Украинские военные моряки в Великобритании осваивают тральщики типа Sandown. ФОТО

Украинские военные моряки осваивают противоменные корабли типа Sandown, которые Великобритания продала нашей стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Подготовка проходит в Шотландии, но точное место не раскрывается из соображений безопасности.

Недавно базу, о которой идет речь, посетили заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов вместе с парламентским заместителем госсекретаря по вооруженным силам Великобритании Джеймсом Хиппи. Они наблюдали, как военнослужащие ВМСУ учатся применять оружие, изучают механизмы кораблей и отрабатывают борьбу за живучесть.

Гаврилов заявил, что такие надводные единицы жизненно необходимы Украине в связи с минированием россиянами северо-западной части Черного моря.

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Напомним, 24 июля 2021 года Великобритания вывела из состава своего флота два тральщика HMS Blyth и HMS Ramsey. После ремонта и модернизации они должны были отправиться в Черное море, чтобы пополнить корабельный состав Военно-морских сил Украины - в соответствии с меморандумом по реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМСУ, подписанным 21 июня 2021 года в Одессе.

Противоменные корабли были построены в 1999-2000 годах. Корпус кораблей изготовлен из армированного стекловолокна. Длина каждого тральщика 53 метра; ширина 10,5м; осадка 2,4 метра. Полное водоизмещение 450 тонн, экипаж 34 моряка. Дизели разгоняют корабль до 13 узлов, бесшумное патрулирование на электромоторе возможно на 6,5 узла. Вооружение — 30-мм пушка в боевом модуле и три пулемета калибра 12,7 мм.

Корабли типа Sandown несут оборудование для траления водной поверхности, предназначенные для поиска мин с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов, также могут использоваться для патрулирования.