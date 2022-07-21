Российская армия вот-вот выдохнется, - глава МИ-6 Мур
Российские оккупанты в Украине в ближайшие недели могут перейти к так называемой оперативной паузе, что даст защитникам Украины ключевую возможность нанести ответный удар.
Об этом заявил глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Я думаю, что они вот-вот выдохнутся. По нашим оценкам, россиянам будет все труднее снабжать живую силу в течение следующих нескольких недель", - сказал Мур во время выступления на Aspen Security Forum в Колорадо.
Глава МИ-6 предположил, что россияне будут вынуждены остановиться, что позволит украинцам нанести ответный удар.
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могла б перетворити Америку на ядерний попіл,
але на її шляху трапилося село на Херсонщині.
одне другому не заважає.
@poroshenko
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https://twitter.com/poroshenko/status/1550161356762013702 56 мин
Сотні потужних дронів вже в Україні. І відбувають до Збройних Сил. Для них там багато роботи. Їх чекають в підрозділах десантно-штурмових військ, морської піхоти, сухопутних військ. Вони зроблять ефективнішою роботу розвідувальних підрозділів та артилерії.
https://twitter.com/i/status/1550161356762013702
Почему? Да потому что, когда ты авторитетно утверждаешь, что оккупант вот-вот забуксует, а потом получается, что он за счёт чего угодно - перевеса в артиллерии, удачной погоды, предсказаний Ванги, - продолжает захватывать новые территории, без разницы, с какой скоростью - у наблюдателя может сложиться впечатление, что рашисты способны преодолеть любую трудность и всё равно добиться успехов. То же касается бестолковых интервью о том, что путлер уже почти сдох от рака и вот-вот буквально в течении месяца точно завернёт ласты, а потом проходит 2 месяца, а тот старый фашист даже в Иран сам летит.
Сначала пусть они забуксуют, а уже потом умничайте, что это было прогнозируемо. То же самое про контрнаступление - просто выберите удачный момент и перейдите в масштабную контратаку, тогда народ Украины просто возрадуется от приятных новостей. Это уж точно гораздо лучше, чем анонсировать летнее контрнаступление, а в итоге Резников заявляет, что для этого надо 100 химарсов, которые нам точно никто не даст.
Зачем провоцировать разочарование и создавать впечатление, что тех рашистских гнид ничего не берёт? Такое впечатление может создасться и у граждан стран Запада и это тоже хреново, т.к. они начнут давить на свои правительства, что хватит нам помогать, раз эти прогнозы достижения успеха не сбылись. Потому, можно ли свои прогнозы как-то при себе придержать?
Я бы добавил, что эти прогнозы подрывает авторитет данных источников.
Краще так:
Російська армія ось-ось повиздихає.