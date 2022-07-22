Жители оккупированной Новой Каховки радуются взрывам на складах россиян, - мэр Коваленко

Жители Новой Каховки не злятся на ВСУ, которые наносят удары по городу. Они, напротив, с радостью воспринимают каждый взрыв на складах оккупантов.

Об этом мэр оккупированного города Владимир Коваленко рассказал в интервью изданию "Главком", сообщает Цензор.НЕТ.

Коваленко уехал из города 19 июля. В настоящее время он находится в Запорожье. Мэр говорит, что прошел спецпроверку на полиграфе. До этого Коваленко жил и работал в оккупированном городе.

"Приблизительно в конце мая я почувствовал, что кольцо сжимается. Понимал, что придет время, когда мне придется принимать решение о выезде из города. Уже в июне оккупационные власти начали проводить "собеседования" с директорами школ, заведующими детскими садами, руководителями внешкольного образования, директорами коммунальных предприятий. С каждым днем уменьшалась возможность исполнения полномочий городского головы. Дальше пришлось бы идти в нарушение законодательства", - рассказал он.

Смотрите также: Детонирование боеприпасов на складе армии РФ в оккупированной Новой Каховке. ВИДЕО

Мэр говорит, что после того как в Новой Каховке начали взрывать российские склады боеприпасов, проводил обход дворов и общался с горожанами.

"Последние взрывы продолжались около трех-четырех часов. Наша армия попала в овощную базу, которую под склад переоборудовали оккупанты. Когда стало тихо, я провел обход дворов. Общался с жителями прилегающей территории, но злобы с их стороны не чувствовалось. Напротив, они с радостью воспринимают каждый взрыв на складах российской армии", – сказал Коваленко.