Окупанти обстріляли із артилерії Есманьську громаду на Сумщині, - Живицький
Війська РФ продовжують вести обстріли території Сумської області. Вчора пізно ввечері під вогонь артилерії потрапила Есманьська громада.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Есманьська громада: вчора пізно ввечері, після 23 години, росіяни обстріляли території громади. 6 прильотів з артилерії. Жертв та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.
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Вот реально же так получается?