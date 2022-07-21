В оккупированном Севастополе отменили парад ко Дню ВМФ России

Празднование дня Военно-морского флота России в оккупированном Севастополе 31 июля состоится в сокращенном варианте без традиционного парада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В этом году не состоится торжественное собрание моряков-черноморцев в Доме офицеров и торжественный прием командующего, а также традиционный военно-спортивный праздник для жителей города в акватории Севастопольской бухты", - говорится в сообщении.

"Праздник" будет состоять в возложении венков к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, возложению венков на воду на рейде Карантинной бухты. На Графской пристани состоится церемония предоставления патрульному катеру имени погибшего во время войны РФ против Украины заместителя командующего Черноморским флотом России Андрея Палия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Предают самые дорогие", - от отца погибшего на крейсере "Москва" срочника сбежала жена после получения 7 миллионов рублей компенсации

Чтобы после этих поминально-жалобных акций как-то подбодрить жителей оккупированного города, вечером на площади Нахимова устроят концерт, а в 22:00 даже обещают салют.

Напомним, флагман Черноморского флота России гвардейский ракетный крейсер "Москва" затонул, по сообщению Министерства обороны РФ, 14 апреля во время буксировки в порт. Гибель российского крейсера случилась после удара 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".