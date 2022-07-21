В окупованому Севастополі скасували парад до Дня ВМФ Росії

Святкування дня Військово-морського флоту Росії в окупованому Севастополі 31 липня відбудеться у скороченому варіанті без традиційного параду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Цього року не відбудуться урочисті збори моряків-чорноморців у Будинку офіцерів та урочистий прийом командувача, а також традиційне військово-спортивне свято для мешканців міста в акваторії Севастопольської бухти", – йдеться у повідомленні.

"Свято" полягатиме у покладанні вінків до Меморіальної стіни на честь героїчної оборони Севастополя 1941-1942 років, покладення вінків на воду на рейді Карантинної бухти. на Графській пристані відбудеться церемонія надання патрульному катеру імені загиблого під час війни РФ проти України заступника командувача Чорноморського флоту Росії Андрія Палія.

Щоб після цих поминально-жалобних акцій якось підбадьорити мешканців окупованого міста, увечері на площі Нахімова влаштують концерт, а о 22:00 навіть обіцяють салют.

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Нагадуємо, флагман Чорноморського флоту Росії гвардійський ракетний крейсер "Москва" затонув, за повідомленням Міністерства оборони РФ, 14 квітня під час буксирування в порт. Загибель російського крейсера сталася після удару 13 квітня українськими ракетами "Нептун".