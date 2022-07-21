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Новини Окуповані території
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В окупованому Севастополі скасували парад до Дня ВМФ Росії

севастополь,шторм

Святкування дня Військово-морського флоту Росії в окупованому Севастополі 31 липня відбудеться у скороченому варіанті без традиційного параду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Цього року не відбудуться урочисті збори моряків-чорноморців у Будинку офіцерів та урочистий прийом командувача, а також традиційне військово-спортивне свято для мешканців міста в акваторії Севастопольської бухти", – йдеться у повідомленні.

"Свято" полягатиме у покладанні вінків до Меморіальної стіни на честь героїчної оборони Севастополя 1941-1942 років, покладення вінків на воду на рейді Карантинної бухти. на Графській пристані відбудеться церемонія надання патрульному катеру імені загиблого під час війни РФ проти України заступника командувача Чорноморського флоту Росії Андрія Палія.

Щоб після цих поминально-жалобних акцій якось підбадьорити мешканців окупованого міста, увечері на площі Нахімова влаштують концерт, а о 22:00 навіть обіцяють салют.

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Нагадуємо, флагман Чорноморського флоту Росії гвардійський ракетний крейсер "Москва" затонув, за повідомленням Міністерства оборони РФ, 14 квітня під час буксирування в порт. Загибель російського крейсера сталася після удару 13 квітня українськими ракетами "Нептун".

Автор: 

Крим (14139) Севастополь (554) Чорноморський флот рф (624)


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Топ коментарі
+72
Сильпо...те еще троляки !!!

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21.07.2022 20:19
+66
А ШО ТАКОЄ?
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21.07.2022 20:12
+56
а о 22:00 навіть обіцяють салют. Джерело:

HIMARS?
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21.07.2022 20:13
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А ШО ТАКОЄ?
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21.07.2022 20:12 Відповісти
флота нет и точка... я из будущего)
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21.07.2022 20:14 Відповісти
засцали твари
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21.07.2022 20:26 Відповісти
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21.07.2022 20:35 Відповісти
Опять шторм. Нелетная пагода и все такое. Теперь всегда так будет
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21.07.2022 20:35 Відповісти
Пятачок, мне кажется эти пчелы начали что-то подозревать....
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21.07.2022 21:53 Відповісти
кацапы, Крым на место положьте !!!!!
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21.07.2022 21:54 Відповісти
Погода не лётная.
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21.07.2022 20:42 Відповісти
Просто на морі качка, і бушуєт ураган...
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21.07.2022 20:47 Відповісти
...приходи ко мне морячка, я тебе гитару дам.
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21.07.2022 21:26 Відповісти
На моряків напала срачка - так правильно.
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21.07.2022 21:51 Відповісти
ПізнЄц
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21.07.2022 21:35 Відповісти
Очко заиграло, спеси поубавилось. Берегут корыта.
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22.07.2022 00:15 Відповісти
Шо, навіть з лопат годувать не будуть? Оце так "свято"...
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21.07.2022 20:13 Відповісти
а о 22:00 навіть обіцяють салют. Джерело:

HIMARS?
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21.07.2022 20:13 Відповісти
Селям Максе,
поминальный салют что-то новенькое
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21.07.2022 23:29 Відповісти
******... А я так надеялся, что варшавянки проплывут все разом в кильватерном строю ....(((
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21.07.2022 20:14 Відповісти
Вони вже до новоросійська втекли.
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21.07.2022 20:16 Відповісти
а им то чего бояться?
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21.07.2022 20:20 Відповісти
под Нептуны с Гарпунами красиво поплывут...
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21.07.2022 21:55 Відповісти
а как же праздничный салют?
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21.07.2022 20:15 Відповісти
Вже підтягують празнічні розрахунки Хаймарсів)
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21.07.2022 20:26 Відповісти
Командуючий обороной Севастополя, втік. А війська здались, довго не витримавши без води та їжі, в повному оточенні. Така собі героїчна сторінка...
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21.07.2022 20:16 Відповісти
це у другу світову? у марка солоніна є довге і детальне відео про цю ганебну сторінку російської історії, вони там всі ганебні, правда.
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21.07.2022 20:34 Відповісти
Так, у другу
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21.07.2022 20:45 Відповісти
хоть один кораблик, ну пожалуйста
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21.07.2022 20:17 Відповісти
И это правильно ! Ибо на параде прозвучит - "Хаймарсам Слава!"....
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21.07.2022 20:17 Відповісти
Сильпо...те еще троляки !!!

