США рассматривают возможность предоставления Украине боевых самолетов Warthog и обучения пилотов, - NYT
Руководство ВВС США подняло вопрос о возможности подготовки украинских пилотов в Соединенных Штатах и предоставлении Украине американского парка штурмовиков A-10 Warthog.
Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
С соответствующей идеей на этой неделе выступил глава ВВС Фрэнк Кендалл. В издании указывается, что самолеты А-10 разрабатывали во время холодной войны для уничтожения артиллерии и танков, что сейчас очень актуально для Украины. Warthog также использовался в Ираке и Афганистане для поддержки войск.
При этом ВВС США годами хотели избавиться от А-10. Это освободило бы деньги на техническое обслуживание новых самолетов, которые можно использовать для многих целей, и было бы более эффективно в возможном конфликте с Китаем, считают журналисты. Но Конгресс блокировал все попытки вывести из строя А-10.
Пока любой план доставки Warthogs в Украину остается лишь предложением, подчеркивают в NYT.
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а вночі приходить американський вигук: "трррррр-тррррррр...."
Геть нічо в авіаціїї не розумієте!
Навчання техників, які обслуговують літаки - 1 рік.
Проблема в американських штурмовиках - це дороговартісне обслуговування та несумістність озброєння, треба паралельно поставки ракет, *********** до них
Питання тільки в тому він вагітна істеричка, чи кацапський бот.
особисто болить вільнолюбивий-махновський-український Південь України, де прожив кілька місяців.., більше, навіть чим "рідний" прокацапсько-продажний Донбас, де народився та до підлітка виріс
А японцы пусть за Курилы сами впрягаются.
судячи з того, що ноги цієї новини роснуть із NYT - можна безпомилково стверджувати, що це фейк )
різниця все ж таки є
Ф-16 винищувач, А-10 штурмовик. Це взагалі різні класи машин. Для знищення кацапського лайна з його неймовірним бойовим навантаженням те що треба, особливо в наших степах.
Буде неймовірною вдачею, якщо США передадуть нам "Бородавочників".
Він переважає Су-25, практично по всім характеристикам: бойове навантаження, номенклатура ***********, потужність артилерійського озброєння, зручність кабіни пілота, бронювання, та багато іншого.
І воно гарно прилипло.