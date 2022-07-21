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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Севастополе отменили парад ко Дню ВМФ России

севастополь,шторм

Празднование дня Военно-морского флота России в оккупированном Севастополе 31 июля состоится в сокращенном варианте без традиционного парада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В этом году не состоится торжественное собрание моряков-черноморцев в Доме офицеров и торжественный прием командующего, а также традиционный военно-спортивный праздник для жителей города в акватории Севастопольской бухты", - говорится в сообщении.

"Праздник" будет состоять в возложении венков к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, возложению венков на воду на рейде Карантинной бухты. На Графской пристани состоится церемония предоставления патрульному катеру имени погибшего во время войны РФ против Украины заместителя командующего Черноморским флотом России Андрея Палия.

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Чтобы после этих поминально-жалобных акций как-то подбодрить жителей оккупированного города, вечером на площади Нахимова устроят концерт, а в 22:00 даже обещают салют.

Напомним, флагман Черноморского флота России гвардейский ракетный крейсер "Москва" затонул, по сообщению Министерства обороны РФ, 14 апреля во время буксировки в порт. Гибель российского крейсера случилась после удара 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".

Автор: 

Крым (26377) город Севастополь (1760) Черноморский флот РФ (1560)


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Топ комментарии
+72
Сильпо...те еще троляки !!!

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21.07.2022 20:19
+66
А ШО ТАКОЄ?
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21.07.2022 20:12
+56
а о 22:00 навіть обіцяють салют. Джерело:

HIMARS?
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21.07.2022 20:13
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А ШО ТАКОЄ?
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21.07.2022 20:12 Ответить
флота нет и точка... я из будущего)
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21.07.2022 20:14 Ответить
засцали твари
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21.07.2022 20:26 Ответить
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21.07.2022 20:35 Ответить
Опять шторм. Нелетная пагода и все такое. Теперь всегда так будет
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21.07.2022 20:35 Ответить
Пятачок, мне кажется эти пчелы начали что-то подозревать....
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21.07.2022 21:53 Ответить
кацапы, Крым на место положьте !!!!!
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21.07.2022 21:54 Ответить
Погода не лётная.
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21.07.2022 20:42 Ответить
Просто на морі качка, і бушуєт ураган...
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21.07.2022 20:47 Ответить
...приходи ко мне морячка, я тебе гитару дам.
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21.07.2022 21:26 Ответить
На моряків напала срачка - так правильно.
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21.07.2022 21:51 Ответить
ПізнЄц
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21.07.2022 21:35 Ответить
Очко заиграло, спеси поубавилось. Берегут корыта.
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22.07.2022 00:15 Ответить
Шо, навіть з лопат годувать не будуть? Оце так "свято"...
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21.07.2022 20:13 Ответить
а о 22:00 навіть обіцяють салют. Джерело:

HIMARS?
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21.07.2022 20:13 Ответить
Селям Максе,
поминальный салют что-то новенькое
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21.07.2022 23:29 Ответить
******... А я так надеялся, что варшавянки проплывут все разом в кильватерном строю ....(((
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21.07.2022 20:14 Ответить
Вони вже до новоросійська втекли.
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21.07.2022 20:16 Ответить
а им то чего бояться?
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21.07.2022 20:20 Ответить
под Нептуны с Гарпунами красиво поплывут...
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21.07.2022 21:55 Ответить
а как же праздничный салют?
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21.07.2022 20:15 Ответить
Вже підтягують празнічні розрахунки Хаймарсів)
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21.07.2022 20:26 Ответить
Командуючий обороной Севастополя, втік. А війська здались, довго не витримавши без води та їжі, в повному оточенні. Така собі героїчна сторінка...
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21.07.2022 20:16 Ответить
це у другу світову? у марка солоніна є довге і детальне відео про цю ганебну сторінку російської історії, вони там всі ганебні, правда.
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21.07.2022 20:34 Ответить
Так, у другу
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21.07.2022 20:45 Ответить
хоть один кораблик, ну пожалуйста
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21.07.2022 20:17 Ответить
И это правильно ! Ибо на параде прозвучит - "Хаймарсам Слава!"....
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21.07.2022 20:17 Ответить
Сильпо...те еще троляки !!!

