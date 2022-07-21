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Новости Война
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Российская армия вот-вот выдохнется, - глава МИ-6 Мур

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Российские оккупанты в Украине в ближайшие недели могут перейти к так называемой оперативной паузе, что даст защитникам Украины ключевую возможность нанести ответный удар.

Об этом заявил глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Я думаю, что они вот-вот выдохнутся. По нашим оценкам, россиянам будет все труднее снабжать живую силу в течение следующих нескольких недель", - сказал Мур во время выступления на Aspen Security Forum в Колорадо.

Глава МИ-6 предположил, что россияне будут вынуждены остановиться, что позволит украинцам нанести ответный удар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала до 60% всех своих ракет, - ГУР

Автор: 

армия РФ (19197) Великобритания (4951) разведка (4171)


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Топ комментарии
+31
Найвеличніша армія світу
могла б перетворити Америку на ядерний попіл,
але на її шляху трапилося село на Херсонщині.
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21.07.2022 21:02
+28
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21.07.2022 20:56
+27
Да і уйх с німі
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21.07.2022 20:57
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Чим? Тим що в бєні каломойського Приват в державу забрав? Чи тим що гроші вкладав в обороноздатність і при ньому зброю почали робити в Україні?
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21.07.2022 21:39 Ответить
Лапатниє баби навєрна уже нє успевают рожать...
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21.07.2022 20:54 Ответить
навіть вагітнити)
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21.07.2022 20:56 Ответить
Всього 1800 "Лад" в кацапстані виділено на обмін за вбитих в Україні дітей.
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21.07.2022 21:01 Ответить
Диды еще норажают.................
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21.07.2022 22:28 Ответить
ще один арєстовіч?
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21.07.2022 20:56 Ответить
Та куди йому, усього лише голова другої (для любителів Ізраїлю може третьої) розвідки світу.
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21.07.2022 21:07 Ответить
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21.07.2022 20:56 Ответить
Да і уйх с німі
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21.07.2022 20:57 Ответить
подох максим и *** с ним.
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21.07.2022 21:15 Ответить
Диды еще норажают.................
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21.07.2022 22:29 Ответить
а могли бы и на троих сообразить )
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21.07.2022 20:58 Ответить
Вообще *****, главное чтоб побольше такой дряни подохло
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21.07.2022 21:00 Ответить
сдохли
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21.07.2022 22:12 Ответить
Головне щоб на перемир'я не розвели
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21.07.2022 20:57 Ответить
Ще краще щоб вона виздихала!
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21.07.2022 20:57 Ответить
І це ми чуємо вже третій місяць, а вони все наступають.
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21.07.2022 21:00 Ответить
Найвеличніша армія світу
могла б перетворити Америку на ядерний попіл,
але на її шляху трапилося село на Херсонщині.
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21.07.2022 21:02 Ответить
Не стоит преуменьшать размеры плато. Очень не стоит.
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21.07.2022 21:03 Ответить
Да скорее бы, и не просто выдохнулась, а издохла.
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21.07.2022 21:03 Ответить
Дай Боже.
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21.07.2022 21:03 Ответить
По моему они уже выдохнулись. Ребятам на передке от этого не легче, но это всё локальные вещи. Теперь начнется медленное давление от нас и выталкивание русских с нашей территории.
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21.07.2022 21:05 Ответить
от гальмо. оперативна пауза вже почалася, але все одно із усіх стволів вони гатять по нам((
одне другому не заважає.
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21.07.2022 21:07 Ответить
Ми про це чуємо вже третій місяць. Однак уже багато нашої землі захвачено кацапами. Це так прикро!...
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21.07.2022 21:09 Ответить
Я особливо тішуся коли гинуть молоді кацапи які не встигли дати потомство. Також дуже надихає величезна кількість молодих інвалідів які скоро будуть нахабно вимагати з кацапів милостиню на кожному перехресті. Саме алкодеградація "я в танкє горєл пока ти в тилу дєвок портіл!" ще довго буде нагадувати дебілам ********** про те що їх наїбали і "повторіть" вони вже не можуть не те що в Європі, а навіть в Україні. Кацапи навряд чи порозумнішають, але боятися будуть довго.
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21.07.2022 21:10 Ответить
Петро Порошенко

@poroshenko

·

https://twitter.com/poroshenko/status/1550161356762013702 56 мин

Сотні потужних дронів вже в Україні. І відбувають до Збройних Сил. Для них там багато роботи. Їх чекають в підрозділах десантно-штурмових військ, морської піхоти, сухопутних військ. Вони зроблять ефективнішою роботу розвідувальних підрозділів та артилерії.

