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Військові навчання в Білорусі вкотре продовжили

білорусь

Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною знову продовжили – цього разу щонайменше до 31 липня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Про те, що навчання ЗС РБ в Білорусі продовжено як мінімум до 31 липня, свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

За даними талеграм-каналу, з кінця квітня в Білорусі продовжували військові навчання "на тиждень" вже 13 разів. Очікувані дати завершення навчання на полігонах:

  • Борисівський (227) до 31.07;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 31.07;
  • Гозький (під Гродно) до 29.07;
  • Брестський до 31.07;
  • Репище (Осиповичі) до 29.07;
  • Мар'їна Гірка до 31.07;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 31.07;
  • Неман (під Березівкою) до 30.07;
  • Обуз-Лісновський (під Барановичами) 29.07;
  • Чепелеве (під Слонімом) до 29:07;
  • Доманове (під Івацевичами) до 30.07;
  • Стрільбище під Старими Дорогами до 29.07;
  • Заслонове (під Лепелем) до 31.07.

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Автор: 

Білорусь (7929) військові навчання (2775)


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Вони там будуть навчатися до кінця війни
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21.07.2022 15:51 Відповісти
Росіяни, он, не тільки постійно "навчалися" на полігонах, але й в Грузії та Сирії "практикувалися" Потім з 2014 року те саме в Україні робили Багато це їм допомогло? Білоруси ж вчаться воювать радянською зброєю - як і росіяни Але ж ми їх лупимо НАТовською!
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21.07.2022 15:53 Відповісти
У белорусов военного опыта нет вообще. Может старыйе, еще те кто в Красной армит служил и могут что то, но таких немного.
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21.07.2022 17:31 Відповісти
Вот хитрожепые Козломордасы.... Сами не пошли своей "спецоперацей" на Западную Украину, но "братушек" беларусов гонят на верную погибель....Вот вам и беларусско-российская дружба

От себя добавлю....Беларусам вообще нех делать на Западной Украине....Если на Востоке с русней воюет только ВСУ и кучка местной ТЕРОБОРОНЫ...а все остальное население пассивное, латентное...которому по-большому счету пох какая ВЛАСТЬ, русская или украинская....
То на ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ будет для белорусов кромешний АД...кроме ВСУ и местной ТЕРОБОРОНЫ, в лучшей традиции БАНДЕРОВСКОЙ ПАРТИЗАНКИ, здесь будет воевать ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, которая традиционно не желает связываться с государством, поэтому не вступает ни в какие ТЕРОБОРОНУЫ, ни в ВСУ...но которая идейная....которая за Украину пасть любому порвет)))
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21.07.2022 16:06 Відповісти
Ничего они не сделают. Только нервы треплют. А воевать не пойдут. Это не несчастные мобики из Л/ДНР. На них можно просто забить
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21.07.2022 16:17 Відповісти
Если учения продлят - сколько еще листов шифера поломают "храбрыя беларусския спецназовцы"? У них же плечи будут болеть от построений "человеческих пирамидок с флагами".
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21.07.2022 16:59 Відповісти
колхан, ты свою ********* еще обязательно выпросишь! Даже не сомневайся, мудило колхозное.
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21.07.2022 19:58 Відповісти
 
 