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21.07.2022 20:19 Ответить
а рыбы где?
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21.07.2022 20:22 Ответить
Otrailis ruskim duxom putina *****...
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21.07.2022 20:28 Ответить
а рыба в соседнем аквариуме (нафига ее с гавном содержать???)))))
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21.07.2022 20:34 Ответить
В морі
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21.07.2022 20:45 Ответить
сдохли...русских переели)
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21.07.2022 22:39 Ответить
Риби тут
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22.07.2022 00:04 Ответить
адрес в студию
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21.07.2022 22:39 Ответить
Bez pampersov bojatca plit, na vsex nexvataet...
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21.07.2022 20:20 Ответить
ЗА ПДВ!!!!

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21.07.2022 20:21 Ответить
Палія?? оу..добре і це суднО згорить)) психолог..по роботі з молоддю..писали б - гебня
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21.07.2022 20:22 Ответить
Йой! А шо ж сі стало?
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21.07.2022 20:24 Ответить
какой парад-шмарад? - весь "народ па бидитель" Крыма занят упаковкой чемоданов и продажей недвижимости
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21.07.2022 20:24 Ответить
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21.07.2022 20:25 Ответить
Членина свалил, 80 лет такого не было, Бандеры, сволочи
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21.07.2022 20:29 Ответить
за это кстати зебил лично звинялся перед рамзанкой дыровым, бо не хотел сесть на бутылку. Даже Павел Майков, "Пчела", из "Бригады" сел на бутылку перед кадыровцами
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21.07.2022 20:31 Ответить
😂😂😂
Без флагмана ніяк?
😂😂😂😂😂
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21.07.2022 20:26 Ответить
"открывают концерт хор александрова. солист кабыздох. "лучше нету того свету". пестня."
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21.07.2022 20:27 Ответить
Анало говнєти закінчуються.
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21.07.2022 20:28 Ответить
Моряки закінчилися))Пішли з крєйсєрам?)))А може бояться,що прилетить на парад якийсь американський подарунок і в натовп нєвінних мальчікав,а їм же ражать)))
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21.07.2022 20:29 Ответить
Ой, а шо случилась? Крейсер Мацква не может теперь на параде в авангарде выступать?
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21.07.2022 20:30 Ответить
А как же пройти парадом в кильватерном строю к змеинному и обратно?
Показать мощь рос. флота так сказать?......
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21.07.2022 20:30 Ответить
Та у ніх флагман где-то заблуділся
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21.07.2022 20:59 Ответить
Будете падлы теперь только по телявизору показывать парад своей армии в записи.
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21.07.2022 20:33 Ответить
Святкування дня Військово-морського флоту Росії в окупованому Севастополі 31 липня відбудеться у скороченому варіанті без традиційного параду. Джерело:
🤣 Даваєвалісь.
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21.07.2022 20:34 Ответить
Щось трапилось?
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21.07.2022 20:34 Ответить
чиєсь очко вмф расісі
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21.07.2022 20:35 Ответить
ЧФ РФії не повинен існувати взагалі,а тим паче в Криму!!! Russia delenda est!!!
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21.07.2022 20:36 Ответить
А шо ся стало?
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21.07.2022 20:37 Ответить
Напевно дЄрьмак порадив не проводити, турбується за своїх кремлівських працедавців, бо Хаймарси і всьо такоє ... За потоплений крейсер МацКва вже премію зняли, не вгледів, провтикав, думав, що Нептунів у нас вже нема, а воно он як вийшло...
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21.07.2022 20:38 Ответить
А шкода, я так в глибині душі сподівався, що наші HIMARS дістануть шрапнеллю всіх вкупі...
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21.07.2022 20:44 Ответить
Там роботи для HIMARS непочатий край.
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21.07.2022 20:52 Ответить
Тому й скасували! Бо підозрюють, що американці нам могли заради такого "свята" якусь "секретну плюшку" привезти Уявляєш - іде парад і в якийсь фрегат чи БДК, прямо в бухті, прилітає "бадабум!" От і перестрахувалися!
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21.07.2022 21:00 Ответить
Просто погода нелётная.
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21.07.2022 20:44 Ответить
Много курящих там
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21.07.2022 20:44 Ответить
Пересрали шо Химка і туди принесе вогню.
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21.07.2022 20:49 Ответить
А що у ординців з мордами? Чи гранати не тої системи?
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21.07.2022 20:51 Ответить
Абдаллаза Свободу Украины

@turkmendagz

·

https://twitter.com/turkmendagz/status/1550108950758039552 4 ч

Вообще украинцы удивительно душевные люди.
Вся Украина переживает историю кота на Змеином острове, которого спасли от голодной смерти спецназовцы ВСУ.
КОТА!!!

