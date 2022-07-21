Військові навчання в Білорусі вкотре продовжили
Навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною знову продовжили – цього разу щонайменше до 31 липня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Беларускі Гаюн".
Про те, що навчання ЗС РБ в Білорусі продовжено як мінімум до 31 липня, свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.
За даними талеграм-каналу, з кінця квітня в Білорусі продовжували військові навчання "на тиждень" вже 13 разів. Очікувані дати завершення навчання на полігонах:
- Борисівський (227) до 31.07;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 31.07;
- Гозький (під Гродно) до 29.07;
- Брестський до 31.07;
- Репище (Осиповичі) до 29.07;
- Мар'їна Гірка до 31.07;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 31.07;
- Неман (під Березівкою) до 30.07;
- Обуз-Лісновський (під Барановичами) 29.07;
- Чепелеве (під Слонімом) до 29:07;
- Доманове (під Івацевичами) до 30.07;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 29.07;
- Заслонове (під Лепелем) до 31.07.
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От себя добавлю....Беларусам вообще нех делать на Западной Украине....Если на Востоке с русней воюет только ВСУ и кучка местной ТЕРОБОРОНЫ...а все остальное население пассивное, латентное...которому по-большому счету пох какая ВЛАСТЬ, русская или украинская....
То на ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ будет для белорусов кромешний АД...кроме ВСУ и местной ТЕРОБОРОНЫ, в лучшей традиции БАНДЕРОВСКОЙ ПАРТИЗАНКИ, здесь будет воевать ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, которая традиционно не желает связываться с государством, поэтому не вступает ни в какие ТЕРОБОРОНУЫ, ни в ВСУ...но которая идейная....которая за Украину пасть любому порвет)))