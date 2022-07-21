Російська армія ось-ось видихнеться, - очільник МІ-6 Мур

Російські окупанти в Україні найближчими тижнями можуть перейти до так званої оперативної паузи, що дасть захисникам України ключову можливість завдати удару у відповідь.

Про це заявив голова британської розвідки МІ-6 Річард Мур, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Я думаю, що вони ось-ось видихнуться. За нашими оцінками, росіянам буде дедалі важче постачати живу силу протягом наступних кількох тижнів", - сказав Мур під час виступу на Aspen Security Forum у Колорадо.

Глава МІ-6 припустив, що росіяни будуть змушені зупинитися, що дасть можливість українцям завдати удару у відповідь.

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