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21.07.2022 20:51 Ответить
не мешало бы в СБУ проверить легенду.
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21.07.2022 21:48 Ответить
Ключові слова - зберуться у будинку офіцерів... Кому треба, той зрозуміє!
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21.07.2022 20:55 Ответить
фи.... а как же вечер с бухлом морда в салате и жопа в ракушках ***************..... ***********************
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21.07.2022 20:59 Ответить
Ані ісчо даже нє начіналі, а паради закончілісь
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21.07.2022 21:01 Ответить
Треба просто ракету HIMARS запустити з висоти в 10 км. Тоді вона долетить і до Севастополя. Якраз буде салют.
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21.07.2022 21:02 Ответить
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21.07.2022 21:08 Ответить
Джонсон, певна річ, такого сказати не міг, але я його підтримую:

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21.07.2022 21:48 Ответить
А на кАнцьєртє коБЗДОн спойот?
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21.07.2022 21:21 Ответить
Оно конєчно дуже шкода... Що без параду. Отак би в одному місці зібрались ****** орки і ми їх накрили оптом. Але салют ми їм їм можемо влаштувати - там складів та військових обєктів валом... Тай міст сумує за рапанами...
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21.07.2022 21:21 Ответить
***** рулю
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21.07.2022 21:34 Ответить
А я знову хотіла просити, щоб наші ******* по севастополю. Виявляється, що кацапня всрана всралась та відмінила парад. Ну не сцуки, га?
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21.07.2022 21:43 Ответить
а шо такоє, а як жиж горад сцлави кацапськіх марьйаков, га чи сцикотно
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21.07.2022 21:50 Ответить
Карл, слышал, сруцкiй каарабль даже в своем ДОФе паашел. на.уй... в унисон потешным заявлениям хромой лошади с пис.ь ковым.
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21.07.2022 21:59 Ответить
Министерство образования РФ объявило, что с нового учебного года слово "*****" будет писаться исключительно с большой буквы, так как речь идёт о главе государства.
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21.07.2022 22:25 Ответить
О, бачите? Таки є демократія в кацапстані!

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21.07.2022 22:35 Ответить
А шо з їбалом, русня???
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21.07.2022 22:26 Ответить
Эх, засветить бы по Севастополю украинской ракетой, шоб парад кацапам разнообразить
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21.07.2022 22:32 Ответить
Нащо? Там наших багато. А якщо "світити" по цивільним, то чим ми від кацапів відрізнятимемось?
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21.07.2022 22:40 Ответить
Наші? На парад кацапів прийшли в сєвастополі?
Ви чьїх будєтє, орк?
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21.07.2022 22:44 Ответить
А ти при СРСР не жив? Не знаєш що таке "рознарядка"? "В такое-то время быть в таком-то месте... Одежда такая-то... При себе иметь... "
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22.07.2022 01:30 Ответить
а якщо нє бьіть, нє імєть... ? Мені вдавалось. Живий-здоровий.
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22.07.2022 03:36 Ответить
А там шо, нету военных объектов?
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21.07.2022 22:48 Ответить
СЦЫТЕ, КОГДА СЦОШНО ?
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21.07.2022 23:15 Ответить
не сцошно, а сцикотно!
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22.07.2022 09:36 Ответить
Лошары, некому)
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22.07.2022 02:05 Ответить
якось невдобно получілось
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22.07.2022 03:38 Ответить
Так С Р А Т Ь и Ж О П Ы не хватит.
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22.07.2022 08:16 Ответить
Думаю,що обстрілу,з нашої сторони,не було,а от на обстріли НАШИХ "центрів прийняття рішень" слід очікувати.
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31.07.2022 10:13 Ответить
 
 