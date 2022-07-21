Байден, який заразився коронавірусом, стверджує, що у нього "все чудово"

79-річний президент США Джо Байден, який заразився коронавірусом, заявив, що почувається добре і продовжує активно працювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Байден написав у твіттері.

"Друзі, у мене все чудово. Дякую за вашу турботу. Щойно подзвонив сенатору Кейсі, конгресмену Картрайту та меру Коньєтті (і моєму двоюрідному брату Скрентону!), щоб висловити свої вибачення за пропуск нашої сьогоднішньої події. Зайнятий!", - зазначив американський президент

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