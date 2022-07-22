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Жителі окупованої Нової Каховки радіють вибухам на складах росіян, - мер Коваленко

каховка,нова

Мешканці Нової Каховки не відчувають злості на ЗСУ, які завдають ударів по місту. Вони, навпаки, з радістю сприймають кожен вибух на складах окупантів.

Про це мер окупованого міста Володимир Коваленко розповів в інтерв’ю виданню "Главком", повідомляє Цензор.НЕТ.

Коваленко поїхав з міста 19 липня. Зараз він перебуває в Запоріжжі. Мер каже, що пройшов спецперевірку на поліграфі. До того Коваленко жив та працював в окупованому місті.

"Приблизно наприкінці травня я відчув, що кільце стискається. Розумів, що прийде час, коли мені доведеться ухвалювати рішення про виїзд із міста. Уже в червні окупаційна влада почала проводити "співбесіди" з директорами шкіл, завідувачами дитячих садків, керівниками позашкільної освіти, директорами комунальних підприємств. З кожним днем зменшувалася можливість виконання повноважень міського голови. Далі довелося б іти на порушення законодавства", - розповів він.

Дивіться: Детонування боєприпасів на складі армії РФ в окупованій Новій Каховці. ВIДЕО

Мер каже, що після того, як у Новій Каховці почали підривати російські склади боєприпасів, проводив обхід дворів та спілкувався з містянами.

"Останні вибухи тривали близько трьох-чотирьох годин. Наша армія влучила в овочеву базу, яку під склад переобладнали окупанти. Коли стало тихо, я провів обхід дворів. Спілкувався з мешканцями прилеглої території, але злоби з їхнього боку не відчувалося. Навпаки, вони з радістю сприймають кожен вибух на складах російської армії", – сказав Коваленко.

Також дивіться: ЗСУ вразили ворожий літак Су-35 під Новою Каховкою, - Повітряні Сили. ВIДЕО

Автор: 

мер (506) Нова Каховка (180)


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22.07.2022 10:42 Відповісти
Ось тільки триндіти про це поки не варто.
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22.07.2022 10:43 Відповісти
Щоб ті росіяни виздихали до бісової матері. Респект ЗСУ!!!
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22.07.2022 10:46 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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22.07.2022 10:58 Відповісти
Был проездом Новой Каховке в 2015 году...добротные красивые домики с крутым евроремонтом...с хоженными дворами и розариями на клумбам...чистенько уютненько...
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22.07.2022 11:55 Відповісти
Прям радиють!?Взрывам!? Шо за бред?
Ещё понятно если бы радовались приходу наших,освобождению.
До радости там надо ещё пережить обстрелы наших,потом боевые действия в городе,а потом обстрелы орков когда их выбьют с Н.Каховки.

Где там **** радость!?
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22.07.2022 12:23 Відповісти
 
 