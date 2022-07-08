ВМС знешкодили дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя Одещини. ФОТО

Підрозділом Військово-Морських Сил ЗС України успішно знешкоджено чергову міну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Військово-Морських Сил Збройних Сил.

Як зазначається, в Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну. Небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Це вже не перший випадок, коли військовослужбовці національного флоту знищують подібні небезпечні знахідки, які виносить на узбережжя Одещини. Військово-Морські Сили ЗС України продовжують захищати нашу державу з морського напрямку", - йдеться у повідомленні.

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