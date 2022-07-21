РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7228 посетителей онлайн
Новости
4 685 23

Байден, заразившийся коронавирусом, утверждает, что у него "все отлично"

байден

79-летний президент США Джо Байден, заразившийся коронавирусом, заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает активно работать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Байден написал в твиттере.

"Друзья, у меня все отлично. Спасибо за вашу заботу. Только что позвонил сенатору Кейси, конгрессмену Картрайту и мэру Коньетти (и моему двоюродному брату Скрентону!), чтобы выразить свои извинения за пропуск нашего сегодняшнего события. Занят!" - отметил американский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Байдена подтвердили коронавирус, - Белый дом

Автор: 

Байден Джо (2789) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
Джо-здоров'я тобі та довгих років життя.Ти ще станцюєш на могилі путіна...
показать весь комментарий
21.07.2022 20:59
+7
А от не потрібно було зусрічатися зі скумбрією. У цієї родини чорна аура!
показать весь комментарий
21.07.2022 21:00
+6
Швидкого одужання, пане Президент.
показать весь комментарий
21.07.2022 21:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Джо-здоров'я тобі та довгих років життя.Ти ще станцюєш на могилі путіна...
показать весь комментарий
21.07.2022 20:59 Ответить
хоть бы моль сдохла от короны, сестры и братии, помолимся 🙏
показать весь комментарий
21.07.2022 21:02 Ответить
Треба молитися про домогу, щоб здихатися молі. А як само, то вже не наша юрисдикція.
показать весь комментарий
21.07.2022 21:08 Ответить
А от не потрібно було зусрічатися зі скумбрією. У цієї родини чорна аура!
показать весь комментарий
21.07.2022 21:00 Ответить
показать весь комментарий
21.07.2022 21:11 Ответить
Справжні герої НЕ ВМИРАЮТЬ! Не дочекатися тобі, карлику кремлівський, хіба що своїх жернов у пеклі в діжці смоляній довічній!
показать весь комментарий
21.07.2022 21:09 Ответить
У статті про фейкову хворобу у Зе хотіла написати, що я плакати за ним не буду, а от якщо захворіє Байден чи Джонсон, то нам усією країною треба буде молитися за їхнє здоров'я.

Через години читаю, що Байден захворів. Це я винна.
показать весь комментарий
21.07.2022 21:10 Ответить
Швидкого одужання, пане Президент.
показать весь комментарий
21.07.2022 21:19 Ответить
ШО ж вы холопы,царя батюшку не уберегли?? Плачет по вам дыба!!!
показать весь комментарий
21.07.2022 21:25 Ответить
Скорiшого Вам одужання ,пане Президент!
показать весь комментарий
21.07.2022 21:57 Ответить
Где же он его нашел?
показать весь комментарий
21.07.2022 21:58 Ответить
Каким ещё "коронавирусм" ? Все уже забыли.
Не надо снова начинать. Простудился, переутомился, перенервничал -
это бывает, надо отдохнуть.
показать весь комментарий
21.07.2022 22:06 Ответить
Як побачила цю новину, то перша думка була " Оба на , бустером уколовся?" І тут же руга " А чи не почалась спецоперація "Байден не може виконувати своі повноваження за станом здоровя". Про це, до речі, говорили зразу після його так званного обрання, бо тільки сліпий та brainwashed не бачить, що цей пан у маразмі. Час покаже
показать весь комментарий
21.07.2022 22:14 Ответить
Це щоб путін Байдена більше боявся.
З огляду на підписаний на 9 травня лендліз, і вже надану допомогу,
щось не дуже схоже на маразм.
показать весь комментарий
21.07.2022 22:29 Ответить
Крысу путлера в Иране заразили короной с виRUSoм...совпадение?...не думаю...
показать весь комментарий
21.07.2022 22:16 Ответить
А ***** Путин!президент поРаши болеет неизлечимо стадией сифилусоГерперОвидной малекулой которая Разрушает Мозг!!!
показать весь комментарий
21.07.2022 22:23 Ответить
Остатки мозга. Она их смакует. Наслаждается.
Хроцает остатки путинского мозга так аппетитно, что ему слышно в ушах.
показать весь комментарий
21.07.2022 22:31 Ответить
Диагнос поставили, как лечить будем?
показать весь комментарий
21.07.2022 22:34 Ответить
HIMARS, F-16, ATACMS ...
показать весь комментарий
21.07.2022 23:49 Ответить
Слава Богу, що не страшна фороба нежить.
показать весь комментарий
21.07.2022 23:00 Ответить
Він там десять раз вакцинований, що йому той вірус з таким імунітетом
показать весь комментарий
21.07.2022 23:48 Ответить
То алергія на скумбрію.
показать весь комментарий
21.07.2022 23:51 Ответить
Коронавіруси були і будуть, раніше не було технологій виявлення, але дуже прояснив різницю між бактеріальною пневмонією і вірусною, але є питання, як виявляють сумісне захворювання, вірусне і бактеріальне... при однаковій симптоматиці, чи беруть паралельно аналіз на бактеріі... ні, от і все, зато заборонили антибіотики, щоб вбити більше людей від бактерій... ось такі висновки.
показать весь комментарий
22.07.2022 00:12 Ответить
 
 