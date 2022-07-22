США рассматривают возможность предоставления Украине боевых самолетов Warthog и обучения пилотов, - NYT

Руководство ВВС США подняло вопрос о возможности подготовки украинских пилотов в Соединенных Штатах и предоставлении Украине американского парка штурмовиков A-10 Warthog.

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

С соответствующей идеей на этой неделе выступил глава ВВС Фрэнк Кендалл. В издании указывается, что самолеты А-10 разрабатывали во время холодной войны для уничтожения артиллерии и танков, что сейчас очень актуально для Украины. Warthog также использовался в Ираке и Афганистане для поддержки войск.

При этом ВВС США годами хотели избавиться от А-10. Это освободило бы деньги на техническое обслуживание новых самолетов, которые можно использовать для многих целей, и было бы более эффективно в возможном конфликте с Китаем, считают журналисты. Но Конгресс блокировал все попытки вывести из строя А-10.

Пока любой план доставки Warthogs в Украину остается лишь предложением, подчеркивают в NYT.

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