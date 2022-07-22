Жителі окупованої Нової Каховки радіють вибухам на складах росіян, - мер Коваленко

Мешканці Нової Каховки не відчувають злості на ЗСУ, які завдають ударів по місту. Вони, навпаки, з радістю сприймають кожен вибух на складах окупантів.

Про це мер окупованого міста Володимир Коваленко розповів в інтерв’ю виданню "Главком", повідомляє Цензор.НЕТ.

Коваленко поїхав з міста 19 липня. Зараз він перебуває в Запоріжжі. Мер каже, що пройшов спецперевірку на поліграфі. До того Коваленко жив та працював в окупованому місті.

"Приблизно наприкінці травня я відчув, що кільце стискається. Розумів, що прийде час, коли мені доведеться ухвалювати рішення про виїзд із міста. Уже в червні окупаційна влада почала проводити "співбесіди" з директорами шкіл, завідувачами дитячих садків, керівниками позашкільної освіти, директорами комунальних підприємств. З кожним днем зменшувалася можливість виконання повноважень міського голови. Далі довелося б іти на порушення законодавства", - розповів він.

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Мер каже, що після того, як у Новій Каховці почали підривати російські склади боєприпасів, проводив обхід дворів та спілкувався з містянами.

"Останні вибухи тривали близько трьох-чотирьох годин. Наша армія влучила в овочеву базу, яку під склад переобладнали окупанти. Коли стало тихо, я провів обхід дворів. Спілкувався з мешканцями прилеглої території, але злоби з їхнього боку не відчувалося. Навпаки, вони з радістю сприймають кожен вибух на складах російської армії", – сказав Коваленко.

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