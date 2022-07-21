Байден, який заразився коронавірусом, стверджує, що у нього "все чудово"
79-річний президент США Джо Байден, який заразився коронавірусом, заявив, що почувається добре і продовжує активно працювати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Байден написав у твіттері.
"Друзі, у мене все чудово. Дякую за вашу турботу. Щойно подзвонив сенатору Кейсі, конгресмену Картрайту та меру Коньєтті (і моєму двоюрідному брату Скрентону!), щоб висловити свої вибачення за пропуск нашої сьогоднішньої події. Зайнятий!", - зазначив американський президент
Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.07.2022 20:59
+7 Oleksandr Pohribnyi
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+6 Чайка Київ
показати весь коментар21.07.2022 21:19
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Через години читаю, що Байден захворів. Це я винна.
Не надо снова начинать. Простудился, переутомился, перенервничал -
это бывает, надо отдохнуть.
З огляду на підписаний на 9 травня лендліз, і вже надану допомогу,
щось не дуже схоже на маразм.
Хроцает остатки путинского мозга так аппетитно, что ему слышно в ушах.