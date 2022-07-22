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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Жители оккупированной Новой Каховки радуются взрывам на складах россиян, - мэр Коваленко

каховка,нова

Жители Новой Каховки не злятся на ВСУ, которые наносят удары по городу. Они, напротив, с радостью воспринимают каждый взрыв на складах оккупантов.

Об этом мэр оккупированного города Владимир Коваленко рассказал в интервью изданию "Главком", сообщает Цензор.НЕТ.

Коваленко уехал из города 19 июля. В настоящее время он находится в Запорожье. Мэр говорит, что прошел спецпроверку на полиграфе. До этого Коваленко жил и работал в оккупированном городе.

"Приблизительно в конце мая я почувствовал, что кольцо сжимается. Понимал, что придет время, когда мне придется принимать решение о выезде из города. Уже в июне оккупационные власти начали проводить "собеседования" с директорами школ, заведующими детскими садами, руководителями внешкольного образования, директорами коммунальных предприятий. С каждым днем уменьшалась возможность исполнения полномочий городского головы. Дальше пришлось бы идти в нарушение законодательства", - рассказал он.

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Мэр говорит, что после того как в Новой Каховке начали взрывать российские склады боеприпасов, проводил обход дворов и общался с горожанами.

"Последние взрывы продолжались около трех-четырех часов. Наша армия попала в овощную базу, которую под склад переоборудовали оккупанты. Когда стало тихо, я провел обход дворов. Общался с жителями прилегающей территории, но злобы с их стороны не чувствовалось. Напротив, они с радостью воспринимают каждый взрыв на складах российской армии", – сказал Коваленко.

Автор: 

мэр (1648) Новая Каховка (154)


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22.07.2022 10:42 Ответить
Ось тільки триндіти про це поки не варто.
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22.07.2022 10:43 Ответить
Щоб ті росіяни виздихали до бісової матері. Респект ЗСУ!!!
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22.07.2022 10:46 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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22.07.2022 10:58 Ответить
Был проездом Новой Каховке в 2015 году...добротные красивые домики с крутым евроремонтом...с хоженными дворами и розариями на клумбам...чистенько уютненько...
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22.07.2022 11:55 Ответить
Прям радиють!?Взрывам!? Шо за бред?
Ещё понятно если бы радовались приходу наших,освобождению.
До радости там надо ещё пережить обстрелы наших,потом боевые действия в городе,а потом обстрелы орков когда их выбьют с Н.Каховки.

Где там **** радость!?
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22.07.2022 12:23 Ответить
 
 