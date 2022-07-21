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Беларусь (7771) военные учения (3437)

Военные учения в Беларуси еще раз продлили

білорусь

Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной снова продлили – на этот раз, по меньшей мере, до 31 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

О том, что обучение ВС РБ в Беларуси продлено как минимум до 31 июля, свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах.

По данным талеграм-канала, с конца апреля в Беларуси продолжали военные учения "на неделю" уже 13 раз. Ожидаемые даты завершения обучения на полигонах:

  • Борисовский (227) до 31.07;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 31.07;
  • Гожский (под Гродно) до 29.07;
  • Брестский до 31.07;
  • Репище (Осиповичи) до 29.07;
  • Марьина Горка до 31.07;
  • Лосвидо (под Витебском) до 31.07;
  • Неман (под Березовкой) до 30.07;
  • Обуз-Лесновский (под Барановичами) 29.07;
  • Чепелево (под Слонимом) до 29:07;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 30.07;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 29.07;
  • Заслоновое (под Лепелем) до 31.07.

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Вони там будуть навчатися до кінця війни
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21.07.2022 15:51 Ответить
Росіяни, он, не тільки постійно "навчалися" на полігонах, але й в Грузії та Сирії "практикувалися" Потім з 2014 року те саме в Україні робили Багато це їм допомогло? Білоруси ж вчаться воювать радянською зброєю - як і росіяни Але ж ми їх лупимо НАТовською!
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21.07.2022 15:53 Ответить
У белорусов военного опыта нет вообще. Может старыйе, еще те кто в Красной армит служил и могут что то, но таких немного.
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21.07.2022 17:31 Ответить
Вот хитрожепые Козломордасы.... Сами не пошли своей "спецоперацей" на Западную Украину, но "братушек" беларусов гонят на верную погибель....Вот вам и беларусско-российская дружба

От себя добавлю....Беларусам вообще нех делать на Западной Украине....Если на Востоке с русней воюет только ВСУ и кучка местной ТЕРОБОРОНЫ...а все остальное население пассивное, латентное...которому по-большому счету пох какая ВЛАСТЬ, русская или украинская....
То на ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ будет для белорусов кромешний АД...кроме ВСУ и местной ТЕРОБОРОНЫ, в лучшей традиции БАНДЕРОВСКОЙ ПАРТИЗАНКИ, здесь будет воевать ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, которая традиционно не желает связываться с государством, поэтому не вступает ни в какие ТЕРОБОРОНУЫ, ни в ВСУ...но которая идейная....которая за Украину пасть любому порвет)))
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21.07.2022 16:06 Ответить
Ничего они не сделают. Только нервы треплют. А воевать не пойдут. Это не несчастные мобики из Л/ДНР. На них можно просто забить
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21.07.2022 16:17 Ответить
Если учения продлят - сколько еще листов шифера поломают "храбрыя беларусския спецназовцы"? У них же плечи будут болеть от построений "человеческих пирамидок с флагами".
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21.07.2022 16:59 Ответить
колхан, ты свою ********* еще обязательно выпросишь! Даже не сомневайся, мудило колхозное.
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21.07.2022 19:58 Ответить
 
 