всіх окупантів щоб туди пробували лізти.

Яка ж бездарна система оборони в країни була. Надіюсь майбутні покоління зроблять висновки і АЕС та інші такі об'єкти перетворять в автоматизовані оборонні форпости, які можуть робити смерть роками всім хто до них наближатиметься.

АЕС це ж бункер із метровими стінами металу. І так бездарно було втрачено...
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21.07.2022 23:05 Ответить
Дуже небезпечна ситуація. Ядерний шантаж.
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21.07.2022 23:28 Ответить
 
 