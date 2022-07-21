Российская армия вот-вот выдохнется, - глава МИ-6 Мур

Российские оккупанты в Украине в ближайшие недели могут перейти к так называемой оперативной паузе, что даст защитникам Украины ключевую возможность нанести ответный удар.

Об этом заявил глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Я думаю, что они вот-вот выдохнутся. По нашим оценкам, россиянам будет все труднее снабжать живую силу в течение следующих нескольких недель", - сказал Мур во время выступления на Aspen Security Forum в Колорадо.

Глава МИ-6 предположил, что россияне будут вынуждены остановиться, что позволит украинцам нанести ответный удар.

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