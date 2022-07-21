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Окупанти загнали важку техніку та вибухівку до машинної зали енергоблока ЗАЕС

заес

Російські військові затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланняим на телеграм Енергоатому.

"Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1. Відтак ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним. Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС.

Читайте також: Окупанти хочуть розмістити свій арсенал всередині Запорізької АЕС. Це перекриє доступ пожежної техніки

Автор: 

Енергоатом (1635) техніка (1825) Запорізька АЕС (1404)


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Топ коментарі
+49
МАГАТЭ очень озабочено выражает обеспокоеность.
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21.07.2022 13:37
+38
тактика терористів для шантажу,
москалі таке скрізь будуть робити
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21.07.2022 13:38
+20
і головне, якщо піддатися на їх шантаж - ліпше не стане, вони тільки отримують одне, як одразу захочуть ще чогось і так до безкінечності, доводячі що все ж таки перемовини з терористами це гнила справа.
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21.07.2022 13:41
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Та хай кацапи облучаються цилітельними Гамма променями.
Світитсь будуть уночі від щастя 🤣
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21.07.2022 13:37 Відповісти
в машинній залі чиста зона
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21.07.2022 17:30 Відповісти
МАГАТЭ очень озабочено выражает обеспокоеность.
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21.07.2022 13:37 Відповісти
магатэ вже дуже мастурбованi?
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21.07.2022 14:54 Відповісти
тактика терористів для шантажу,
москалі таке скрізь будуть робити
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21.07.2022 13:38 Відповісти
і головне, якщо піддатися на їх шантаж - ліпше не стане, вони тільки отримують одне, як одразу захочуть ще чогось і так до безкінечності, доводячі що все ж таки перемовини з терористами це гнила справа.
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21.07.2022 13:41 Відповісти
Цей випадок піддається лікуванню тільки препаратом Хаймарс-80, але ефективніше буде Хаймарс-300
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21.07.2022 13:39 Відповісти
заєс одна тільки то що вони складуть зброю в одній точці на такому великому протяжному фронті погоди не роблять вю техніку Запорізької обл і зброю все рівно не впіхнуть
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21.07.2022 13:40 Відповісти
Кончені орки, ядерни терористи
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21.07.2022 13:40 Відповісти
Кацапсячі довбодятли...
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21.07.2022 13:42 Відповісти
Вот мне интересно, а почему наши киевские ******** не расквартировали та полк Азов вместо Марика . Ну хотя бы бстальон , вместе со взрывчаткой и складом снарядов ,ракет . Все хотят в белых перчатках воевать
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21.07.2022 13:43 Відповісти
potomu shto rusnja bi puljnula tuda - zaprosta. a potom esho vam bi vse eto dermo chernobilj 2.0 ubiratj prishlos.
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21.07.2022 13:55 Відповісти
отвечу вопросом на вопрос. как вообще так случилось, что кацапы передовыми частями доехали до Киева, и аж до вечера с ними воевали бородатые мужики с охотничьими ружьями из кустов ?
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21.07.2022 14:00 Відповісти
Так само, як з 91-го року Україна, з країни яка мала розвинену економіку та численну армію з великою кількістю різного озброєння, за 30 років перетворилася на найбіднішу країну з олігархічно-феодальним устроєм.
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21.07.2022 16:45 Відповісти
Ось не треба тут міфу про розвинуту економіку в 90-х. СССР рухнув саме через недорозвинену, ущербну, немічну економіку. Москва вийшла із СССР та відмовилась виконувати свої зобов'язання якраз по причині економіки. Погугліть буде цікаво.

І ознайомтесь нарешті із "залізним законом олігархії". СССР теж був з олігархічно-феодальним устроєм - просто ви не змогли провести аналогії. Саме через олігархічний спадок від ссср, через так званих червоних директорів - Україна лиш після майдану змогла почати очищення від олігархії.

Що точно в України було в 90-х це багато дешевої техніки для армії. Тому так на пункт наявність армії можна ставити плюс. Але на фоні тих суперників проти кого створювалась вона була тоді приречена.
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21.07.2022 23:21 Відповісти
Це брехня. В Гостомелі з перших годин воювали військові. І дуже добре воювали.
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21.07.2022 23:23 Відповісти
абизяны дегеративные.
после освобождения Херсона - Мелитополя, - будут бежать из Энергодара, аж пятки будут сверкать
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21.07.2022 13:44 Відповісти
ХОХЛЫ? Брысь отсюда кацап