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21.07.2022 20:19 Відповісти
а рыбы где?
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21.07.2022 20:22 Відповісти
Otrailis ruskim duxom putina *****...
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21.07.2022 20:28 Відповісти
а рыба в соседнем аквариуме (нафига ее с гавном содержать???)))))
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21.07.2022 20:34 Відповісти
В морі
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21.07.2022 20:45 Відповісти
сдохли...русских переели)
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21.07.2022 22:39 Відповісти
Риби тут
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22.07.2022 00:04 Відповісти
адрес в студию
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21.07.2022 22:39 Відповісти
Bez pampersov bojatca plit, na vsex nexvataet...
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21.07.2022 20:20 Відповісти
ЗА ПДВ!!!!

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21.07.2022 20:21 Відповісти
Палія?? оу..добре і це суднО згорить)) психолог..по роботі з молоддю..писали б - гебня
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21.07.2022 20:22 Відповісти
Йой! А шо ж сі стало?
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21.07.2022 20:24 Відповісти
какой парад-шмарад? - весь "народ па бидитель" Крыма занят упаковкой чемоданов и продажей недвижимости
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21.07.2022 20:24 Відповісти
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21.07.2022 20:25 Відповісти
Членина свалил, 80 лет такого не было, Бандеры, сволочи
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21.07.2022 20:29 Відповісти
за это кстати зебил лично звинялся перед рамзанкой дыровым, бо не хотел сесть на бутылку. Даже Павел Майков, "Пчела", из "Бригады" сел на бутылку перед кадыровцами
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21.07.2022 20:31 Відповісти
😂😂😂
Без флагмана ніяк?
😂😂😂😂😂
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21.07.2022 20:26 Відповісти
"открывают концерт хор александрова. солист кабыздох. "лучше нету того свету". пестня."
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21.07.2022 20:27 Відповісти
Анало говнєти закінчуються.
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21.07.2022 20:28 Відповісти
Моряки закінчилися))Пішли з крєйсєрам?)))А може бояться,що прилетить на парад якийсь американський подарунок і в натовп нєвінних мальчікав,а їм же ражать)))
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21.07.2022 20:29 Відповісти
Ой, а шо случилась? Крейсер Мацква не может теперь на параде в авангарде выступать?
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21.07.2022 20:30 Відповісти
А как же пройти парадом в кильватерном строю к змеинному и обратно?
Показать мощь рос. флота так сказать?......
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21.07.2022 20:30 Відповісти
Та у ніх флагман где-то заблуділся
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21.07.2022 20:59 Відповісти
Будете падлы теперь только по телявизору показывать парад своей армии в записи.
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21.07.2022 20:33 Відповісти
Святкування дня Військово-морського флоту Росії в окупованому Севастополі 31 липня відбудеться у скороченому варіанті без традиційного параду. Джерело:
🤣 Даваєвалісь.
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21.07.2022 20:34 Відповісти
Щось трапилось?
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21.07.2022 20:34 Відповісти
чиєсь очко вмф расісі
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21.07.2022 20:35 Відповісти
ЧФ РФії не повинен існувати взагалі,а тим паче в Криму!!! Russia delenda est!!!
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21.07.2022 20:36 Відповісти
А шо ся стало?
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21.07.2022 20:37 Відповісти
Напевно дЄрьмак порадив не проводити, турбується за своїх кремлівських працедавців, бо Хаймарси і всьо такоє ... За потоплений крейсер МацКва вже премію зняли, не вгледів, провтикав, думав, що Нептунів у нас вже нема, а воно он як вийшло...
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21.07.2022 20:38 Відповісти
А шкода, я так в глибині душі сподівався, що наші HIMARS дістануть шрапнеллю всіх вкупі...
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21.07.2022 20:44 Відповісти
Там роботи для HIMARS непочатий край.
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21.07.2022 20:52 Відповісти
Тому й скасували! Бо підозрюють, що американці нам могли заради такого "свята" якусь "секретну плюшку" привезти Уявляєш - іде парад і в якийсь фрегат чи БДК, прямо в бухті, прилітає "бадабум!" От і перестрахувалися!
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21.07.2022 21:00 Відповісти
Просто погода нелётная.
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21.07.2022 20:44 Відповісти
Много курящих там
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21.07.2022 20:44 Відповісти
Пересрали шо Химка і туди принесе вогню.
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21.07.2022 20:49 Відповісти
А що у ординців з мордами? Чи гранати не тої системи?
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21.07.2022 20:51 Відповісти
Абдаллаза Свободу Украины

@turkmendagz

·

https://twitter.com/turkmendagz/status/1550108950758039552 4 ч

Вообще украинцы удивительно душевные люди.
Вся Украина переживает историю кота на Змеином острове, которого спасли от голодной смерти спецназовцы ВСУ.
КОТА!!!

