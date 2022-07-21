Байден, заразившийся коронавирусом, утверждает, что у него "все отлично"

79-летний президент США Джо Байден, заразившийся коронавирусом, заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает активно работать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Байден написал в твиттере.

"Друзья, у меня все отлично. Спасибо за вашу заботу. Только что позвонил сенатору Кейси, конгрессмену Картрайту и мэру Коньетти (и моему двоюродному брату Скрентону!), чтобы выразить свои извинения за пропуск нашего сегодняшнего события. Занят!" - отметил американский президент.

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