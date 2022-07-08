ВМС обезвредили дрейфующую противокорабельную мину у побережья Одесщины. ФОТО

Подразделением Военно-Морских Сил ВС Украины успешно обезврежена очередная мина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Военно-Морских Сил Вооруженных Сил.

Как отмечается, в Черном море, у побережья Одесщины силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина. Опасная находка была оперативно обезврежена подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"Это уже не первый случай, когда военнослужащие национального флота уничтожают подобные опасные находки, которые выносит на побережье Одесщины. Военно-Морские Силы ВС Украины продолжают защищать наше государство на морском направлении", - говорится в сообщении.

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