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Реєстрація: 26.02.2022
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21.07.2022 14:34 Відповісти
Когда станцию начнут окружать, армии ********** и след простынет.
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21.07.2022 15:49 Відповісти
Та це ядерний тероризм. Захопити АЕС та напічкати її вибухівкою! Ну не підари? Лондон та Вишінгтон мають щось робити з ядерним шантажем.
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21.07.2022 13:44 Відповісти
И те и другие слишком далеко от эпицентра. Я бы на месте турков и румыно-болгар больше переживал. Хотя ветер дело такое....
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21.07.2022 14:11 Відповісти
Но Крысу, если что, писта без шансов.
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21.07.2022 14:15 Відповісти
Успіхів радіаційне враження забезпечене
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21.07.2022 13:45 Відповісти
Речь идёт о турбинном отделении.
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21.07.2022 15:21 Відповісти
Кацапы-это квинтэссенция дичи🤦
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21.07.2022 13:45 Відповісти
Это дичь? - Дичь. - А она не улетит? - Нет, она жаренная. (с)
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21.07.2022 13:48 Відповісти
а вот, зацени ))
https://twitter.com/i/status/1549385982843183112
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21.07.2022 13:49 Відповісти
Це люта крінжатіна - блювати тягне
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21.07.2022 13:53 Відповісти
Твою дивізію! Я ж обідаю!
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21.07.2022 14:08 Відповісти
аааа крокодилы бегемоты.... ааа и зеленый попугай
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21.07.2022 14:18 Відповісти
***!!! Мои глазааа!!!!!!!
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21.07.2022 19:01 Відповісти
Як не за жінками з дітьми, так за ядерними реакторами ховаються - доблєсниє долбойоби, ***...
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21.07.2022 13:46 Відповісти
Необхідно терміново виводити з експлуатації реактори бо ці ідіоти точно там все грохнуть
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21.07.2022 13:48 Відповісти
Яким чином, заес же захоплена.
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21.07.2022 13:49 Відповісти
Представте собі у нас немає можливості це зробити. І це дуже гігантський прорахунок для країни, її влади та армії.
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21.07.2022 23:09 Відповісти
etih ********* - ne vipuskatj zhivimi i na obmen nevidovatj . lutshe sevo ubitj na meste
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21.07.2022 13:52 Відповісти
І що завадить влупити по орченятах смарт снарядами🤔 Підривник ставиться на осколочну дію, навіть якщо вибухне в реакторній залі, то реактору це всеодно, що слону дробина в дупу такий у нього захист, а от кацапи таки обдрищуться😁 Окрім того можна ж обстріляти спочатку агітаційними снарядами спорядженими листівками з попереджувальним текстом, а після одразу ж покласти пару снарядів впритул біля стінки реакторного залу😁 Треба дати зрозуміти кацапам, що вони попали ще на більш їбанутіших, ніж вони, тільки таку мову ця свинота розуміє, з кацапом не діє правило "око за око", до кацапа потрібно застосовувати принцип "ти мнє глаз, я тєбє оба", і зразу все наладиться... От побачите 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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21.07.2022 13:52 Відповісти
ne nu...vi tochna Pavlik Morozov vi hotite shtobi saljut ot boekomplekta orkov prjamo po teploobmenniku reaktora "otrabotal" ?
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21.07.2022 14:00 Відповісти
Ви, шановний, як завжди, неуважні 😁Спочатку стріляємо агітаційними снарядами з установкою підривача на повітряний підрив, висота підриву регулюється тим же підривачем Ви хоч маєте зелене поняття про артилерію, матеріальну складову артилерії та її бойове застосування
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21.07.2022 14:23 Відповісти
не демонструй свою тупість так відверто
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21.07.2022 17:33 Відповісти
Вам бы дивизией командовать. Ракетной. Цены бы не было.
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21.07.2022 14:18 Відповісти
Ракетних дивізій, шановний, в Україні немає, хоча колись і були. Якщо не знаєте організаційну структуру артилерії ЗСУ краще мовчіть, "молчі за умного сойдьошь", була така приказка популярна в лавах "СА СССР." 😁 Щодо командування дивізією, як бачимо не склалось, а ось від взвода до бригади ,- легко
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21.07.2022 14:58 Відповісти
одні окопи у рудому лісі копали вже. а тут ще одні казкові довбойоби намалювалися.
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21.07.2022 13:54 Відповісти
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21.07.2022 13:57 Відповісти
Дешеві рашистські понти.Техніка знаходиться у залі отже застосування неможливе, у випадку повного оточення українськими ЗСУ вони ніколи не підірвуть себе,бо сцикливі, а от долю «Азову» у Мариуполі хай відчують на власній шкурі
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21.07.2022 14:03 Відповісти
Терроризм чистой воды. Что будет если у етих криворуких сдетонирует ихниие старые боеприпасы которые они с 50-х годов соскребали со всего совка? Ну что Европа, дальше будете рассказывать что с Рашкой нужно договариваться?
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21.07.2022 14:06 Відповісти
Спасибо нашему великому Зе просто перестанем стрелять посмотрим в глаза великому пуй-лу увидим там мир договоримся посередине и будем есть шашлыки Ничего не забыла? КОГО ВЫБРАЛИ ТО И КУШАЕМ
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21.07.2022 14:08 Відповісти
Помнится как наша власть рассказывала что сдала Энергодар без боя чтобы не подвергать АЕС опасности. Ну вот получили то что хотели. Кучка обезумевших росийских террористов со взрывчаткой прямо в енергоблоке очень способствуют безопасности
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21.07.2022 14:10 Відповісти
Ви ж пам'ятаєте,що військові рішення приймає не "влада",а Залужний? Навіщо таке писати?
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21.07.2022 23:25 Відповісти
сначала надо отрезать АЭС от снабжения оружием и новыми орками, а потом перерезать всех орков внутри..., такой нехитрый план...
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21.07.2022 14:15 Відповісти
Осталось пройти 100 км с боями и все.
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21.07.2022 14:20 Відповісти
и взять штурмом укрепрайон, по которому нельзя валить из артилерии и бомбить с самолетов. всего то, подумаешь. у диванных теоретиков все просто, а в жизни как то не очень, особенно когда ты бежиш в первом ряду с автоматом.
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21.07.2022 14:24 Відповісти
Зато всё можно оставить без подвоза топлива, боеприпасов и продуктов.
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21.07.2022 16:18 Відповісти
совкодрочерне, тобі б тільки штурмувати.....
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21.07.2022 17:35 Відповісти
Нехай їдять уранові стрижні та запивають важкою водою.
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21.07.2022 18:13 Відповісти
ща маслины поймают..
в сапожыщи паршивые выданные
не займай их ствола нима..
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21.07.2022 14:19 Відповісти
Какой вы отборный бред несете. Приедете пожить в радиусе 100 км от расфуяченой АЭС? Или на Пенсильванщине спокойнее?
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21.07.2022 14:21 Відповісти
Это кацапский троль
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21.07.2022 14:38 Відповісти
Типа тактическое ядерное оружие путлера на территории Украины...
Потом скажут что все сделал Ze...
В 1941 году сралин взорвал ДнепроГэс...погибло более 100 000 людей...включая красных армейцев...
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21.07.2022 14:29 Відповісти
Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС.

