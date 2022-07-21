Оккупанты загнали тяжелую технику и взрывчатку в машинный зал энергоблока ЗАЭС
Российские военные затянули не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Энергоатома.
"Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора", - говорится в сообщении.
Как отмечается, военная техника захватчиков сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к машзалу энергоблока №1. Следовательно, риск пожара многократно возрастает, а его тушение становится крайне проблематичным. Если же пожар произойдет, например, из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут быть равны той, которая произошла во время аварии на ЧАЭС.
Пожалуйста, подождите...
Світитсь будуть уночі від щастя 🤣
москалі таке скрізь будуть робити
І ознайомтесь нарешті із "залізним законом олігархії". СССР теж був з олігархічно-феодальним устроєм - просто ви не змогли провести аналогії. Саме через олігархічний спадок від ссср, через так званих червоних директорів - Україна лиш після майдану змогла почати очищення від олігархії.
Що точно в України було в 90-х це багато дешевої техніки для армії. Тому так на пункт наявність армії можна ставити плюс. Але на фоні тих суперників проти кого створювалась вона була тоді приречена.
после освобождения Херсона - Мелитополя, - будут бежать из Энергодара, аж пятки будут сверкать
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Реєстрація: 26.02.2022
https://twitter.com/i/status/1549385982843183112
в сапожыщи паршивые выданные
не займай их ствола нима..
Потом скажут что все сделал Ze...
В 1941 году сралин взорвал ДнепроГэс...погибло более 100 000 людей...включая красных армейцев...
До співучасників такого МОЖЛИВОГО злочину НЕОБХІДНО зарахувати всіх, хто причетний до непідриву мостів в районі кримського перешийку ..НА всіх рівнях влади.
Війна - це не футбол і не шахи . Які правила ? Хто наглее і хітрее - той і перемагає
І ще треба меньш владі ідіотів трендіти в ЗМІ про плани та оружие
Так что видеокассеты глотались пачками.
Там могла би бути українська важка техніка та військові, які до сьогодні могли б планомірно вбивати всіх окупантів щоб туди пробували лізти.
Яка ж бездарна система оборони в країни була. Надіюсь майбутні покоління зроблять висновки і АЕС та інші такі об'єкти перетворять в автоматизовані оборонні форпости, які можуть робити смерть роками всім хто до них наближатиметься.
АЕС це ж бункер із метровими стінами металу. І так бездарно було втрачено...