https://twitter.com/i/status/1550161356762013702
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21.07.2022 21:11 Ответить
Не, ну раз Мур так сказал---то абаждем под дождем! Пока менопауза начнется!
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21.07.2022 21:13 Ответить
О!, однофамілець відізвався! Привіт!
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21.07.2022 21:14 Ответить
Ну якби ЗСУ командував хтось інший, а не Залужний, то ми б звісно пішли в наступ в підходящій момент чи на ділянці фронту. Але, не тіштеся ілюзіями і надіями, за 5 місяців вже стала очевидним нова лінія розмежування на правобережжі по кордону Херсонщини. Сказати що я лютую це нічого не сказати!
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21.07.2022 21:18 Ответить
Всё идет своим чередом.
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21.07.2022 21:21 Ответить
Уж не себя ли ты имеешь ввиду говоря "хтось інший"?
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21.07.2022 21:58 Ответить
не трынди кацап
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21.07.2022 23:52 Ответить
ооо, правобережжя Херсонщини по річці Волга, це щось новеньке.
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22.07.2022 00:55 Ответить
Лівобережжя
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23.07.2022 11:18 Ответить
Щоби супротивник видохся, треба довший час лупити його короткими ударами, або нанести один сильний і точний удар в незахищене але болюче місце.
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21.07.2022 21:20 Ответить
Ермак уже плотно сел на плечи Залужного, и видимо никакого контрнаступления не будет.
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21.07.2022 21:23 Ответить
Це не в інтересах рашистів в українській владі. Будуть вигадувати різні відмазки про зернове перемир'я, недостатність зброї, збереження життів особового складу, хоча в Сіверодонецьку й Лисичанську клали від 200 воїнів ЗСУ на день через непостачання необхідних *********** на передову, цілеспрямованого допущення оперативного оточення бойових частин ЗСУ.
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23.07.2022 11:25 Ответить
ніяких ілюзій щодо рашизму, просто в рашистів дилема вистріляти решту ракет і залишитись без ракет, наступати далі і залишитись без танків.
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21.07.2022 21:27 Ответить
Нехай краще здохне
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21.07.2022 21:30 Ответить
єлдак, татаров, портнов, демченко і смірнов цього де допустять, вони зроблять все, щоб сісти за стіл перемовин і зійтися посередині, щоб спасти "непобедимую" як завіщав великий Володя.
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21.07.2022 21:44 Ответить
Все эти "эксперты" невольно помогают путлеру.
Почему? Да потому что, когда ты авторитетно утверждаешь, что оккупант вот-вот забуксует, а потом получается, что он за счёт чего угодно - перевеса в артиллерии, удачной погоды, предсказаний Ванги, - продолжает захватывать новые территории, без разницы, с какой скоростью - у наблюдателя может сложиться впечатление, что рашисты способны преодолеть любую трудность и всё равно добиться успехов. То же касается бестолковых интервью о том, что путлер уже почти сдох от рака и вот-вот буквально в течении месяца точно завернёт ласты, а потом проходит 2 месяца, а тот старый фашист даже в Иран сам летит.

Сначала пусть они забуксуют, а уже потом умничайте, что это было прогнозируемо. То же самое про контрнаступление - просто выберите удачный момент и перейдите в масштабную контратаку, тогда народ Украины просто возрадуется от приятных новостей. Это уж точно гораздо лучше, чем анонсировать летнее контрнаступление, а в итоге Резников заявляет, что для этого надо 100 химарсов, которые нам точно никто не даст.

Зачем провоцировать разочарование и создавать впечатление, что тех рашистских гнид ничего не берёт? Такое впечатление может создасться и у граждан стран Запада и это тоже хреново, т.к. они начнут давить на свои правительства, что хватит нам помогать, раз эти прогнозы достижения успеха не сбылись. Потому, можно ли свои прогнозы как-то при себе придержать?
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21.07.2022 21:46 Ответить
Саме для того, про що йдеться в останньому абзаці. Посіяти розчарування і зневіру. Тоді буде легше нарешті "сайтісь пасєрєдінє і просто пєрєстать стрілять".
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22.07.2022 00:43 Ответить
Прекрасный коммент. Согласен с каждой буквой.
Я бы добавил, что эти прогнозы подрывает авторитет данных источников.
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22.07.2022 07:09 Ответить
Російська армія ось-ось видихнеться

Краще так:
Російська армія ось-ось повиздихає.
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21.07.2022 22:07 Ответить
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21.07.2022 22:27 Ответить
Нічого, зараз Д'єрмак із Зєлєю підпишуть з кацапами зернове перемир'я і кацапи відпочинуть...
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21.07.2022 22:28 Ответить
повністю погоджуюсь! 'через 2-3 тижні (с)' москалі побіжуть з України аж гай буде шуміти!!!! і навіть ніякі ЗЕрмаки і татаринОВи їм не допоможуть!
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21.07.2022 22:40 Ответить
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21.07.2022 23:06 Ответить
То нічого.Зернорвіе пєрєміріє все поправить
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22.07.2022 08:43 Ответить
 
 