Російська армія ось-ось видихнеться, - очільник МІ-6 Мур
Російські окупанти в Україні найближчими тижнями можуть перейти до так званої оперативної паузи, що дасть захисникам України ключову можливість завдати удару у відповідь.
Про це заявив голова британської розвідки МІ-6 Річард Мур, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Я думаю, що вони ось-ось видихнуться. За нашими оцінками, росіянам буде дедалі важче постачати живу силу протягом наступних кількох тижнів", - сказав Мур під час виступу на Aspen Security Forum у Колорадо.
Глава МІ-6 припустив, що росіяни будуть змушені зупинитися, що дасть можливість українцям завдати удару у відповідь.
Топ коментарі
+31 Олександр Дніпро
показати весь коментар21.07.2022 21:02
+28 Перехватчик
показати весь коментар21.07.2022 20:56
+27 Timur Davidov
показати весь коментар21.07.2022 20:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
могла б перетворити Америку на ядерний попіл,
але на її шляху трапилося село на Херсонщині.
одне другому не заважає.
@poroshenko
·
https://twitter.com/poroshenko/status/1550161356762013702 56 мин
Сотні потужних дронів вже в Україні. І відбувають до Збройних Сил. Для них там багато роботи. Їх чекають в підрозділах десантно-штурмових військ, морської піхоти, сухопутних військ. Вони зроблять ефективнішою роботу розвідувальних підрозділів та артилерії.
https://twitter.com/i/status/1550161356762013702
Почему? Да потому что, когда ты авторитетно утверждаешь, что оккупант вот-вот забуксует, а потом получается, что он за счёт чего угодно - перевеса в артиллерии, удачной погоды, предсказаний Ванги, - продолжает захватывать новые территории, без разницы, с какой скоростью - у наблюдателя может сложиться впечатление, что рашисты способны преодолеть любую трудность и всё равно добиться успехов. То же касается бестолковых интервью о том, что путлер уже почти сдох от рака и вот-вот буквально в течении месяца точно завернёт ласты, а потом проходит 2 месяца, а тот старый фашист даже в Иран сам летит.
Сначала пусть они забуксуют, а уже потом умничайте, что это было прогнозируемо. То же самое про контрнаступление - просто выберите удачный момент и перейдите в масштабную контратаку, тогда народ Украины просто возрадуется от приятных новостей. Это уж точно гораздо лучше, чем анонсировать летнее контрнаступление, а в итоге Резников заявляет, что для этого надо 100 химарсов, которые нам точно никто не даст.
Зачем провоцировать разочарование и создавать впечатление, что тех рашистских гнид ничего не берёт? Такое впечатление может создасться и у граждан стран Запада и это тоже хреново, т.к. они начнут давить на свои правительства, что хватит нам помогать, раз эти прогнозы достижения успеха не сбылись. Потому, можно ли свои прогнозы как-то при себе придержать?
Я бы добавил, что эти прогнозы подрывает авторитет данных источников.
Краще так:
Російська армія ось-ось повиздихає.