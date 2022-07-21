Военные учения в Беларуси еще раз продлили

Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной снова продлили – на этот раз, по меньшей мере, до 31 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

О том, что обучение ВС РБ в Беларуси продлено как минимум до 31 июля, свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах.

По данным талеграм-канала, с конца апреля в Беларуси продолжали военные учения "на неделю" уже 13 раз. Ожидаемые даты завершения обучения на полигонах:

Борисовский (227) до 31.07;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 31.07;

Гожский (под Гродно) до 29.07;

Брестский до 31.07;

Репище (Осиповичи) до 29.07;

Марьина Горка до 31.07;

Лосвидо (под Витебском) до 31.07;

Неман (под Березовкой) до 30.07;

Обуз-Лесновский (под Барановичами) 29.07;

Чепелево (под Слонимом) до 29:07;

Доманово (под Ивацевичами) до 30.07;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 29.07;

Заслоновое (под Лепелем) до 31.07.

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