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21.07.2022 20:51 Відповісти
не мешало бы в СБУ проверить легенду.
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21.07.2022 21:48 Відповісти
Ключові слова - зберуться у будинку офіцерів... Кому треба, той зрозуміє!
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21.07.2022 20:55 Відповісти
фи.... а как же вечер с бухлом морда в салате и жопа в ракушках ***************..... ***********************
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21.07.2022 20:59 Відповісти
Ані ісчо даже нє начіналі, а паради закончілісь
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21.07.2022 21:01 Відповісти
Треба просто ракету HIMARS запустити з висоти в 10 км. Тоді вона долетить і до Севастополя. Якраз буде салют.
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21.07.2022 21:02 Відповісти
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21.07.2022 21:08 Відповісти
Джонсон, певна річ, такого сказати не міг, але я його підтримую:

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21.07.2022 21:48 Відповісти
А на кАнцьєртє коБЗДОн спойот?
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21.07.2022 21:21 Відповісти
Оно конєчно дуже шкода... Що без параду. Отак би в одному місці зібрались ****** орки і ми їх накрили оптом. Але салют ми їм їм можемо влаштувати - там складів та військових обєктів валом... Тай міст сумує за рапанами...
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21.07.2022 21:21 Відповісти
***** рулю
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21.07.2022 21:34 Відповісти
А я знову хотіла просити, щоб наші ******* по севастополю. Виявляється, що кацапня всрана всралась та відмінила парад. Ну не сцуки, га?
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21.07.2022 21:43 Відповісти
а шо такоє, а як жиж горад сцлави кацапськіх марьйаков, га чи сцикотно
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21.07.2022 21:50 Відповісти
Карл, слышал, сруцкiй каарабль даже в своем ДОФе паашел. на.уй... в унисон потешным заявлениям хромой лошади с пис.ь ковым.
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21.07.2022 21:59 Відповісти
Министерство образования РФ объявило, что с нового учебного года слово "*****" будет писаться исключительно с большой буквы, так как речь идёт о главе государства.
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21.07.2022 22:25 Відповісти
О, бачите? Таки є демократія в кацапстані!

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21.07.2022 22:35 Відповісти
А шо з їбалом, русня???
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21.07.2022 22:26 Відповісти
Эх, засветить бы по Севастополю украинской ракетой, шоб парад кацапам разнообразить
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21.07.2022 22:32 Відповісти
Нащо? Там наших багато. А якщо "світити" по цивільним, то чим ми від кацапів відрізнятимемось?
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21.07.2022 22:40 Відповісти
Наші? На парад кацапів прийшли в сєвастополі?
Ви чьїх будєтє, орк?
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21.07.2022 22:44 Відповісти
А ти при СРСР не жив? Не знаєш що таке "рознарядка"? "В такое-то время быть в таком-то месте... Одежда такая-то... При себе иметь... "
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22.07.2022 01:30 Відповісти
а якщо нє бьіть, нє імєть... ? Мені вдавалось. Живий-здоровий.
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22.07.2022 03:36 Відповісти
А там шо, нету военных объектов?
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21.07.2022 22:48 Відповісти
СЦЫТЕ, КОГДА СЦОШНО ?
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21.07.2022 23:15 Відповісти
не сцошно, а сцикотно!
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22.07.2022 09:36 Відповісти
Лошары, некому)
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22.07.2022 02:05 Відповісти
якось невдобно получілось
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22.07.2022 03:38 Відповісти
Так С Р А Т Ь и Ж О П Ы не хватит.
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22.07.2022 08:16 Відповісти
Думаю,що обстрілу,з нашої сторони,не було,а от на обстріли НАШИХ "центрів прийняття рішень" слід очікувати.
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31.07.2022 10:13 Відповісти
 
 