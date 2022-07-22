Окупанти обстріляли із артилерії Есманьську громаду на Сумщині, - Живицький

Війська РФ продовжують вести обстріли території Сумської області. Вчора пізно ввечері під вогонь артилерії потрапила Есманьська громада.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Есманьська громада: вчора пізно ввечері, після 23 години, росіяни обстріляли території громади. 6 прильотів з артилерії. Жертв та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

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