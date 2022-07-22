РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10137 посетителей онлайн
Новости Война
749 2

Оккупанты обстреляли из артиллерии Эсманскую громаду на Сумщине, - Живицкий

сумщина,живицький

Войска РФ продолжают вести обстрелы на территории Сумской области. Вчера поздно вечером под огонь артиллерии попала Эсманская громада.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Эсманская громада: вчера поздно вечером, после 23 часов, россияне обстреляли территории громады. 6 прилетов из артиллерии. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Спасибо сыну за машину". Осуществление грез россиян в ФОТОжабах

армия РФ (19197) обстрел (27114) Сумская область (3117) Живицкий Дмитрий (242)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В основному лякають зайців на прикордонній території і збільшують кількість металу у грунті
показать весь комментарий
22.07.2022 10:02 Ответить
- Почему мир почти ничего не делает????777
- А тебя сильно пекла война в Сирии и/или Судане?

- Почему Шольц не даст 100500 авианосцев, а Трюдо - столько же лазеров???777
- Кому? Ермаку, Деркачу, Демченко?

Вот реально же так получается?
показать весь комментарий
22.07.2022 10:02 Ответить
 
 