Військові навчання в Білорусі вкотре продовжили

Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною знову продовжили – цього разу щонайменше до 31 липня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Про те, що навчання ЗС РБ в Білорусі продовжено як мінімум до 31 липня, свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

За даними талеграм-каналу, з кінця квітня в Білорусі продовжували військові навчання "на тиждень" вже 13 разів. Очікувані дати завершення навчання на полігонах:

Борисівський (227) до 31.07;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 31.07;

Гозький (під Гродно) до 29.07;

Брестський до 31.07;

Репище (Осиповичі) до 29.07;

Мар'їна Гірка до 31.07;

Лосвідо (під Вітебськом) до 31.07;

Неман (під Березівкою) до 30.07;

Обуз-Лісновський (під Барановичами) 29.07;

Чепелеве (під Слонімом) до 29:07;

Доманове (під Івацевичами) до 30.07;

Стрільбище під Старими Дорогами до 29.07;

Заслонове (під Лепелем) до 31.07.

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