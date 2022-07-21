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Байден, який заразився коронавірусом, стверджує, що у нього "все чудово"

байден

79-річний президент США Джо Байден, який заразився коронавірусом, заявив, що почувається добре і продовжує активно працювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Байден написав у твіттері.

"Друзі, у мене все чудово. Дякую за вашу турботу. Щойно подзвонив сенатору Кейсі, конгресмену Картрайту та меру Коньєтті (і моєму двоюрідному брату Скрентону!), щоб висловити свої вибачення за пропуск нашої сьогоднішньої події. Зайнятий!", - зазначив американський президент 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Байдена підтвердили коронавірус, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2887) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
Джо-здоров'я тобі та довгих років життя.Ти ще станцюєш на могилі путіна...
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21.07.2022 20:59
+7
А от не потрібно було зусрічатися зі скумбрією. У цієї родини чорна аура!
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21.07.2022 21:00
+6
Швидкого одужання, пане Президент.
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21.07.2022 21:19
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Джо-здоров'я тобі та довгих років життя.Ти ще станцюєш на могилі путіна...
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21.07.2022 20:59 Відповісти
хоть бы моль сдохла от короны, сестры и братии, помолимся 🙏
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21.07.2022 21:02 Відповісти
Треба молитися про домогу, щоб здихатися молі. А як само, то вже не наша юрисдикція.
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21.07.2022 21:08 Відповісти
А от не потрібно було зусрічатися зі скумбрією. У цієї родини чорна аура!
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21.07.2022 21:00 Відповісти
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21.07.2022 21:11 Відповісти
Справжні герої НЕ ВМИРАЮТЬ! Не дочекатися тобі, карлику кремлівський, хіба що своїх жернов у пеклі в діжці смоляній довічній!
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21.07.2022 21:09 Відповісти
У статті про фейкову хворобу у Зе хотіла написати, що я плакати за ним не буду, а от якщо захворіє Байден чи Джонсон, то нам усією країною треба буде молитися за їхнє здоров'я.

Через години читаю, що Байден захворів. Це я винна.
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21.07.2022 21:10 Відповісти
Швидкого одужання, пане Президент.
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21.07.2022 21:19 Відповісти
ШО ж вы холопы,царя батюшку не уберегли?? Плачет по вам дыба!!!
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21.07.2022 21:25 Відповісти
Скорiшого Вам одужання ,пане Президент!
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21.07.2022 21:57 Відповісти
Где же он его нашел?
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21.07.2022 21:58 Відповісти
Каким ещё "коронавирусм" ? Все уже забыли.
Не надо снова начинать. Простудился, переутомился, перенервничал -
это бывает, надо отдохнуть.
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21.07.2022 22:06 Відповісти
Як побачила цю новину, то перша думка була " Оба на , бустером уколовся?" І тут же руга " А чи не почалась спецоперація "Байден не може виконувати своі повноваження за станом здоровя". Про це, до речі, говорили зразу після його так званного обрання, бо тільки сліпий та brainwashed не бачить, що цей пан у маразмі. Час покаже
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21.07.2022 22:14 Відповісти
Це щоб путін Байдена більше боявся.
З огляду на підписаний на 9 травня лендліз, і вже надану допомогу,
щось не дуже схоже на маразм.
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21.07.2022 22:29 Відповісти
Крысу путлера в Иране заразили короной с виRUSoм...совпадение?...не думаю...
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21.07.2022 22:16 Відповісти
А ***** Путин!президент поРаши болеет неизлечимо стадией сифилусоГерперОвидной малекулой которая Разрушает Мозг!!!
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21.07.2022 22:23 Відповісти
Остатки мозга. Она их смакует. Наслаждается.
Хроцает остатки путинского мозга так аппетитно, что ему слышно в ушах.
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21.07.2022 22:31 Відповісти
Диагнос поставили, как лечить будем?
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21.07.2022 22:34 Відповісти
HIMARS, F-16, ATACMS ...
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21.07.2022 23:49 Відповісти
Слава Богу, що не страшна фороба нежить.
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21.07.2022 23:00 Відповісти
Він там десять раз вакцинований, що йому той вірус з таким імунітетом
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21.07.2022 23:48 Відповісти
То алергія на скумбрію.
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21.07.2022 23:51 Відповісти
Коронавіруси були і будуть, раніше не було технологій виявлення, але дуже прояснив різницю між бактеріальною пневмонією і вірусною, але є питання, як виявляють сумісне захворювання, вірусне і бактеріальне... при однаковій симптоматиці, чи беруть паралельно аналіз на бактеріі... ні, от і все, зато заборонили антибіотики, щоб вбити більше людей від бактерій... ось такі висновки.
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22.07.2022 00:12 Відповісти
 
 