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Новини Війна
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Окупанти обстріляли із артилерії Есманьську громаду на Сумщині, - Живицький

сумщина,живицький

Війська РФ продовжують вести обстріли території Сумської області. Вчора пізно ввечері під вогонь артилерії потрапила Есманьська громада.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Есманьська громада: вчора пізно ввечері, після 23 години, росіяни обстріляли території громади. 6 прильотів з артилерії. Жертв та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська обстрілюють Сумщину та Чернігівщину з території РФ, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17346) обстріл (28435) Сумська область (3667) Живицький Дмитро (466)


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В основному лякають зайців на прикордонній території і збільшують кількість металу у грунті
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22.07.2022 10:02 Відповісти
- Почему мир почти ничего не делает????777
- А тебя сильно пекла война в Сирии и/или Судане?

- Почему Шольц не даст 100500 авианосцев, а Трюдо - столько же лазеров???777
- Кому? Ермаку, Деркачу, Демченко?

Вот реально же так получается?
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22.07.2022 10:02 Відповісти
 
 