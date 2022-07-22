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В Черном море проходят учения НАТО. Участие принимают 11 стран

навчання

В болгарской акватории Черного моря проходят ежегодные военные учения "Бриз" с участием 11 стран НАТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

В учениях принимают участие 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих военно-морских сил Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Франции, а также от Командования ВМС НАТО.

Это первые масштабные учения в Черном море с начала российского вторжения в Украину.

В связи с реальной опасностью свободно плавающих противокорабельных мин в районах проведения учений приняты меры по обеспечению безопасности участников.

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Автор: 

Болгария (655) НАТО (9980) военные учения (3457) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+18
чую вой на мокшанских болотах....
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22.07.2022 10:33
+16
А вони не можуть понавчатися поближче до Одеси цими днями?? Для кращого закріплення матеріалу
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22.07.2022 10:37
+11
Всім хто приймає участь-респект...
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22.07.2022 10:35
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чую вой на мокшанских болотах....
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22.07.2022 10:33 Ответить
Притихли, бо мінімальна провокація - і флоту орків немає.
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22.07.2022 10:51 Ответить
Та собака москльвілі виє з того моменту як познайомилась з Хаймарсами
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22.07.2022 10:56 Ответить
Это Басков поёт, собака.
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22.07.2022 11:40 Ответить
Ну да,бо зерно Україна захистила, бо транспортування з міжнародних вод вестимуть явно вони
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22.07.2022 11:05 Ответить
Всім хто приймає участь-респект...
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22.07.2022 10:35 Ответить
що перешкоджае їм супроводжувати та контролювати прохід наших суден із тим же зерном - чи зброею нам ...- а ....
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22.07.2022 10:37 Ответить
А вони не можуть понавчатися поближче до Одеси цими днями?? Для кращого закріплення матеріалу
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22.07.2022 10:37 Ответить
Пусть сначала Босфор с Болгарией разминируют тральцами, затем и за Одессу с Крымом возьмутся. Гланое , шобы зебуины не мешали нам на суше.
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22.07.2022 10:42 Ответить
Я так розумію - навчання проходять з урахуванням перебування недалеко "Всехпабеждающей ескадри"? Ох там зараз і "перцюють"! Особливо коли НАТОвці включають в роботу свої системи РЕБ
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22.07.2022 10:38 Ответить
Держим кулачки - даешь Херсон.
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22.07.2022 10:43 Ответить
Від крейсера-вбивці авіаносців їм - "привєт", але з дна.
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22.07.2022 10:54 Ответить
пригласить надо на учения в Азовское море и отработать учебные ( ) задачи по высадке десанта, разрушению мостов и топлению недокораблей
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22.07.2022 10:50 Ответить
встаньте в Одессе и стойте....
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22.07.2022 10:58 Ответить
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про зміну "географічних завдань"

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

зміну "географічних завдань" ,а что так можно,тогда ученья надо расширить, как минимум до Румынии.
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22.07.2022 11:02 Ответить
Проведите учения как ермаку отбить бошку навсегда и быстро.
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22.07.2022 11:38 Ответить
РабZeя не сдаецца ..подняли с дна крейцер Мацква и нападут на НАТО вероломно...подлодка Курск на подхвате...
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22.07.2022 12:02 Ответить
Та вони дивитись в сторону москалів бояться!
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22.07.2022 12:48 Ответить
А ми з пляжу в Поморії все це спостерігаємо. Вчиться, панове, наполегливо. Знадобиться
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22.07.2022 13:28 Ответить
 
 