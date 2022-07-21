Окупанти загнали важку техніку та вибухівку до машинної зали енергоблока ЗАЕС
Російські військові затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланняим на телеграм Енергоатому.
"Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1. Відтак ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним. Якщо ж пожежа станеться, наприклад через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Світитсь будуть уночі від щастя 🤣
москалі таке скрізь будуть робити
І ознайомтесь нарешті із "залізним законом олігархії". СССР теж був з олігархічно-феодальним устроєм - просто ви не змогли провести аналогії. Саме через олігархічний спадок від ссср, через так званих червоних директорів - Україна лиш після майдану змогла почати очищення від олігархії.
Що точно в України було в 90-х це багато дешевої техніки для армії. Тому так на пункт наявність армії можна ставити плюс. Але на фоні тих суперників проти кого створювалась вона була тоді приречена.
после освобождения Херсона - Мелитополя, - будут бежать из Энергодара, аж пятки будут сверкать
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 26.02.2022
https://twitter.com/i/status/1549385982843183112
в сапожыщи паршивые выданные
не займай их ствола нима..
Потом скажут что все сделал Ze...
В 1941 году сралин взорвал ДнепроГэс...погибло более 100 000 людей...включая красных армейцев...
До співучасників такого МОЖЛИВОГО злочину НЕОБХІДНО зарахувати всіх, хто причетний до непідриву мостів в районі кримського перешийку ..НА всіх рівнях влади.
Війна - це не футбол і не шахи . Які правила ? Хто наглее і хітрее - той і перемагає
І ще треба меньш владі ідіотів трендіти в ЗМІ про плани та оружие
Так что видеокассеты глотались пачками.
Там могла би бути українська важка техніка та військові, які до сьогодні могли б планомірно вбивати всіх окупантів щоб туди пробували лізти.
Яка ж бездарна система оборони в країни була. Надіюсь майбутні покоління зроблять висновки і АЕС та інші такі об'єкти перетворять в автоматизовані оборонні форпости, які можуть робити смерть роками всім хто до них наближатиметься.
АЕС це ж бункер із метровими стінами металу. І так бездарно було втрачено...