До співучасників такого МОЖЛИВОГО злочину НЕОБХІДНО зарахувати всіх, хто причетний до непідриву мостів в районі кримського перешийку ..НА всіх рівнях влади.
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21.07.2022 14:34 Відповісти
не демоструй свою тупість так відверто....
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21.07.2022 17:36 Відповісти
Кацапи не підписали жодних обмежуючих конвенцій,тому й діють підло і використовують все що заборонено,і плюють на правила ведення війни.Це країна-терорист і мене вкрай дивує,чому Україна сама має впоратись з цією напастю.Ядерна зброя тут не аргумент.Здичавілі терористи можуть використати її в будь який момент,а можуть і не використати.Так для чого чекати,коли можна всім разом це якраз і перевірити? Єдине пояснення прямого невтручання Заходу -це надія на можливу внутрішню дестабілізацію мордору,але поки що такого на болотах не спостерігається.
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21.07.2022 14:36 Відповісти
«плюють на правила ведення війни»⁉️

Війна - це не футбол і не шахи . Які правила ? Хто наглее і хітрее - той і перемагає
І ще треба меньш владі ідіотів трендіти в ЗМІ про плани та оружие
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21.07.2022 14:43 Відповісти
Схоже що живими їх звідти не випустять,якщо не буде "жесту доброі волі".
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21.07.2022 14:40 Відповісти
Ці терористи керуються командами Пуйла, то ж заходу варто дати зрозуміти цій мерзоті, що такий випадок буде прирівнюватись до ядерної атаки яка звісно не знає кордонів. Його вже один раз попереджали, здається Джонсон - подіяло...
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21.07.2022 14:50 Відповісти
Які ж тупі ці орки, включаючи командирів! Дрімучі дебіли...
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21.07.2022 14:56 Відповісти
най ховають хоч у лісі - це акт тероризму і можно застосовувати хімічну зброю, витравити як щурів, попередньо евакуювавши населення
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21.07.2022 15:11 Відповісти
Такое впечатление, что ***** насмотрелось видиков в 90-е, и это так ему зашло, что оно теперь так и живёт. Захватил АЭС и взял всю Европу за яйца. Ага. Щас.
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21.07.2022 16:21 Відповісти
куйло в 90-е тягал чемодан, в который срал собчак
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21.07.2022 17:20 Відповісти
Деньги на видеоаппаратуру у них были.
Так что видеокассеты глотались пачками.
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21.07.2022 18:12 Відповісти
кіно є, а де німці?
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21.07.2022 17:38 Відповісти
Вчіться.

Там могла би бути українська важка техніка та військові, які до сьогодні могли б планомірно вбивати всіх окупантів щоб туди пробували лізти.

Яка ж бездарна система оборони в країни була. Надіюсь майбутні покоління зроблять висновки і АЕС та інші такі об'єкти перетворять в автоматизовані оборонні форпости, які можуть робити смерть роками всім хто до них наближатиметься.

АЕС це ж бункер із метровими стінами металу. І так бездарно було втрачено...
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21.07.2022 23:05 Відповісти
Дуже небезпечна ситуація. Ядерний шантаж.
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21.07.2022 23:28 Відповісти
 
 