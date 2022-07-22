Оккупанты обстреляли из артиллерии Эсманскую громаду на Сумщине, - Живицкий
Войска РФ продолжают вести обстрелы на территории Сумской области. Вчера поздно вечером под огонь артиллерии попала Эсманская громада.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Эсманская громада: вчера поздно вечером, после 23 часов, россияне обстреляли территории громады. 6 прилетов из артиллерии. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- А тебя сильно пекла война в Сирии и/или Судане?
- Почему Шольц не даст 100500 авианосцев, а Трюдо - столько же лазеров???777
- Кому? Ермаку, Деркачу, Демченко?
Вот реально же так получается?