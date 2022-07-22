Оккупанты обстреляли из артиллерии Эсманскую громаду на Сумщине, - Живицкий

Войска РФ продолжают вести обстрелы на территории Сумской области. Вчера поздно вечером под огонь артиллерии попала Эсманская громада.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Эсманская громада: вчера поздно вечером, после 23 часов, россияне обстреляли территории громады. 6 прилетов из артиллерии. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

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