Украинские защитники подавили попытки штурмов врага на Южнобужском направлении, - Генштаб ВСУ

ВСУ подавили попытки штурмов россиян на Южнобужском направлении, враг отступил и сосредотачивает усилия на недопущении наступления сил обороны.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 22 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Начались сто сорок девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сроки проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь продлены до 31 июля текущего года.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия враг обстреливает позиции наших подразделений и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Николаевка Черниговской области и Волфино и Павловка Сумской области. Вел воздушную разведку БПЛА тактического уровня.

На Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Мосьпаново, Русские Тишки, Дементиевка, Золочев, Старая Гнилица, Родное, Ртищевка, Пушкарное, Большая Бабка, Петровка, Слатино и Лебяжье.

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На Славянском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы неподалеку от Дибровного, Чепиля, Адамовки, Карнауховки, Никольского, Курульки, Крестища и Мазановки.

На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг осуществляет систематические обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения для предотвращения переброса резервов на другие направления. Пытается пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Краматорском направлении противник оказывал огневое влияние из танков ствольной и реактивной артиллерии вблизи Донецкого, Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. У последнего нанес авиационный удар. Ведет штурмовые действия в направлении Верхнекаменка – Верхнекаменское, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск из имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Берестово, Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Покровское, Кодема, Веселая Долина, Нью-Йорк, Яковлевка, Васюковка, Клещиевка и территории Углегорской ТЭС. Нанес авиаудар неподалеку от Стряповки.

Потерями для врага завершились штурмовые действия по направлениям Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледар. Дезорганизованные подразделения оккупантов наши воины отогнали назад. Противник продолжает попытки штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Зализничное, Павловка, Времьевка, Новоандреевка, Шевченко, Терноватое, Владимировка, Новояковлевка, Малые Щербаки, Каменское и Полтавка. Авиаудар зафиксирован возле Пречистовки.

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На Южнобужском направлении противник ведет оборону занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на недопущении наступления сил обороны, ввел резервные подразделения.

Отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Трудолюбовка, Партизанское, Кобзарцы, Посад-Покровское, Андреевка, Степная Долина, Таврическое, Оленевка, Шевченково, Прибужское, Лиманы, Киселевка, Новониколаевка, Велике.

Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка наши воины сразу подавили. оккупанты отошли.

Вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага во многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу.