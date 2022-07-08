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Новини Фото Війна
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ВМС знешкодили дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя Одещини. ФОТО

Підрозділом Військово-Морських Сил ЗС України успішно знешкоджено чергову міну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Військово-Морських Сил Збройних Сил.

Як зазначається, в Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну. Небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Це вже не перший випадок, коли військовослужбовці національного флоту знищують подібні небезпечні знахідки, які виносить на узбережжя Одещини. Військово-Морські Сили ЗС України продовжують захищати нашу державу з морського напрямку", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діти гралися у пісочниці та знайшли протипіхотну міну. Піротехніки ДСНС знешкодили її. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ВМС знешкодили дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя Одещини 01

Автор: 

вибухівка (471) ВМС (1383) Чорне море (1666)


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Якісь пружини на рогах... Я брав участь в постановці протичовнових мін. Здається вони були більші.
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08.07.2022 17:40 Відповісти
это МЯМ - малая якорная мина.
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08.07.2022 17:54 Відповісти
То чому плаває ?
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08.07.2022 20:31 Відповісти
 
 